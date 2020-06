Adela Popescu a fost externată! Cum arată acum, după gravele probleme de sănătate. A slăbit şi… 29.06.2020

29.06.2020 Adela Popescu a fost externată! Cum arată acum, după gravele probleme de sănătate. A slăbit şi… Adela Popescu a fost externată, după ce a avut niște probleme la stomac. Vedeta de la ”Vorbește lumea”, de pe Pro TV, a slăbit în această perioadă. CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU SUFERĂ DE O BOALĂ TERIBILĂ! CE DIAGNOSTIC I-AU PUS MEDICII



Adela Popescu a fost externată! Cum arată acum, după gravele probleme de sănătate. A slăbit şi…

Adela Popescu a fost externată, după ce a avut niște probleme la stomac. Vedeta de la ”Vorbește lumea”, de pe Pro TV, a slăbit în această perioadă. CITEȘTE ȘI: ADELA POPESCU SUFERĂ DE O BOALĂ TERIBILĂ! CE DIAGNOSTIC I-AU PUS MEDICII DUPĂ CE S-A INTERNAT DE URGENŢĂ. MOMENTE DE PANICĂ LA PRO TV ”Nu am reușit […] The post Adela Popescu a fost externată! Cum arată acum, după gravele probleme de sănătate. A slăbit şi… appeared first on Cancan.ro.

Adela Popescu a fost externată! Cum arată acum, după gravele probleme de sănătate. A slăbit şi…

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Şefa Executivului din Hong Kong a anunţat sâmbătă suspendarea proiectului de lege vizând să autorizeze extrădările către China, aflate la originea unor manifestaţii în masă, relatează

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe omologul său chinez Xi Jinping cu prilejul împlinirii vârstei de 66 de ani şi i-a oferit cadou îngheţată, transmit

Preşedintele Klaus Iohannis ar fi printre liderii politici favoriţi pentru a prelua preşedinţia Consiliului European, potrivit unui articol publicat de Financial

Circulaţia rutieră pe DN 17, în localitatea bistriţeană Josenii Bârgăului, a fost afectată sâmbătă, în jurul orei 11,00, după ce un stâlp de electricitate a fost lovit de un autoturism şi s-a înclinat,

Loto 6 din 49. Prima zi de Rusalii le aduce vești extraordinare celor care nu uită niciodată să își pună un bilet duminică de duminică la Loto. Chiar dacă astăzi este mare sărbătoare și multe dintre magazine și instituții sunt închise,

Realizatoarea emisiunii Fresh Refresh, Alexandra Păcuraru, a dat naștere unui băiețel sănătos. Din câte se pare, nou-născutul se va numi

Decolare ratată pe Aeroportul Otopeni. Piloţii unui avion cu destinaţia Dublin au anulat în ultimul moment decolarea, chiar înainte ca aeronava să se desprindă de sol, notează Realitatea TV. Citește mai

Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes) a câştigat duminică Marele Premiu de Formula 1 al Canadei, pe circuitul de la Gilles-Villeneuve (4,361 km), a şaptea etapă a Campionatului Mondial. Victoria lui Hamilton s-a datorat unei penalizări de

Bucureştenii au la dispoziţie un nou spaţiu verde cu bănci solare şi wifi gratuit în Grădina Botanică "Dimitrie Brândză" din Capitală, printr-un proiect realizat de Fundaţia Telekom Romania în parteneriat cu Asociaţia Team

Ortodocşii sărbătoresc, duminică şi luni, Cincizecimea sau Pogorârea Sfântului Duh peste sfinţii apostoli, cunoscută în popor drept Duminica Mare sau Rusaliile. În unele zone ale ţării, în

Fotografiile cu liderul PSD Liviu Dragnea, aflat în prezent în închisoare, la Rahova, au rămas pe pereţii din sediul central al PSD. Luni a avut loc prima şedinţă a conducerii PSD, în sediul central din Aleea Kiseleff. Până acum, liderii

Adriana Stoicescu, președintele Tribunalului Timiș, ia în discuție Acordul Politic Naţional semnat de PNL, USR, PMP şi Pro România, la invitația președintelui Iohannis. Magistratul e sceptic, vizavi de o schimbare reală a clasei politice,

Victor Ciutacu a răbufnit după ce a auzit că sunt lideri PSD căre zic că ar vrea să-l viziteze pe Dragnea dar că este imposibil în acest

Lucrările pentru modernizarea pentru EURO 2020 a stadionului Arcul de Triumf avansează. Problema cea mai dificil de rezolvat la arena de lângă Mânăstirea Cașin este o conductă de apă de 80 de centimetri, din beton, care trece

Fostul preşedinte egiptean Mohamed Morsi a murit luni, la vârsta de 67 de ani, într-o instanţă judiciară, afirmă surse citate de presa egipteană şi internaţională. Potrivit Televiziunii de stat din Egipt, citată de agenţia Reuters, Mohamed

Horia Ciorcilă, preşedinte şi unul dintre fondatorii Băncii Transilvania, cea mai mare instituţie de credit din România, are 1,55 milioane de acţiuni SIF Moldova la 10 mai 2019, echivalentul unei investiţii de circa 2,1 milioane de lei, potrivit

Echipele de intervenţie rapidă ale CNAIR au acţionat ieri, pe Autostrada Soarelui, unde un rost de dilataţie a ridicat două dale, din cauza

Impuls Leasing, subsidiara locală a gru­pului austriac cu acelaşi nume, a raportat un pro­fit net de 33,5 milioane de lei (circa 7,3 mil. euro) anul trecut, în creştere cu 61% faţă de 2017, po­trivit datelor publicate de Ministerul

La intrarea pe o nouă piaţă Futureal merge întâi cu divizia de rezidenţial - Cordia - pentru ca ulterior să intre cu compania principală pentru a dezvolta centre co­merciale şi birouri. Acelaşi model îl aplică şi în

Vlad Alexandrescu, fost ministru al Culturii în Cabinetul Cioloș, îl acuză pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, că a trimis o circulară instituțiilor publice în care se cere reducerea cheltuielilor pentru a se încadra în limitele