Actorul Bob Saget a murit din cauza unui traumatism cranian 10.02.2022

Actorul Bob Saget, găsit mort într-o cameră de hotel din Orlando, Florida, luna trecută, la vârsta de 65 de ani, a murit din cauza unui traumatism cranian după ce s-a lovit accidental la cap, a anunțat familia sa.

