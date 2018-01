Actorul Tom Hanks crede că se va produce ''o schimbare seismică'' la Hollywood după scandalul de hărţuire sexuală 12.01.2018

Actorul Tom Hanks a declarat pentru Press Association că se va produce ''o schimbare seismică'' la Hollywood după scandalul de hărţuire sexuală care a zguduit industria...

Stiri Jurnalul National

Judecătoarea Camelia Bogdan, cea care l-a condamnat pe Dan Voiculescu la zece ani de închisoare în dosarul ICA, se poate întoarce în magistratură a decis definitiv Completud de 5 judecători al Instanţei

El este avocatul unui miliardar rus si director intr-o companie miniera ruseasca, specializata in extractia

Derapajele antidemocratice ale autorităţilor de la Varşovia îngrijorează SUA şi UE. După reforma controversată din Justiţie, a venit rândul presei să fie pusă sub presiune. Luni, autoritatea poloneză de supraveghere a audiovizualului (KRRiT)

Zilele trecute, Muzeul de Arta Cluj–Napoca a vernisat o expoziţie cu tema „Imagini ale ţiganilor în colecţia Muzeului de Artă Cluj-Napoca“. Chiar dacă ideea de a prezenta imaginea minorităţii romilor în arta românească este de salutat,

În primul discurs ţinut, în decembrie 1989, la TVR, Ion Iliescu a spus că Nicolae Ceauşescu ”a întinat idealurile socialismului”. Cei mai mulţi au văzut în această afirmaţie, exprimată chiar în limbajul de lemn al ceauşismului,

Curtea Supremă a admis astăzi contestaţia judecătoarei Camelia Bogdan împotriva deciziei CSM de excludere din magistratură. Instanţa a deciz sancţionarea disciplinară a Cameliei Bogdan prin mutarea acesteia, pe o perioadă de 6 luni, de la

Secţia Procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri, 13 decembrie, sancţionarea prim procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Huşi, Camelia

Ministerul Justiţiei a elaborat un proiect de modificare a Legii cu privire la Agenţia Naţională de Integritate, iar una dintre modificări vizează art. 10 din lege şi se referă la excluderea caracterului eliminatoriu al testului la poligraf.

Aproape 2.000 de sindicalişti ai Blocului Naţional Sindical au protestat în Piaţa Victoriei, din Capitală, faţă de măsurile fiscale care urmează să fie introduse anul viitor - trecerea contribuţiilor

Caz înfiorător petrecut marţi seară, la metrou, în Bucureşti.O tânără în vârstă de 25 de ani a murit, în staţia de metrou Dristor, după ce a căzut în faţa

Banca Transilvania susţine 250.000 de clienţi companii, iar o treime din firmele înfiinţate în 2017 colaborează cu BT, potrivit unui comunicat al băncii. "Cu Banca

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a cerut liderilor naţiunilor musulmane să recunoască Ierusalismul ca fiind “capitala ocupată a statului palestinian”, relatează BBC. În timpul

Toate magistralele hub-ului de gaze deţinut de OMV la Baumgarten au fost repuse în funcţiune înainte de miezul nopţii, după explozia de marţi, care a dus la închiderea facilităţii, a

Pretul petrolului a castigat teren in cursul tranzactiilor europene de miercuri, in condtiile in care federatia profesionala a American Petroleum Institute (API) a anuntat o scadere a rezervelor

Preşedintele Klaus Iohannis a sosit, miercuri, la Castelul Peleş pentru a-i aduce ultimul omagiu regelui Mihai. Klaus Iohannis a depus o coroană de flori şi a aprins o lumânare la intrarea în

Pasagerii Ryanair sunt expuşi la posibile anulări ale zborurile, la doar câteva zile înainte de Crăciun, după ce piloţii de la baza aeriană din Dublin au hotărât să intre

Un experiment de laborator mai putin obisnuit i-a ajutat pe oamenii de stiinta sa demonstreze ca primele molecule de alcooli, zaharusi si aminoacizi, asa numitele "caramizi ale vietii", ar fi aparut in

Selecționerul Cosmin Contra a dezvăluit că Ianis Hagi va schimba cel mai probabil echipa în această iarnă, nemulțumit de faptul că nu a primit suficient timp de joc în acest sezon. "Am fost la Fiorentina să mă interesez de Ianis Hagi

După ce l-a vândut pe Valentin Costache la CFR Cluj, Dinamo se pregătește să mai renunțe la un jucător important. Mijlocașul Paul Anton va pleca în această iarnă în Rusia, la Anji Mahacikala, locul 15 din 16, anunță Prosport.

Staff-ul naționalei va petrece luna ianuarie în Turcia, Cipru și Spania, prin cantonamentele formațiilor din topul Liga 1. În martie e antamat un amical cu Israel. În așteptarea tragerii la sorți pentru Cupa Națiunilor,