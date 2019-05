Aderarea unor noi state la OCDE a fost amânată, dar preşedintele organizaţiei dezminte că extinderea ar fi blocată 24.05.2019

24.05.2019 Aderarea unor noi state la OCDE a fost amânată, dar preşedintele organizaţiei dezminte că extinderea ar fi blocată Statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au amânat joi aderarea la această organizaţie a unor noi ţări europene şi latinoamericane, printre care şi România,



Aderarea unor noi state la OCDE a fost amânată, dar preşedintele organizaţiei dezminte că extinderea ar fi blocată

Statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au amânat joi aderarea la această organizaţie a unor noi ţări europene şi latinoamericane, printre care şi România, dar...

Aderarea unor noi state la OCDE a fost amânată, dar preşedintele organizaţiei dezminte că extinderea ar fi blocată

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Gigi Becali a fost surprins astăzi blocând traficul pe bulevardul Pipera din Capitală. Patronul celor de la FCSB își conducea turma de oi printre mașini. Sute de oi s-au strecurat astăzi prin mașini, îndrumate de oamenii de

Leo Messi (31 de ani) și Cristiano Ronaldo (34 de ani), cei mai buni jucători ai lumii, s-ar putea întâlni pe 1 iunie, la Madrid, într-o posibilă finală Juventus - Barcelona în Liga Campionilor. Vezi programul complet

Costin Ștucan l-a avut invitat la GSP Live pe Bogdan Mara (41 de ani). Directorul sportiv al CFR-ului a vorbit despre antrenori trecuți prin curtea campioanei. Oficialul campioanei a explicat de ce Antonio Conceicao a fost demis, deși CFR Cluj se

Elina Svitolina (24 de ani, nr. 6 WTA) și Gael Monfils (32 de ani, nr. 19 ATP) au trecut prin momente groaznice în această dimineață. Cei doi se relaxau în camera de hotel când poliția a intrat peste ei, urlând

Vești proaste pentru România, care a ajuns să aibă în prezent cea mai ridicată rată anuală a inflației în UE, alături de vecinii noștri din

Stadiul proiectului viitorului pod rutier peste Dunăre a fost prezentat vineri, 15 martie, la Tulcea, într-o reuniune a oficialităţilor. Aceştia au dat asigurări că investiţia va fi dusă la bun sfârşit în timpul

Un vâlcean a câştigat de curând aproape 250.000 de lei, investind doar 2 lei. Norocosul a jucat la o casă de pariuri sportive din Horezu - Vâlcea şi a avut şansa unui bonus

Ford intenţionează să renunţe la peste 5.000 de angajaţi din Germania şi îşi va reduce forţa de muncă din Marea Britanie, în încercarea de a reveni pe profit în Europa, transmite Reuters. Ford a

Dacă Paris are Turnul Eiffel, Londra are Big Ben, iar New York are Empire State Building, care ar fi monumentul care ar reprezenta cel mai bine Silicon Valley? Conform BBC, această decizie va fi luată de un

Cosmin Contra (42 de ani) a stârnit controverse în rândul suporterilor atunci când a anunțat lista finală pe care se va baza în dubla cu Suedia și Feroe. Suedia - România se joacă pe 23 martie, de la ora 19:00.

Brenton Tarrant, autorul atacului terorist din Noua Zeelandă în care au fost uciși 49 de oameni, a fost în România, în luna noiembrie a anului 2018. Australianul a venit în țara noastră cu avionul, din Bulgaria, potrivit procurorului șef al

Tânărul fotbalist Andres Mihai Dumitrescu, 18 ani, căpitan al echipei naționale de juniori a României U17, s-a transferat de la FC Pitești 2008 la formația italiană Padova Calcio, locul 18 în Serie B. Andres Dumitrescu evoluează pe postul de

Neil Prakash, de 27 de ani, născut la Melbourne, a fost condamnat, vineri, la şapte ani şi jumătate de închisoare de o instanţă din Turcia după ce s-a recunoscut vinovat de "apartenenţa la o organizaţie teroristă armată". Fostul rapper a

Un cutremur s-a produs, vineri seara, în județul Vrancea. Citește mai

Vă propunem o colecţie de 10 filme de comedie care au cucerit atât publicul, cât şi criticii la momentul lansării lor. Ne puteţi scrie propriile opţiuni la secţiunea de comentarii a acestui

Presa internaţională relatează despre protestul suceveanului Ştefan Mandachi, care a construit primul metru de autostradă din Moldova. BBC, Bloomberg sau Euronews sunt doar câteva dintre publicaţiile care au scris că antreprenorul a fost nevoit

98 de percheziţii au fost efectuate vineri, 15 martie, în 22 de judeţe şi în Capitală, printre care şi Dâmboviţa, de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice. Până în prezent, au fost audiate peste 60 de

Poliţia Română a anunţat că, în urma celor 98 de percheziţii făcute, vineri, în 22 de judeţe şi în Capitală, de poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, au fost ridicate peste 15.000 de kilograme de tutun, în diferite

Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a declarat că suspectul din atacul de la cele două moschei intenţiona să continue masacrul, scrie The

Autorul atacului armat din Noua Zeelandă a efectuat un turneu în Bulgaria, România şi Ungaria în 2018, anunţă procurorul-şef din Bulgaria, Sotir Ţaţarov, citat de site-ul Novinite.com. Brenton Tarrant a făcut mai multe călătorii în