Accidentul provocat de fiul său l-a dărâmat pe Gino Iorgulescu! 21.11.2019

21.11.2019 Accidentul provocat de fiul său l-a dărâmat pe Gino Iorgulescu! În urmă cu mai bine de două luni, pe Șoseaua Chitilei din Capitală avea loc o adevărată tragedie, ale cărei urmări sunt încă nevindecate. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini de ultimă oră cu bossul de la Ligă.



Accidentul provocat de fiul său l-a dărâmat pe Gino Iorgulescu!

În urmă cu mai bine de două luni, pe Șoseaua Chitilei din Capitală avea loc o adevărată tragedie, ale cărei urmări sunt încă nevindecate. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini de ultimă oră cu bossul de la Ligă. Accidentul provocat de fiul său l-a dărâmat pe Gino Iorgulescu, iar acest lucru este extrem […] The post Accidentul provocat de fiul său l-a dărâmat pe Gino Iorgulescu! appeared first on Cancan.ro.

Accidentul provocat de fiul său l-a dărâmat pe Gino Iorgulescu!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O tânără de 34 de ani și mama, ei, de 57 de ani, arată mai degrabă ca două surori, astfel încât cei din jur nu își pot da seama ușor cine dintre ele este mai în vârstă. Citește mai

Nucul este înconjurat de numeroase mituri şi superstiţii. Dincolo de ele, frunzele şi fructele nucului au efecte benefice evidente pentru organism. Citește mai

Astăzi au fost extrase numerele norocoase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc. Vezi care sunt numerele câștigătoare de

Traficul pe două străzi din Brăila a fost îngreunat pentru câteva zeci de minute în urma unui accident rutier produs la intersecţia străzilor Sebeşului şi Calea

Premierul Viorica Dăncilă i-ar fi promis prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, că Guvernul nu va adopta mâine Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea Codurilor

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a acuzat statele occidentale, în special SUA, de provocarea unei crize economice în Turcia în anul

Joi, 28 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 24 martie 2019, Loteria Română a acordat 23.554 câştiguri, în valoare totală de 1.412.389,12

Medicii legişti şi anchetatorii au refăcut filmul unei crime oribile petrecute într-o casă din municipiul Piatra

Balconul unui apartament de la etajul trei al unui bloc din sectorul Buiucani al capitalei a fost cuprins de flăcări. Pompierii au reuşit să prevină extinderea incendiului către alte balcoane şi

IT Direct anunţă introducerea pe piaţă a gamei de PC-uri sub marca proprie ITD Custom Works, concepute pentru pasionaţii de jocuri, profesionişti şi iubitori de tehnologie în

După ce a fost acuzat că nu plăteşte nicio taxă şi niciun impozit în România, ministrul Finanţelor Eugen Teodorovici a fost somat să explice această

Niro Investment Group, unul dintre cele mai mari grupuri de afaceri din România, a anunţat, joi, că a demarat lucrările la primul hotel Swissôtel din România, o investiţie de aproximativ 60 milioane euro, care va fi operat de

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat că Legea referendumului "prevede expres" că, în condiţiile în care alegerile europarlamentare şi referendumul anunţat de preşedinte sunt organizate în aceeaşi

Organizarea referendumului pe justiţie în alte secţii decât cele pentru alegerile europarlamentare demonstrează frica preşedintelui PSD Liviu Dragnea şi a preşedintelui ALDE Călin Popescu-Tăriceanu faţă de

Românii sunt codaşii Europei la igiena dentară: prea puţini folosesc în mod regulat pasta şi periuţa de dinţi, iar în cabinetele stomatologice ajung rar, împinşi de „durerea de măsele”, sau

Preşedintele PNŢCD, Aurelian Pavelescu, şi preşedintele Partidului Ecologist Român, Dănuţ Pop, au semnat, joi, un protocol de susţinere a Partidului Social Democrat pentru alegerile

Compania a intrat în faliment în anul 2014 după mai mulţi ani în care afacerile urmaseră un trend

Grupul Niro va deschide la finalul lui 2021 hotelul de pe Bulevardul Expoziţiei, sub brandul Swisshotel, cu 225 de camere, ce va fi operat de lanţul hotelier Accor. Grupul a semnat un contract de management cu lanţul

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va întâlni în semifinalele turneului de la Miami pe Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA). Partida se joacă vineri noapte, de la ora 03:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Digi Sport

Stramosul lui Gigi Becali! Cum i-a facut un cap al Cooperativei schimbarea