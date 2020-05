Acte necesare schimbare permis auto în 2020. Lista cu documentele necesare 20.05.2020

20.05.2020 Acte necesare schimbare permis auto în 2020. Lista cu documentele necesare Orice șofer știe ce presupune schimbarea permisului auto, de la timpul pierdut, până la sumedenia de acte necesare. Așadar, dacă sunteți în această situație, iată ce documente trebuie să aveți la dumneavoastră, înainte de a merge la



Acte necesare schimbare permis auto în 2020. Lista cu documentele necesare

Orice șofer știe ce presupune schimbarea permisului auto, de la timpul pierdut, până la sumedenia de acte necesare. Așadar, dacă sunteți în această situație, iată ce documente trebuie să aveți la dumneavoastră, înainte de a merge la ghișeul DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor). Acte necesare pentru schimbarea permisului auto în […] The post Acte necesare schimbare permis auto în 2020. Lista cu documentele necesare appeared first on Cancan.ro.

Acte necesare schimbare permis auto în 2020. Lista cu documentele necesare

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cea de-a XXXI -a ediţie a Festivalului – concurs naţional de interpretare a muzicii uşoare româneşti ”Flori de mai”, care a început pe 17 mai la Călăraşi se va încheia duminică seară, 19 mai, cu Gala

Eurovision 2019. Reprezentantul Olandei, Duncan Laurence, a câştigat Eurovision 2019, cu piesa "Arcade" , în urma finalei ce a avut loc sâmbătă noaptea la Tel Aviv. Olanda s-a clasat, astfel, pe primul loc,

Mattia Montini, 27 de ani, a marcat și în victoria lui Dinamo de la Chiajna, 2-0. Italianul are 13 goluri în 21 de meciuri pentru „câini” și visează încă la titlul de golgeter. Cu golul de sâmbătă, Montini

Internaționalul român ar putea ajunge în Grecia, la PAOK

Doru Lepădatu, fost operator TVR, a murit azi, informează postul public de televiziune. Doru Lepădatu a fost un nume important în presa sportivă, în anii '90, foarte apreciat și de fotbaliștii echipei naționale, fiind

Noi dezvăluiri uluitoare! Răzvan Ciobanu a încercat să se sinucidă anul trecut. Dosarul în care era implicat, dar și certurile cu iubitul său l-ar fi făcut pe designer să se gândească la suicid. După moartea lui Răzvan Ciobanu, noi

Descoperire macabră, duminică 19 mai, la Sinaia. Cadavrul unui bărbat, rămas până în acest moment neidentificat, a fost găsit de mai mulţi turişti care au şi alertat autorităţile. O echipă de criminalişti este aşteptată la faţa

Operatorul a ajuns la 385 de angajaţi, faţă de 340 în

Clipe de groază pentru o femeie în vârstă de 35 de ani, din Belgia. Românca s-a trezit la 4 dimineața, cu o mașină în garsoniera ei, de la parterul unui bloc din Roeselare Vânzătoare la Kortemark, ea se trezise de puţine minute pentru a merge

Transfugii au fost descoperiţi în vama Oancea, s-au ales cu dosare penale şi au fost internaţi în centrul de azilanţi de la Galaţi. În funcţie de evoluţia anchetei, ei ar putea primi drept de şedere în România sau ar putea fi expulzaţi în

Horoscop 14 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 mai 2019 - Berbec: Ai ocazia de a ajunge la concluzii sănătoase despre banii proprii și modalitățile realiste de a-ți spori veniturile. Este mult mai sănătos să te

Consiliul Concurenţei a constatat că, în ultimii ani, sumele alocate de fiecare municipiu pentru iluminatul festiv au fost destul de mari, în unele cazuri chiar peste 50% din valoarea totală a contractelor anuale pentru serviciile de iluminat

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a vorbit luni, la Râşnov, judeţul Braşov, despre protestatarii care au întâmpinat-o în recentele sale vizite de lucru în ţară, arătând că s-a dus în mijlocul acestora şi a

Liderul social-democrat, Liviu Dragnea, a spus la emisiunea „Adevărul Live”, că duminica aceasta va face public candidatul PSD la alegerile prezidenţiale din

Opoziția a câștigat o bătălie în războiul cu PSD. Curtea Constituțională a României a admis sesizarea de neconstituționalitate a proiectului de reorganizare a ANAF. Citește mai

Guvernul intenţionează să introducă şi în alte domenii ale economiei facilităţi fiscale de tipul celor de care beneficiază în prezent sectorul IT. Printre sectoarele vizate se află industria textilă,

Guvernul României nu a fost în stare să protejeze consumatorii vulnerabili de scumpirile majore ale gazelor de anul trecut, aşa că a decis să dea acelaşi preţ pentru toată lumea. Acum, autorităţile europene spun că am greşit şi că trebuie

Societatea MAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A. Baia Mare, Bd. Unirii, nr.10, jud. Maramures Fax: 0362-401227,Tel:0362-401228;0262-225371 Cod fiscal: RO 6076555;Nr.Reg.Com. J24/1628/1994 Capital social subscris si varsat: 1.408.055 lei

”Spaima loteriei” și-a găsit fericirea în brațele unei tinere care este cu 24 de ani mai tânără decât el, nimeni alta decât cea mai bună prietenă a fiicei lui. Noua iubită a lui Stelian Ogică este, de câteva luni chiar, prietena cea

Asociaţia Elevilor din Constanţa (AEC ) se revoltă în privinţa deciziei luate de administraţia locală de a obliga elevii să participe la parada organizată cu ocazia Zilei Oraşului Constanţa, care a avut