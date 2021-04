Activitati recomandate in timpul calatoriei cu autocarul in strainatate 02.04.2021

Activitati recomandate in timpul calatoriei cu autocarul in strainatate

Vreti sa calatoriti in siguranta si confort in Anglia, Germania cu autocare si microbuze moderne la domiciliu, va stam la dispozitie cu plecari zilnice. Trebuie sa ajungi in strainatate si nu vrei sa aloci o suma imen...

Activitati recomandate in timpul calatoriei cu autocarul in strainatate

Poliţiştii au aplicat, în ultimele 24 de ore, amenzi în valoare de peste 13.000.000 de lei celor 6.000 de persoane care nu respectau prevederile privind restricţionarea circulaţiei. Poliţiştii precizează că au întocmit 11 dosare penale pentru

Coronavirus România. Numărul deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 372, iar cel al cazurilor de infectare cu COVID-19 a trecut de 7.000. Deces 363 Bărbat, 61 ani din județul Maramureș. Prezentat pe data de 31.03.2020 la Spitalul Municipal Sighetu

Mary Agyeiwaa Agyapong, o asistentă medicală în vârstă de 28 de ani, a murit după ce a fost infectată cu noul coronavirus. Copilul ei a fost adus pe lume prin cezariană, iar medicii spun că se simte bine, scrie BBC. Asistenta, care a lucrat la

O firmă de catering a pus în pericol sănătatea a sute de români carantinaţi în staţiune Mamaia. Mâncarea livrată în fiecare zi era preparată în vase deteriorate sau în plastic nealimentar,

Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa Centrală şi de Est, a anunţat astăzi că rutele operate din România către Franţa şi Germania vor fi suspendate până pe 3 mai, iar rutele spre Olanda, Elveţia şi Marea Britanie

Parlamentul European ar putea crea un fond de 50 de miliarde de euro pentru lupta împotriva

La faţa locului au ajuns poliţiştii de frontieră, dar ambarcaţiunea acestora nu s-a putut apropia de locul unde a fost văzută

Continuăm incursiunea în lumea eSports și încercăm să descoperim cele mai bune variante de pariere, conform discuțiilor de pe forumurile de specialitate. Pentru azi am ales șase pronosticuri la cote ceva mai moderate decât cele cu care v-am

Jurnalistul Costi Rogozanu și un profesor de economie la o universitate din Marea Britanie, Daniela Gabor, lansează o critică dură în ziarul The Guardian la adresa modului în care sunt tratați muncitorii sezonieri care pleacă în aceste zile în

Șefii de la Pro TV au primit veste dezastruoasă la câteva ore după ediția emisiunii “Românii au talent”, difuzată în seara trecută, în Vinerea Mare. Anunțul a fost oficial în legătură cu îndrăgitul show de televiziune, care se bucură

Departamentul pentru Situații a publicat mai multe răspunsuri la întrebările legate de Slujba de Înviere din această noapte. DSU a emis un Ghid al Sărbătorilor de Paște prin care le transmite oamenilor ce au voie și ce nu au voie să facă în

„Dacă reuşim să ne întoarcem ochii de la zbaterea pe care o are antreprenorul la nivel micro şi să ne uităm la nivelul macro, poate să existe o oportunitate istorică pentru economia românească. Sigur, ea are nevoie de mana­gement şi de

Jadon Sancho (20 de ani, mijlocaș ofensiv), starul englez al Borussiei Dortmund, s-a înțeles cu Manchester United, care va stabili un nou record de transferuri în fotbalul britanic. La trei ani după ce a părăsit Anglia, Jadon Sancho se va

O mare companie americană de genetică s-a lansat pe frontul cercetărilor pentru descoperirea remediilor anticoronavirus. Aceasta se alătură altor instutuții care fac deja cercetări în acest sens, dar vine cu avantajul unei baze de informații

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 2.548, după ce luni, 20 aprilie, au fost confirmate alte 76 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, în urma procesării a 199 de

În Republica Moldova sunt internaţi 77 de copii infectaţi cu COVID-19. Starea de sănătate a acestora este de gravitate medie şi

După luptele de stradă de duminică seară din cartierul Rahova, Ministerul Afacerilor Interne a decis nu doar suplimentarea forţelor de ordine, dar şi utilizarea unui elicopter pentru supravegherea întregii

Microbiştii vor putea să urmească din nou meciurile din Liga Campionilor, începând cu luna august 2020. Sky Italia notează că sezonul 2019-2020 se va relua începând cu 7 august şi se va încheia pe 29

East Grain, trader de cereale controlat de mai mulţi antreprenori din România şi Ungaria, a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 302 milioane de lei (64 mil. euro), în scădere cu 5% faţă de anul precedent, în timp ce profitul a crescut

Localitatea Cuza-Vodă, din județul Constanța, este din această dimineață în carantină parțială, după ce a fost descoperit un focar de COVID-19. În urma unei analize de risc efectuate de DSP Constanța, prin care s-a constatat faptul că în