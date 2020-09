Adela Chirică a primit rezultatul testului COVID-19! 18.09.2020

18.09.2020 Adela Chirică a primit rezultatul testului COVID-19! Adela Chirică, președintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Grave, s-a testat pentru COVID-19! A făcut-o după ce s-a întâlnit cu o prietenă, acum câteva zile, care, ulterior, a aflat că este infectată cu noul coronavirus. A avut



Adela Chirică a primit rezultatul testului COVID-19!

Adela Chirică, președintele Asociației pentru Dravet și alte Epilepsii Grave, s-a testat pentru COVID-19! A făcut-o după ce s-a întâlnit cu o prietenă, acum câteva zile, care, ulterior, a aflat că este infectată cu noul coronavirus. A avut mari emoții, dar rezultatul a făcut-o să sară în sus de bucurie! Testul a ieșit negativ, dar […] The post Adela Chirică a primit rezultatul testului COVID-19! appeared first on Cancan.ro.

Adela Chirică a primit rezultatul testului COVID-19!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O pădure a fost plantată pe un stadion din Austria din dorința unui grup de ecologiști de a trage un semnal de alarmă în legătură cu importanța mediului înconjurător. +1 FOTO Astfel, „Worthersee”, stadionul Austriei Klagenfurt, formație

Începând din 2020, bunicii ar putea primi bani de la stat pentru a avea grijă de nepoții lor, dacă părinţii renunță la concediul de creștere a copilului şi se întorc mai devreme la serviciu. Potrivit

Ariston Thermo România, distribuitor de centrale termice şi boilere electrice, deschide joi un showroom la Cluj-Napoca, investiţia pentru amenajarea spatiului şi echipamentele expuse ridicându-se la circa 50.000 de

„Am avut o apreciere de curs care a coexistat cu deteriorarea balanţei comerciale, ceea ce, combinat cu creşterea salariilor şi stagnarea productivităţii, mă face să cred că putem spune că avem un curs

Legendarul luptător olandez de K1, Peter Aerts (48 de ani), devine ambasadorul global al circuitului de kickboxing Golden Fighter Championship, urmând să fie prezent în Banat, la Timișoara, la gala România vs. Olanda, ce se va disputa în luna

Preşedintele Igor Dodon a solicitat joi, 26 septembrie, într-un discurs pe care l-a rostit de la tribuna Adunării Parlamentare a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), la New York, „recunoaşterea şi respectarea de facto a statutului de

Aglomeraţia din zona de nord a Capitalei, apropierea dintre clădiri şi regimul de înălţime al acestora, spa­ţiile verzi insuficiente sunt câteva din­tre aspectele pe care îşi propun să le rezolve cele patru companii selectate pentru a

Barcelona vrea să își întinerească linia de mijloc pentru sezonul viitor și încearcă să îl readucă în LaLiga pe Fabián Ruiz pentru a avea backup la Rakitici, Busquets sau Vidal. Catalanii l-au scăpat când era la Betis, mijlocașul de

Proiecte de Emanuel Pârvu, Cristian Mungiu şi Radu Jude se numără între câştigătoarele primei sesiuni a concursului de proiecte pe 2019 organizat de Centrul Naţional al

Conform unui studiu recent efectuat în Marea Britanie, 7 din 10 părinţi recunosc că şi-au trimis copilul la şcoală chiar dacă a fost bolnav şi risca să îmbolnăvească şi alţi

Sorana Cîrstea (96 WTA) a pierdut finala turneului de la Tashkent (Uzbekistan), după ce a cedat în faţa belgiencei Alison Van Uytvanck (61 WTA), scor 2-6, 6-4,

Emisarul american pentru Ucraina Kurt Volker a demisionat după ce a fost convocat de Congres în cadrul anchetei în vederea unei proceduri de destituire a preşedintelui Donal Trump, a declarat un oficial pentru

Zeci de manifestante au defilat sâmbătă pe străzile din Istanbul pentru a protesta faţă de violenţele comise asupra femeilor, în special cele soldate cu moartea victimelor, şi au denunţat eşecul guvernului

O mică firmă de investiţii newyorkeză a lansat săptămâna trecută un website prin intermediul căruia marile companii spaţiale îşi pot găsi mai uşor angajaţi. Platforma afişează peste 2.900 de posturi disponibile în cadrul companiilor

Academica Clinceni, care a fost, practic, un „satelit“ al FCSB-ului în sezonul trecut, a promovat degeaba în primul eşalon şi, cel mai probabil, în vara anului 2020 se va întoarce în

Un tribunal de la Moscova a comutat luni condamnarea la închisoare cu executare a actorului Pavel Ustinov, acuzat de „violenţe“ în timpul unei manifestaţii, într-o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare, relatează

O brigadă din România condusă de Istvan Kovacs (35 de ani) va arbitra meciul dintre Genk și Napoli, din etapa secundă a grupelor Ligii Campionilor. Istvan Kovacs îi va avea asistenți pe Vasile Marinescu și pe Ovidiu Artene. Al patrulea arbitru va

Gigantul ceh de stat din sectorul energiei CEZ va dezvolta reactoare nucleare modulare mici în cooperare cu compania americană NuScale Power, relatează

Preotul Cătălin Ifrim, directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice din Focşani, unitate subordonată Primăriei Focşani, s-a ales cu dosar penal şi permisul de conducere suspendat după ce după ce a fost depistat băut la volan, în

Modulele vor fi prevăzute cu un sistem de securizare – control de acces cu cartelă, care va fi alimentat de la un kit cu panou fotovoltaic de minim 250 W, care va asigura funcţionarea sistemului continuu, indiferent de condiţiile meteo.Sursa de