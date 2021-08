Activele totale ale asigurătorilor au înregistrat un avans de 9% în T1/2021, în timp ce datoriile totale au crescut cu 10% 05.08.2021

Valorile activelor şi datoriilor companiilor de asigurări au înre­gis­trat la finalul primului trimestru din 2021 creşteri de 9-10% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform raportului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

