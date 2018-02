Această femeie era internată într-un spital de nebuni, dar într-o zi i-a dat doctorului un desen care l-a încremenit! Abia atunci a înţeles adevărul şocant despre ce păţise... 01.02.2018

01.02.2018 Această femeie era internată într-un spital de nebuni, dar într-o zi i-a dat doctorului un desen care l-a încremenit! Abia atunci a înţeles adevărul şocant despre ce păţise... Susannah Cahalan avea 24 de ani când a fost internată într-un spital de boli nervoase, credea că e nebună, dar adevărul despre ea era unul şi mai tragic. Tânăra care părea să aibă toată lumea la picioare s-a trezit într-o situaţie din care



Această femeie era internată într-un spital de nebuni, dar într-o zi i-a dat doctorului un desen care l-a încremenit! Abia atunci a înţeles adevărul şocant despre ce păţise...

Susannah Cahalan avea 24 de ani când a fost internată într-un spital de boli nervoase, credea că e nebună, dar adevărul despre ea era unul şi mai tragic. Tânăra care părea să aibă toată lumea la picioare s-a trezit într-o situaţie din care puţini oameni mai reuşesc să iasă. Femeia a început să se simtă rău, să aibă ameţeli constante şi, în timp, să aibă halucinaţii. Speriată, Susannah s-a dus la spital, iar medicii au internat-o într-un centru psihiatric.

Această femeie era internată într-un spital de nebuni, dar într-o zi i-a dat doctorului un desen care l-a încremenit! Abia atunci a înţeles adevărul şocant despre ce păţise...

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Vă propunem o antologie de 10 bancuri despre melci. Ne puteţi scrie la secţiunea de comentarii propriile glume despre această categorie de

Simona Halep şi Irina Begu joacă azi în prima semifinală a turneului de la Shenzhen, acolo unde s evor întâlni pentru a şasea

Simona Halep şi Irina Begu îşi dispută prima semifinală a turneului de la Shenzhen, dotat cu premii totale de peste 600.000 de

Coasta de est a Statelor Unite se confruntă de aproape două săptămâni cu un val de ger polar, iar acum a fost lovită și de o furtună puternică numită chiar „ciclon-bombă”. Cel puțin 17 oameni și-au pierdut viața din cauza

Un vasluian si-a ucis fosta iubită în Marea Britanie, după ce ar fi prins-o cu patronul unui magazin. Cei doi au avut o relatie de dragoste, care s-a încheiat în urmă cu ceva timp. Genu Armeanu, un vasluian în vârstă de 45 ani, este bănuit că

Meteorologii au emis vineri dimineaţă cod galben de ceaţă pentru 17 judeţe, avertizarea fiind valabilă până la ora 9 în Capitală şi 11.00 în majoritatea judeţelor. Citește mai

Coreea de Nord a acceptat oferta sud-coreeană de discuţii cu privire la participarea la Jocurile Olimpice de iarnă. Discuţiile vor avea loc marţi, 9 ianuarie. Citește mai

Consiliul de Securitate al ONU va avea vineri o şedinţă de urgenţă pentru a discuta despre situaţia din Iran, a anunţat Alma Konurbayeva, purtătorul de cuvânt al misiunii Kazahstanului la ONU, ţară ce asigură preşedinţia

Începând cu 1 ianuarie a fost eliminat în totalitate tariful reglementat de ANRE pentru consumatorii casnici, aceştia având posibilitatea de a-şi schimba furnizorul de energie electrică. Însă, mai mult de 90% au rămas fideli vechilor furnizori,

Compania bulgară Eldrive a intrat în România, planul fiind de a acoperi complet Bucureştiul, până în vara anului viitor, cu staţii de încărcare a maşinilor electrice. Bulgarii au încheiat în ţara vecină un parteneriat cu Shell pentru a

Petre Daea, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, vizitează, astăzi, centrele pentru îngrijirea persoanelor vârstnice din comunele Cervenia şi

Nici vineri medicii de familie care nu au semnat prelungirea contractelor cu casele de asigurări de sănătate nu vor acorda servicii gratuite, reţete compensate şi trimiteri pacienţilor din listă. Medicii de familie cer demiterea şefului Casei

Statele Unite au suspendat asistenţa de securitate pentru forţele pakistaneze, a precizat joi Departamentul de Stat, cerându-le, totodată, acestora„acţiuni decisive“ împotriva facţiunilor talibane stabilite în această ţară, relatează

Şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii, în care se va alege noua conducere a CSM, a început, vineri, în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. La această şedinţă va fi

Simona Halep este prima finalistă de la Shenzhen, după victoria cu 6-1, 6-4 în fața Irinei Begu. Numărul 1 mondial se gândește acum la adversara pe care o va întâlni în ultimul act

Thrillerul fantasy "The Shape of Water" şi drama "Call Me by Your Name" sunt printre filmele nominalizate la ediţia din 2018 a Premiilor Sindicatului Scenariştilor (Writers Guild Awards, WGA),

Serena Williams, 36 de ani, a anunțat că nu va participa la Australian Open, deși era înscrisă pe tabloul principal. Americanca, 36 de ani, a câștigat turneul de anul trecut și urma să revină pe teren după ce a născut. Fostul lider

Massimiliano Allegri și Ambra Angiolini se pregătesc să devină iar părinți. Potrivit revistei "Diva e Donna", actrița brunetă ar fi însărcinată cu antrenorul lui Juventus, dovadă burtica suspectă surprinsă de paparazzi. Ambra are doi

Portughezul Cristiano Ronaldo, 32 de ani, pare tot mai aproape de a pleca de la Real Madrid. Presa din Spania scrie că PSG vrea neapărat să îl aducă pe atacantul lui Real și pregătește o ofertă importantă în această vară. Ronaldo

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iaşi continuă ancheta în cazul morţii fostului şef al Bibliotecii Central Universitare şi a soţiei sale. Mai mulţi martori urmează a fi audiaţi în perioada următoare. Anchetatorii au ca primă