Acord Juventus - Pogba! Francezul revine la echipa care l-a vândut pentru 105 milioane de euro 21.05.2022

Paul Pogba (29 de ani), căruia îi va expira contractul cu Manchester United la finalul acestui sezon, va semna cu Juventus! Cele două părți au bătut palma, urmând să parafeze o înțelegere pe 3 ani. Dorit și de Manchester City, Paul Pogba a preferat să revină la Juventus, club pentru care a mai evoluat între 2012 și 2016. Mijlocașul francez a ajuns la un acord cu echipa pregătită de Massimiliano Allegri, care vrea să reintre în lupta pentru trofee în sezonul următor. ...

Acord Juventus - Pogba! Francezul revine la echipa care l-a vândut pentru 105 milioane de euro

Două cutremure cu magnitudini de 3,2 şi, respectiv, 3,8 pe scara Richter s-au produs vineri după-amiază în zona seismică Vrancea, primul fiind localizat în judeţul Vrancea, iar cel de-al doilea în Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul

Constructorul băcăuan SSAB-AG, deţinut de trei antreprenori locali, ridică o hală de depozitare şi producţie medicală în Apahida, judeţul Cluj, pentru compania

Jucătoarea română de tenis Gabriela Ruse (198 WTA) s-a calificat vineri după-amiază în semifinala turneului de tenis pe zgură de la Hamburg, învingând în sferturi pe favorita numărul 4, sportive americană

Spitalul Polaris Medical din Cluj, deschis în urmă cu şase ani, a încheiat 2020 cu afaceri de 8,2 mil. lei, în scădere semnificativă faţă de anul anterior, când compania raporta peste 18 mil. lei, din datele

Campioana CFR Cluj și câștigătoarea Cupei României, CSU Craiova, dispută Supercupa României, de la ora 20:00. Meciul e IiveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1 și Look Sport+. CFR Cluj - CSU Craiova, liveTEXT de la 20:00 Click AICI pentru

România se află pe locul 55 în lume într-un clasament privind uşurinţa de a face business în fiecare ţară de pe glob, conform raportului Doing Business al Băncii

Jose Mourinho a început munca la AS Roma și a pus ochii pe unul dintre jucătorii lui Mircea Lucescu. Fundașul stânga Vitaliy Mykolenko (22 de ani) a impresionat la EURO 2020, iar antrenorul portughez este interesat de serviciile lui, notează

Bulgarii, în incertitudine după alegerile legislative din aprilie, sunt chemaţi din nou la urne, duminică, ocazie cu care i-ar putea acorda victoria unui partid condus de un prezentator TV şi cântăreţ fără

Raluca Turcan,ministrul Muncii, a anunţat vineri, într-o conferinţă de presă la Cluj, că practicarea meseriei de bună va fi posibilă în perioada următoare, după ce vor fi stabilite standardele

Iubim bronzatul şi statul la soare, însă trebuie să fim responsabili. Aluniţele nu sunt la fel de prietenoase cu razele solare precum ne-am imagina noi. Cele mai multe sunt inofesive, însă unele pot cauza

Ciprian Deac (35 de ani, mijlocaș ofensiv) este jucătorul cu cele mai multe Supercupe ale României din istorie! Urmărește AICI desfășurarea meciului CFR Cluj - CSU Craiova Titularizat în această seară de Marius Șumudică, Deac a ajuns astfel

Două tinere marocane, de 28 şi 32 de ani, au fost găsite moarte, într-un lan de porumb din Italia. Ele au fost strivite de o combină agricolă. Una dintre ele a reușit să ceară ajutorul autorităţilor, dar în zadar. Mesajul a fost transmis în

Înotătorul David Popovici a stabilit, joi, un nou record mondial , la nataţie

Conor McGregor a cedat în fața lui Dustin Poirier, în cel de-al treilea lor meci direct. După primele 2 lupte directe, scorul era 1-1. Conor McGregor s-a impus în primul meci, într-o luptă de 3 runde din cadrul galei UFC 178, ce a avut loc în

Instrumentistul Alexandru Bulacu, în vârstă de 27 de ani, a murit sâmbătă seara, răpus de o boală cruntă. Alexandru Bulacu a murit după o luptă grea cu boala. Anunţul trist privind decesul său a fost […] The post Instrumentistul

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a anunţat, vineri, că rata de promovare la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, este de

Încep recrutările pentru cele 775 de locuri de rezervist voluntar - maiştri militari, subofiţeri, gradaţi şi soldaţi - declarate vacante de Ministerul Apărării Naţionale (MApN) în acest

Papa Francisc a apărut în public duminică pentru prima dată de când a fost supus unei intervenţii chirurgicale la colon în urmă cu o săptămână, ieşind la un balcon al spitalului Gemelli din

Locuitorii sunt nemulţumiţi de linia continuă, de la un capăt la altul. Cei care locuiesc pe strada Sirius nu mai pot să facă stânga pe Rebreanu, trebuie să ocolească aproximativ 400 de metri, până la capătul

S-a terminat vara Europeanului nomad. Am scris înainte de finală cu gândul la această întrebare: ce s-a schimbat? Ne-am întors pe stadioane și am fost fericiți și am știut-o. EURO ne-a arătat câteva direcții clare ale fotbalului la zi.