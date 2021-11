Acord! Manchester United a găsit noul manager » Cine este alesul 26.11.2021

26.11.2021 Acord! Manchester United a găsit noul manager » Cine este alesul Manchester United a ajuns la o înțelegere cu germanul Ralf Rangnick, 63 de ani, contract pe 6 luni. Ieri, englezii negociaseră cu Rudi Garcia. Michael Carrick rezistă foarte puțin pe banca lui Man. United după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer.



Manchester United a ajuns la o înțelegere cu germanul Ralf Rangnick, 63 de ani, contract pe 6 luni. Ieri, englezii negociaseră cu Rudi Garcia. Michael Carrick rezistă foarte puțin pe banca lui Man. United după demiterea lui Ole Gunnar Solskjaer. Probabil, fostul jucător al „diavolilor” va rămâne doar două meciuri, 2-0 cu Villarreal în deplasarea de Champions League și duminică, la Londra, împotriva lui Chelsea. ...

România a produs în 2019, ultimul an pentru care există date publice, electrocasnice de aproape 7 mld. lei, piaţa crescând cu 6% faţă de anul anterior, dar fiind de patru ori mai mare decât în urmă cu un

Pe masura ce costul energiei regenerabile continua sa scada, din ce in ce mai multe gospodarii trec la surse curente de energie regenerabila. Printre cele mai accesibile si abundente dintre acestea se numara panourile solare, sau panourile

După Furtuna Filomena, care a paralizat o mare parte a Spaniei, urmează un val puternic de frig, ce va afecta mai ales Madridul, transmite AFP. Temperaturile vor ajunge la - 8 grade Celsius în cea mai mare

Un accident cumplit a avut loc sâmbătă seara în județul Cluj. În urma impactului violent dintre două autoturisme, o persoană a murit și alte 3 au fost grav

Kazuyoshi Miura (53 de ani), cel mai bătrân marcator din fotbalul profesionist japonez, a semnat prelungirea contractului cu FC Yokohama și va continua să joace fotbal și la vârsta de 54 de ani. Kazuyoshi Miura va împlini 54 de ani pe 26

Mileurile din macrame sunt amintiri frumoase din copilărie pentru unii, însă, pentru alții au reprezentat un adevărat coșmar. Ei bine, aceste celebre obiecte de pânză brodată sau de dantelă care se așază ca ornament pe […] The post

IPSO Agricultură, distribuitor de maşini şi utilaje agricole, parte a grupului francez Monnoyeur, a încheiat un parteneriat strategic cu platforma de crowdfunding pentru profesori Narada, cu scopul de a reconecta la educaţie peste 1.000 de elevi

Un cutremur a avut loc în zona Vrancea, duminică

Sora Andreei Tonciu are 21 de ani și devine pe zi ce trece o „bombă sexy” greu de neobservat. Contrar trăsăturilor fizice asemănătoare surorii ei, Lorena are o personalitate diferită față de fosta asistentă TV. […] The post Cum arată

Pe de o parte Germania este ţara care s-a remarcat cu soluţii ştiinţifice împotriva noului coronavirus, dar pe de altă parte a permis tratamentele cu comprese toracice îmbibate cu ghimbir în cazul unor bolnavi de

Tomisului, Teodosie, spune că oamenii trebuie să țină cont de sfatul medicului și de propria conștiință când decid dacă se vaccinează sau nu și precizează că el nu se vaccinează, fiindcă are

Dennis Man, starul FCSB, ar putea ajunge la Parma, astfel că Valentin Mihăilă ar putea să mai aibă un coleg român la echipa de Serie A până la finele lunii. Parma, ajunsă pe penultimul loc în Serie A, e disperată să-și întărească

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 150.138, după ce marţi, 12 ianuarie, au fost înregistrate 476 de cazuri, în urma procesării a 2.687 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 20 de persoane au fost răpuse de noul

Gabi Torje se pregătește, la 31 de ani, de o nouă experiență în Turcia. Fostul mijlocaș al lui Dinamo a semnat cu Bandirmaspor, grupare din a doua ligă turcă. Bandirmaspor ocupă locul 10 în liga a 2-a din Turcia, având 24 de puncte acumulate

Măsurile de sprijin pentru angajații și angajatorii din sectoarele cele mai vulnerabile, care au fost aplicate anul trecut, vor fi prelungite, a postat pe Facebook Raluca Turcan, ministrul Muncii și

Meciul Hermannstadt- Dinamo marchează pentru tehnicianul spaniol Ruben Albes startul unei perioade în care trebuie să scoată echipa din Sibiu din subsolul clasamentului. Altfel va fi îndepărtat. Hermannstadt și Dinamo se înfruntă azi, de la ora

Nu doar statul român are ceva de învățat de la Alexander Nanau. Și intelectualul român, scriitorul, artistul, „maestrul”, cum sunt numiți în România actorii sau pictorii, chiar și poeții. Habar n-am de ce poeții între ei își

Roman Abramovici se gândește la o schimbare radicală la Chelsea. Patronul vrea să întărească stafful tehnic și, totodată, să-l pună sub presiune pe managerul Frank Lampard, prin revenirea lui Avram Grant, 65 de ani. Fostul mijlocaș

Un val de aer polar loveşte România în weekend. La sfârşitul săptămânii, vremea va deveni rece, geroasă mai ales noaptea şi dimineaţa, cu temperaturi de minus 18 grade

Răspunsul la această întrebare este extrem de simplu, dacă se acceptă pacea economică. Acest concept implică să fie întrebați cei de la care se dorește a fi strânși banii - persoane fizice și