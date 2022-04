Această iluzie optică spune totul despre tine, în funcţie de cum o descifrezi. Ce animal vezi, de fapt, în imagine? 07.04.2022

Această iluzie optică spune totul despre tine, în funcţie de cum o descifrezi. Ce animal vezi, de fapt, în imagine?

Premierul Florin Cîţu a anunţat, joi, că nu se discută despre corelarea vârstei de pensionare cu creşterea speranţei de viaţă, informează Agerpres. În urmă cu o zi, vicepremierul Dan Barna susţinea că vârsta de pensionare trebuie

Liderul deputaţilor PSD, Alfred Simonis, critică campania de vaccinaree şi apariţia premierului în mesajele video realizate pentru noua campanie de vaccinare promovată de Guvern. „Mi se pare o calitate scăzută, un demers rupt de realitate”, a

Meta Estate Trust, o nouă companie lansată pe piaţa imobiliară românească, care are printre fondatori pe Eugen Voicu, acţionarul majoritar al Certinvest, a închis prima rundă de finanţare de la investitori strategici şi a atras suma de 19

Ploile abundete au creat probleme şi în judeţul Dâmboviţa. Mai multe echipaje de pompieri intervin în mai multe locaţii pentru degajarea apei din gospodării inundate în localităţile Pucioasa, Fieni, Brăneşti, Măneşti şi Potlogi, după o

Lituania a anunţat vineri că expulzează doi diplomaţi belaruşi, din cauza unor ”activităţi incompatibile cu statutul de diplomat”, anunţă într-un comunicat Ministerul lituanian de Externe, relatează

Ai așteptat acest moment tot sezonul - sâmbătă se joacă finala Ligii Campionilor! Și e cazul să profiți din plin.Pe casapariurilor.ro descoperi fix avantajul de care aveai nevoie, ca să pariezi liniștit pe...orice cotă vrei tu! Marele

Copiii între 12-15 ani vor putea fi vaccinați anti COVID în primul centru mobil de vaccinare din București destinat lor, a informat, vineri, Primăria Sector 4, într-un comunicat preluat de news.ro. Anunțul a fost făcut la câteva ore după ce

Belgia oprește vaccinarea cu Johnson&Johnson pentru persoanele cu vârsta sub 41 de ani. Motivul este decesul unei femei imunizate cu acest ser, au anunțat reprezentanții Ministerului

Reţeaua de falsificare a unor mărci cunoscute de ţigări vindea marfa de contrabandă pe tot teritoriul României, precum şi în ţările vecine din spaţiul

Manchester City - Chelsea, finala Ligii Campionilor 2021, se va disputa în această seară, de la ora 22:00, în direct pe Digi 1, Telekom 1 și Look Plus. Meciul, dar și cele mai noi informații despre meci vor putea fi urmărite și pe gsp.ro.

Bucură-ți ziua cu o porție de amuzament! Terapia prin râs poate începe în fiecare zi cu un banc bun. Iată care este propunerea noastră pentru astăzi: Un bărbat naufragiază pe o insula pustie și rămâne […] The post Bancul zilei|

Rămăşiţele a 215 copii au fost găsite pe locul unei foste şcoli rezidenţiale pentru copii indigeni din Canada, au anunţat indigenii Tk'emlúps te Secwepemc, care au făcut descoperirea cu ajutorul unui radar. Premierul canadian a scris pe Twitter

Profitul net la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la sfârşitul primului trimestru (T1) din 2021 la aproximativ 1,89 mld. lei, în creştere cu 15% faţă de câştigul raportat pentru T1/2020, în ciuda pandemiei de COVID-19, iar activele au

România a ajuns la aproape 4,28 de milioane de persoane vaccinate anti-COVID, după ce, în ultimele 24 de ore aproape 77.000 de persoane au fost imunizate, arată datele oficiale transmise sâmbătă, 29 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea

Câteva ore ne mai despart de una dintre cele mai așteptate premiere ale Naționalului timișorean din ultimul timp: Zorba Grecul de Nikos Kazantzakis, piesă originală de Hristo Boicev. Vineri, 28 mai și

Echipa de fotbal CSA Steaua a promovat, duminică, în Liga a 2-a, după ce a învins, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa CS Afumaţi, în al doilea meci al barajului pentru eşalonul secund. În primul meci, CSA Steaua s-a impus cu scorul de 2-0,

Premierul britanic Boris Johnson (56 de ani) şi proaspăta soţie, Carrie Symonds (33 de ani), au publicat prima fotografie de la

Aproape 560.000 de doze de vaccin AstraZeneca ajung luni în țară, adăugându-se celor 1,29 de milioane de doze pe care România le are deja în stoc, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Valeriu Gheorghiță, președintele campaniei de

Tentaţia de a fi fericit. Este titlul unei cărţi scrise de italianul Lorenzo

Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, a vorbit serios, chiar îl vrea pe stoperul slovac de la Sepsi, Branislav Ninaj (27), și le-a transmis covăsnenilor o propunere oficială. FCSB a pornit recrutarea unor fundași centrali pentru stagiunea