Acel moment în care nu mai contează norocul! De tine depinde să pui mână pe 23.000 de lei 12.02.2018

Îți place Casinoul? Ți-ai dorit vreodată să câștigi indiferent dacă ai noroc sau nu? Casinoul Casa Pariurilor are o surpriză imensă pentru tine! Am adus „ACASĂ” cele mai populare 25 de sloturi și vrem să sărbătorim acest moment printr-o promoție cum nu a mai existat. Indiferent dacă ai noroc sau nu, depinde doar de tine să pui mână pe premiile oferite de Casa Pariurilor în valoare totală de 23.000 lei. ...

Concernul sud-coreean Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. a anunţat marţi că poartă negocieri cu partea română pentru vânzarea şantierului naval Mangalia. Compania 2 Mai

Valentin-Alexandru Jucan și-a anunțat demisia din Consiliul Național al Audiovizualului, aceasta începând să își producă efecte de miercuri 17 ianuarie. El a demisionat din Consiliu cu

Premierul demisionar Mihai Tudose vrea să îi înmâneze personal demisia sa preşedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar

Preşedintele PSD Olt, Paul Stănescu, a declarat marţi că nu îşi doreşte funcţia de premier şi, de asemenea, că se va gândi dacă va rămâne în viitorul

Franciza de agenţii imobiliare RE/MAX România a intermediat peste 1.500 de tranzacţii în 2017, în creştere cu 50% faţă de anul precedent, valoarea comisioanelor generate ajungând la peste 2 milioane de euro, plus 30% faţă de

Jose Mourinho a mai servit o replică acidă în infinitul război al declarațiilor cu Antonio Conte. După ce anunțase că disprețul este ultimul sentiment față de managerul italian. ”Nu mă distrează și aici am

După ce l-a ratat pe Alexandru Băluță, Gigi Becali s-a orientat către alt jucător de la CSU Craiova, pe care ar vrea să-l transfere în vară. Becali l-a lăudat pe miijlocașul lateral Andrei Burlacu, 21 de ani, dar spune că acum nu-l poate

Salvamontiştii prahoveni au reluat, marţi, pentru a patra zi consecutiv, acţiunea de căutare a lui Daniel Rusu, alpinistul surprins de avalanşă în Munţii Bucegi. Aceştia sunt ajutaţi de opt colegi de la Salvamomt Hunedoara dar şi de

Deşi a anunţat că va reveni pe sticlă din prima lună a lui 2018, acest lucru nu s-a întâmplat. În plus, Bianca Drăguşanu a dat multe semne că va rămâne definitiv la cârma emisiunii "Te vreau lângă mine", iar asta a dus la un război mut

În 2013, Victor Spirescu era prezentat drept prototipul invadatorului est-european. După doi ani, în 2016, el a apărut într-un reportaj al televiziunii "Channel 4" drept model de integrare socială. Cunoscut drept "invadator Marii Britanii", el i-a

Banana este un fruct pe care multe persoane îl mănâncă la micul dejun sau ca gustare între mese. Însă, se pare că nu oricine poate consuma acest fruct. Iată cine nu are voie să consume banane! Citește

Reumatismul nu este o afectiune care ii afecteaza doar pe cei mai in varsta, asa cum se crede. Durerile apar in special in sezonul rece, din cauza expunerii la frig sau umiditate. Exista insa o modalitate simpla si eficienta care te poate scapa de

A avea o intuiţie puternică înseamnă un dar minunat, iar patru din cele 12 semne zodiacale se pot lăuda cu acesta. Vocea lor interioară le vorbeşte atât de clar, încât se pot baza pe ceea ce simt în

Grasimile animale au fost dintotdeauna criticate si combatute de mare parte din nutritionistii care se aflau in cautarea dietei si stilului de viata perfect. Cu toate astea, s-a descoperit ca untura are proprietati benefice nebanuite si este unul din

Am intrat deja în 2018, un an cu o mare însemnătate istorică pentru România. „Puterea creierului în folosul ţării“ ar trebui să fie deviza şi strategia dezvoltării României pentru următorii zeci de ani! Puterea creierului (puterea

Bogdan Mihai Zuziac (35 de ani), din comuna suceveană Serbăuţi, aflat pe lista Most Wanted a Poliţiei Române, a fost prins în Franţa. Acesta este căutat pentru că are de executat o pedeapsă de şase ani de închisoare pentru viol. Zuziac a

Fosta şefă a DIICOT Alinei Bica judecată în mai multe dosare penale ar fi plecat în Costa Rica şi nu s-a mai prezentat la procese de la începutul lunii decembrie a anului trecut. Astăzi a avut loc un nou termen în dosarul privind despăgubirile

În cadrul unui interviu acordat televiziunii americane CBS, actriţa Sharon Stone a avut o reacţie surprinzătoare când a fost întrebată dacă a fost vreodată pusă într-o situaţie „inconfortabilă“ la Hollywood, în contextul scandalului

Actriţa Meghan Markle, care urmează să devină soţia prinţului Harry în această primăvară, a onorat tradiţia darurilor haioase de Crăciun, pe care membrii Familiei Regale britanice şi le oferă între ei în fiecare

Scandalul din interiorul PSD, soldat deja cu demisia premierului Mihai Tudose, se răsfrânge puternic asupra cursului valutar. Leul s-a depreciat ieri până la 4,66 lei/euro, nivel care nu a mai fost atins niciodată de moneda europeană. Francul