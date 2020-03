Adela Popescu, speriată de coronavirus, mesaj disperat pentru Radu Vâlcan: ”Cum naiba ai plecat tu fix acum???! 14.03.2020

14.03.2020 Adela Popescu, speriată de coronavirus, mesaj disperat pentru Radu Vâlcan: ”Cum naiba ai plecat tu fix acum???! În plină criză de coronavirus, Radu Vâlcan este plecat în Republica Dominicană, acolo unde filmează pentru emisiuneas ”Insula Iubirii”. În astfel de condiții medicale extreme, cu atât mai mult cu cât România a intrat deja în Scenariul



Adela Popescu, speriată de coronavirus, mesaj disperat pentru Radu Vâlcan: ”Cum naiba ai plecat tu fix acum???!

În plină criză de coronavirus, Radu Vâlcan este plecat în Republica Dominicană, acolo unde filmează pentru emisiuneas ”Insula Iubirii”. În astfel de condiții medicale extreme, cu atât mai mult cu cât România a intrat deja în Scenariul III al luptei împotriva epidemiei de coronavirus, Adela Popescu a postat un mesaj emoționat pe pagina sa de […] The post Adela Popescu, speriată de coronavirus, mesaj disperat pentru Radu Vâlcan: ”Cum naiba ai plecat tu fix acum???! appeared first on Cancan.ro.

Adela Popescu, speriată de coronavirus, mesaj disperat pentru Radu Vâlcan: ”Cum naiba ai plecat tu fix acum???!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Așteptarea fanilor “Temptation Island – Insula Iubirii” a luat sfârșit! Producătorii de la Antena 1 au spus data în care începe cel de-al cincilea sezon “Insula Iubirii”, prezentat de sigur de Radu Vâlcan. Anul acesta show-ul

,Dragnea, timpul tău a expirat. Vei mânca o mamă de bătaie tu, cu partidul tău.” Este avertismentul lansat la Craiova de Rareş Bogdan, cel care deschide lista liberalilor la europarlamentare. Citește mai

Titlul pe care l-am dat acestui serial, adică „Referendum acum...Bum, bum!”, se adevereşte abia acum, mai ales pe a doua lui secvenţă. Expresia „Bum, bum”, având conotaţia sonoră a bombei, este asociată cu surpriza bombardamentului,

Doi poliţişti din oraşul Ianca (judeţul Brăila) sunt cercetaţi disciplinar pentru că au fost văzuţi de şeful lor patrulând fără a avea caschetele pe cap. Cazul a fost făcut public de sindicatul poliţiştilor „Decus Brăila” şi a

Turneul mondial al trupei Spice Girls va fi anulat în urma dezvăluirilor făcute de Mel B, potrivit cărora ar fi avut o aventură sexuală cu Geri Horner, scrie presa

Senatorul PNL Alina Gorghiu cere Autorităţii Electorale Permanente (AEP) să suspende acordarea subvenţiilor către PSD, în contextul în care trezorierului social-democraţilor, Mircea Drăghici, a fost pus sub acuzare pentru

Un tânăr de 15 ani a fost împuşcat în Iaşi în seara zilei de sâmbătă, 6 aprilie, după ce a încercat să spargă o casă împreună cu alţi patru

Aleea care duce spre societatea din Călăraşi unde se produc mezelurile Aldis se va numi George Naghi, în amintirea fondatorului fabricii. Schimbarea denumirii străzii a fost aprobată de consilierii locali din Călăraşi, cu unanimitate de

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan l-a ironizat duminică pe ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, în legătură cu afirmaţia sa privind „interesul economic al României” privind măsurile agresive pe care ar trebui să le ia statele

O echipă de cercetători din Tokyo a descoperit o posibilă „fântână a tinereţii“: o proteină care ajută la menţinerea unui aspect tineresc al

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din satul Răcoasa, comuna Mărăşti, a murit duminică, după ce a căzut într-un bazin cu apă din curtea locuinţei, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean

Campania "Urgenţa este pentru Urgenţe", care îşi propune să contribuie la educarea populaţiei din România cu privire la utilizarea raţională şi responsabilă a serviciilor medicale de urgenţă, a

Dinamo s-a impus pe teren propriu, 3-2 contra Chiajnei, dar i-a pierdut pe fundașul Linas Klimavicius și pe mijlocașul Ioan Filip pentru meciul cu Poli Iași. Poli Iași - Dinamo se joacă vineri, de la ora 21:00. Meciul este liveTEXT pe GSP.RO și

Juventus se pregătește pentru sezonul viitor, iar principala țintă a torinezilor este mijlocașul croat Ivan Rakitic, 31 de ani. Barcelona l-ar putea vinde la finalul sezonului pe mijlocașul Ivan Rakitic, după ce a anunțat transferul lui Frenkie

Femeie, în vârstă de 67 de ani, din Târgu Mureş, şi-a pierdut viaţa, duminică, într-un incendiu violent care i-a cuprins locuința. La locul incendiului a intervenit Detaşamentul Târgu Mureş cu zece subofiţeri, cu două autospeciale de

Un bărbat a căzut duminică pe şina de metrou, fiind lovit la scurt timp de trenul care sosea la staţia Ştefan cel Mare, în jurul orei 13:45, potrivit Agerpres. Citește mai

Scandal în showbiz între două dive foarte cunoscute în lumea showbizului. Este vorba despre Andreea Raicu şi Olivia Steer, soţia lui Andi Moisescu. Totul a început de la afirmaţiile Oliviei în legătură cu teoriile anti-vaccinare. Despre

Primul şef al Serviciului Român de Informaţii de după Revoluţie, Virgil Măgureanu, este executat silit pentru o datorie uriaşă, urmând a-i fi scoasă la licitaţie casa din Satu

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi (UMF) este singura unitate de învăţământ medical din România care a fost cotată de una dintre cele mai prestigioase instituţii de ranking academic din lume, Times Higher

Un bărbat suspectat că ar fi fost braconier de rinoceri a fost ucis de un elefant care l-a călcat în picioare, iar cadavrul a fost mâncat de un grup de lei în Parcul Naţional Kruger din Africa de Sud, informează BBC