Accidentul chefului Adrian Pop a fost, de fapt, crimă?! 18.03.2021

18.03.2021 Accidentul chefului Adrian Pop a fost, de fapt, crimă?! Planează multe semne de întrebare asupra morții faimosului chef Adrian Pop, care s-a stins fulgerător după o petrecere organizată la un local din Cluj. Familia lui a hotărât să angajeze un expert medico-legal care să […] The post



Accidentul chefului Adrian Pop a fost, de fapt, crimă?!

Planează multe semne de întrebare asupra morții faimosului chef Adrian Pop, care s-a stins fulgerător după o petrecere organizată la un local din Cluj. Familia lui a hotărât să angajeze un expert medico-legal care să […] The post Accidentul chefului Adrian Pop a fost, de fapt, crimă?! appeared first on Cancan.

Accidentul chefului Adrian Pop a fost, de fapt, crimă?!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Stadionul Steaua este gata în proporţie de 80%, potrivit unui comunicat al Asociaţiei Steliştilor 47. Beneficiarul stadionului va fi MApN, iar acolo va juca doar CSA Steaua. Pe arena din Ghencea se vor putea

Managerul Institutului Matei Balş, Adrian Streinu-Cercel, a declarat că unitatea pe care o conduce e deja plină şi se ia în calcul relocarea unor pacienţi în

Ministerul Afacerilor Interne a elaborat o hartă interactivă pentru monitorizarea persoanelor suspecte de COVID-19. Ministrul Pavel Voicu a precizat că prin acest sistem pot fi identificate persoanele care nu se află la locul indicat în fişa

Secretarul general al Organizației Naţiunilor Unite (ONU), Antonio Guterres, a lansat un plan pentru reducerea impactului socio-economic al pandemiei, transmite dpa. Aceste a anunța înființarea unui

Sărbătoare 30 martie 2020 - Astăzi se pomenește un sfânt important în bisericile de la noi din

USLM vrea testarea pentru coronavirus a tuturor angajaţilor, după ce un angajat a fost testat pozitiv. După ce a fost primul caz confirmat de coronavirus printre angajaţii Metrorex, preşedintele

Formatul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX s-a schimbat temporar, iar explicaţiile le găsiţi la finalul articolului. Libertatea.ro difuzează un jurnal de știri, la ora 13.00, în care vă ținem la curent cu situația din București, din țară și

Într-o perioadă în care majoritatea ştirilor, discuţiilor şi preocupărilor sunt legate de coronavirus, unele persoane sunt total rupte de această realitate. Este vorba de marinarii plecaţi în misiuni ultrasecrete la bordul unor submarine

UEFA a decis suspendarea meciurilor echipelor naţionale programate în luna iunie, atunci când România trebuia să joace cu Islanda în play-off-ul Ligii Naţiunilor, în lupta de calificare la EURO 2021. Anunțul

Primele echipamente de protecţie şi aparatură medicală, în valoare totală de 46.850 de euro, vor fi livrate astăzi Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, informează Organizaţia Salvaţi Copiii, prin

Turneul de tenis pe iarbă de la Wimbledon, a cărui anulare urmează să fie anunţată miercuri, este unicul dintre cele patru Grand Slam-uri care beneficiază de o asigurare contra pandemiei, care va acoperi astfel pierderile generate de lipsa

Ford a lansat noul Kuga, nu în Spania, cum era programat, ci în mediul online. Cea de-a treia generație a SUV-ului Ford se bazează pe platforma pe care a fost construit și Focus. Circa 70% din elemente sunt

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a părăsit locația unde se afla în carantină. Acesta era carantinat ca urmare a nerespectării obligației de izolare la

În contextul epidemiei de coronavirus din România, companiile Auchan şi Leroy Merlin, cu sprijinul Ministerului Sănătăţii şi al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), au demarat organizarea unui centru de spitalizare pentru persoane

Grupul Avis 3000 din judeţul Hune­doara, pus pe picioare în urmă cu aproape două decenii de familia State, un complex avicol integrat care produce carne de pui şi ouă şi le comer­cia­lizează în propria re­ţea de

Coronavirus România - S-a intrat in scenariul 4 dupa ce am depasit 2.100 de cazuri la noi in

Multă lume este îngrijorată de posibila perturbare a aprovizionării cu alimente în săptămânile ce urmează. Un semnal de atenționare este tras de Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din

Ministerul Educației a trimis o adresă către toate școlile, pe 2 aprilie, prin care le spune directorilor și inspectorilor că tot personalul din școli și inspectorate va fi obligatoriu în concediu de odihnă de pe 4 aprilie, până pe 21

Sărbătoarea Paştelui se apropie cu paşi repezi, iar epidemia coronavirusului care nelinişteşte lumea întreagă se extinde tot mai mult şi ne ţine legaţi de locuinţele noastre, afirmă Arhiepiscopul-mitropolit de Bucureşti, Aurel Percă,

Simona Halep (2 WTA) a jucat ultimul meci la 22 februarie, când a câştigat trofeul de la Dubai. De atunci, se află într-o pauză prelungită care va mai dura cel puţin până la 13 iulie, dată fixată de WTA pentru reluarea