Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit 10.06.2021

10.06.2021 Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit la vârsta de 74 de ani, după ce a suferit complicații cardiace, informează Mirror. Actorul s-a stins din viață pe 3 iunie, în Los Angeles, înconjurat […] The post Actorul Ernie



Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit

Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit la vârsta de 74 de ani, după ce a suferit complicații cardiace, informează Mirror. Actorul s-a stins din viață pe 3 iunie, în Los Angeles, înconjurat […] The post Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit appeared first on Cancan.

Actorul Ernie Lively, tatăl celebrei Blake Lively, a murit

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ionel Dancă, şeful cancelariei prim-ministrului, a spus în cadrul emisiunii de business ZF Live că 3 mld. de euro, reprezentând ajutor în granturi pentru asigurarea lichidităţii pentru companii, sunt disponibili în acest

O asistentă de la Spitalul Nasta este infectată cu coronavirus, iar în urma anchetei epidemiologice s-a stabilit că aceasta a petrecut mai multe ore în sala de operații cu alte cadre mediacale din spital. Mai mulți doctori și asistente medicale

Americanul Frances Tiafoe (22 de ani, 81 ATP) se alătură listei jucătorilor de tenis care au contractat Covid-19. Tiafoe a făcut anunțul înaintea unui turneu demonstrativ organizat de John Isner în Atlanta. „Din păcate am fost testat

Prefectul Clujului, Mircea Abrudean, a fost testat pozitiv cu COVID-19. El a fost internat la Spitalul de Boli Infecţioase alături de soţie şi copil, care, de asemenea, au fost testaţi

Regimul din Coreea de Nord a comunicat sâmbătă că, pe termen scurt, nu intenţionează să reia negocierile pe tema programului nuclear cu Statele Unite, catalogând drept "ostile" politicile Administraţiei de

Cel mai puternic raliu al monedei unice europene din ultimii peste doi ani pare a avea şanse să continue, o serie de indicatori de pe pieţe reflectând o încredere în creştere în reacţia Europei faţă de pandemie, scrie

15 bătrâni și 3 angajați de la Centrul de seniori Sf. Mina din Craiova au fost depistați cu coronavirus și internați vineri, 4 iulie, la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Bănie, a informat ziarul local Ediție Specială. Bătrânii

Rezultatele finale la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, au fost afişate în cursul zilei de duminică, 5 iulie. În judeţul Sălaj, rata de promovare a crescut

Polonia se va confrunta cu o creştere a numărului de falimente în rândul companiilor după ce primul semestru al anului a adus un declin anual de 3% a numărului de companii declarate în faliment la 452, scrie Warsaw Voice, citând un raport

Povestea lui Vitor Borba Ferreira Rivaldo este istoria clasică a fotbaliştilor brazilieni născuţi în favele şi care au cucerit lumea prin talentul său extraordinar. Născut în Paulista, statul Pernambuco, pe 19 aprilie 1972, Rivaldo a avut parte

Remanierea recentă a guvernului francez nu e un lucru nici nou, nici imprevizibil. Orice preşedinte cu un mandat actual de 5 ani – anterior de 7 ani – face o remaniere de mijloc de mandat pentru a-şi relansa preşedinţia, a o reenergiza şi a-şi

89 de milioane de tone de alimente ajung în fiecare an la gunoi, iar 5 milioane de tone provin din România care ocupă, astfel, locul 9 în clasamentul risipei, după Macedonia (locul 8). Cercetători din

On Time Agenda, o aplicaţie pentru gestiunea programărilor pentru furnizorii de servicii - de la medici până la saloanele de frumuseţe - are în plan să ia o nouă finanţare, de aproximativ 100.000 de euro, pentru a-şi majora

CFR Cluj a remizat la Astra, scor 2-2, și termină etapa cu numărul 6 pe locul secund în play-off. CS Universitatea Craiova termină o etapă pe primul loc pentru prima dată de la promovarea în Liga 1, în 2014. În acest moment, oltenii sunt

Raluca Moianu a fost, de-a lungul timpului, una dintre cele mai iubite și apreciate persoane din televiziune. Deși în fața tuturor poza în soția perfectă, în urmă cu 7 ani a făcut o greșeală care a costat-o enorm. Mai exact, aceasta și-a

Guvernul Orban va adopta în şedinţa de luni proiectul de lege care pune în acord textele normative referitoare la carantină, izolare şi internarea obligatorie cu deciziile CCR. Proiectul de lege va fi trimis la Parlament, unde poate fi modificat de

Autorităţile dintr-un oraş din regiunea autonomă chineză Mongolia Interioară au emis o alertă, duminică, la o zi după ce un spital a raportat un caz suspect de ciumă bubonică, informează Agerpres, citând Reuters. Comitetul pentru sănătate

Autorităţile din oraşul Bayannur, în Mongolia Interioară, în nordul Chinei, au anunţat luni un adevărat ”arsenal” de măsuri în urma descoperirii în weekend a unui caz de ciumă bubonică la un bărbat, relatează

Profesorii şi elevii de la mai multe licee cu profil agricol din ţară au încercat să suplinească orele de practică şi pe cele de tehnologie printr-o serie de lecţii şi probe practice filmate şi prezentate online. Înregistrările sunt

Cum copiii sunt iubiţi ca ochii din cap de către părinţi, este firesc ca aceştia să se îngrijoreze la orice detaliu în creşterea lor, mai ales în lucrurile observabile la coloana vertebrală, la picioare, la