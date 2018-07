Acţionarul majoritar al Boromir oferă 3,5 milioane lei pentru preluarea integrală a capitalului 27.07.2018

Boromir IND, firma care controlează 97,6% din capitalul social al Boromir Prod Buzău (SCPU), unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa de morărit şi panificaţie, oferă 3,56 milioane lei acţionarilor minoritari pentru a prelua şi restul de 3,7% din capital.

