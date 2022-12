Actorul este dator vândut pentru un Audi Q8! Fostul coleg al lui Dorian Popa l-a ”ars” pe Cătălin Cazacu la banii de leasing! 09.12.2022

09.12.2022 Actorul este dator vândut pentru un Audi Q8! Fostul coleg al lui Dorian Popa l-a ”ars” pe Cătălin Cazacu la banii de leasing! Deși este turc, Sali Levent are ADN pur românesc, cu mașină de 100.000 € la scară și datorii cât cuprinde. „Bunăstarea” actorului este vizibilă în fiecare zi pe străzile din capitală, unde finalistul de la […] The post



Actorul este dator vândut pentru un Audi Q8! Fostul coleg al lui Dorian Popa l-a ”ars” pe Cătălin Cazacu la banii de leasing!

Deși este turc, Sali Levent are ADN pur românesc, cu mașină de 100.000 € la scară și datorii cât cuprinde. „Bunăstarea” actorului este vizibilă în fiecare zi pe străzile din capitală, unde finalistul de la […] The post Actorul este dator vândut pentru un Audi Q8! Fostul coleg al lui Dorian Popa l-a ”ars” pe Cătălin Cazacu la banii de leasing! appeared first on Cancan.

Actorul este dator vândut pentru un Audi Q8! Fostul coleg al lui Dorian Popa l-a ”ars” pe Cătălin Cazacu la banii de leasing!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Independența Film, casa de distribuţie care promovează în România de 25 de ani filme independente de referință, premiate sau prezentate la marile festivaluri de film, anunță titlurile care vor fi lansate în cinema în primăvara anului 2022:

FCSB a înscris de 18 ori în urma unor momente statice, în cele 21 de etape disputate până acum. Surclasează CFR-ul lui Petrescu, aflat tocmai pe locul 12, cu doar 6 astfel de reușite. Dacă titlul s-ar tranșa la „faze fixe”, FCSB n-ar avea de

Simina Loica și Alex Zanoagă au format unul dintre cele mai iubite cupluri din casa „Puterea Dragostei”. Din povestea lor de dragoste s-a născut Dominic, o minunăţie de băieţel care primeşte toată atenţia din partea […] The

Poliţiştii Direcţiei de Investigaţii Criminale Serviciul Urmăriri au depistat şi reţinut, în Bucureşti, un cetăţean francez, în vârstă de 35 de ani, urmărit internaţional, la solicitarea autorităţilor spaniole, pentru comiterea

Relația de prietenie pe care Gheorghe Turda o avea cu Constantin Enceanu s-a transformat în indiferență, după ce în urmă cu câteva luni cei doi au s-au certat cumplit. Chiar dacă au trecut câteva luni de […] The post Gheorghe Turda,

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, dr. Raed Arafat, a declarat vineri, la finalul unei şedinţe a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, că începând de sâmbătă persoanele vaccinate vor sta în carantină 5 zile,

Ministerul Justiţiei a anunțat, vineri, printr-un comunicat de presă că motivul pentru care nu s-a putut realiza transferul în România a profesorului Marius Balo, deţinut în China, a fost din cauza restricțiilor impuse de pandemia de

Valul cinci al pandemiei de COVID ar putea fi mai scurt decât precedentele, însă am putea depăşi un milion de infectări în această perioadă, potrivit secretarului de stat în ministerul Sănătăţii, Adriana Pistol, citată de News.ro.

Liderul ATP Novak Djokovici a beneficiat de o exceptare de la măsura obligativităţii vaccinării atunci când a intrat în Australia, deoarece a fost infectat recent cu coronavirus, au precizat avocaţii sportivului în documente depuse în

Ana Baniciu se poate considera o femeie împlinită. Pe plan profesional lucrurile merg aşa cum aceasta îşi doreşte, iar de aproape doi ani, trăieşte o frumoasă poveste de dragoste alături de bărbatul cu care urmează […] The post Ce

Preşedintele Organizaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, i-a transmis ministrului Antreprenoriatului şi Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, că hotelierii sunt nemulţumiţi de situaţia plajelor de pe litoral, menţionând că fiecare

Ioan Sabin-Sărmaș sau Iulian Popescu ar putea fi noul ministru al Cercetării. PNL trebuie să fac o desemnare pentru portofoliul lasat liber de Florin

Alex Velea şi Antonia sunt un cuplu de circa 10 ani, dar până acum nu au spus „Da“ şi în faţa ofiţerului stării civile. Acest lucru se va schimbă însă curând, după cum a anunţat chiar cântăreţul, într-un interviu pentru revista

Crenvurşti vegetali, pateurile şi salamul de soia sunt doldora de chimicale menite să suplinească lipsa materiei prime – carne, lapte şi ouă, şi duc ideea de purificare a organismului în

Tranzacţia prin care compania franceză Meridiam preia jumătate din acţiunile Netcity Telekom are aprobarea Consiliului

Operatorul de telefonie mobilă Telekom Mobile, parte a grupului Deutsche Telekom, şi-a recrutat director de resurse umane de la grupul polonez de IT Asseco, a anunţat

Pragul de 300.000 de morţi de COVID-19 a fost depăşit vineri în Mexic, a cincea ţară cea mai afectată de această maladie, în plină recrudescenţă a pandemiei în întreaga lume, relatează

Up România, instituţie care oferă diverse instrumente de motivare şi soluţii financiare pentru companii, a decis să îşi extindă mijloacele de interacţiune cu beneficiarii serviciilor din portofoliu prin intermediul unui asistent virtual,

Explozia s-a produs luni în districtul Lalopar, din provincia Nagarhar, lângă granița cu Pakistanul și s-a soldat cu moartea a cel puțin nouă copii și rănirea altor patru, potrivit biroului unui guvernator numit de talibani, relatează postul

Un bărbat în vârstă de 50 de ani din Cugir, Alba, consumator şi traficant notoriu de droguri, a ajuns din nou la închisoare, după doar trei ani de la momentul liberării