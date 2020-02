Accident provocat pe fondul consumului de alcool. Un alt conducător auto a fost surprins la volan fără permis 24.02.2020

Accident provocat pe fondul consumului de alcool. Un alt conducător auto a fost surprins la volan fără permis

Un şofer este cercetat pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului după ce a a intrat cu maşina într-un autovehicul parcat, poliţiştii constatând ulterior că era beat.

Stiri Adevarul

Giovanni Becali a dat lovitura în fotbal după ce conducerea Levski Sofia a încheiat un contract cu firma „Becali Management Consulting”. Practic, acesta se va ocupa de managementul sportiv al echipei bulgare și va negocia transferurile acesteia.

Vești de ultim moment despre Adrian Sârbu. Acesta s-a prezentat, vineri dimineața, la

La două zile după ce preşedintele Lenin Moreno l-a acuzat pe Assange că "a încălcat în mod repetat" termenii azilului politic", fondatorul WikiLeaks, Julian Assange va fi dat afară din ambasada Ecuadorului în Londra. Assange se află în

Prezentatoarea emisiunii „Puterea dragostei”, Andreea Mantea, trece prin cele mai fericite clipe ale vieții ei. Aceasta a anunțat că și-a găsit jumătatea. Acest lucru poate fi confirmat și de inelul de logodnă pe care îl are pe

Japoneza Naomi Osaka, numărul 1 mondial, a refuzat să își mai prelungească acordul cu vechiul spornsor tehnic,

Pentru ca o nouă misiune a Fondului Monetar Internaţională să vină în Republica Moldova şi pentru ca să fie agreate anumite acţiuni şi debursată următoarea tranşă din parte FMI, este nevoie de un guvern plenipotenţiar la Chişinău.

Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi externat astăzi, potrivit Digi 24, după ce a fost operat de urgenţă, pe 1 aprilie, la Institutul de Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu. Intervenţia s-a încheiat cu succes, din spusele medicilor, şi fostul

Preşedintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, rectorul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, i-a fost decernat, miercuri titlul de Doctor Honoris Causa al ASE. Ioan Aurel Pop a particpat ieri şi la ceremonia aniversară de la Academia

Poliţiştii de la Biroul Investigaţii Criminale Moreni, sprijiniţi de efective din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală nr. 6 Moreni, au efectuat, mmiercuri, 3 aprilie, două percheziţii domiciliare pe raza localităţilor Voia şi Moreni, la doi

Poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din Dâmboviţa, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi a Parchetului de pe lângă Judecătoria

Doi tineri din Chişinău cu vârsta de 28 de ani şi, respectiv, 30 de ani, au fost reţinuţi de poliţişti după ce au şantajat un tânăr în vârstă de 25 de

Mijlocaşul Ilaix Moriba, în vârstă de 16 ani, şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona până în 2022, informează

Poliţiştii din Poşaga au identificat şi amendat doi bărbaţi care au dat foc vegetaţiei. Incendiile au fost scăpate de sub control, ameninţând bunurile cetăţenilor şi fondul forestier şi au fost stinse în urma intervenţiei pompierilor şi

În perioada 11 aprilie – 3 mai 2019, 11 voluntari ADRA România vor merge în Africa în cadrul celei de-a 11-a acţiuni umanitare în afara ţării organizate prin proiectul „Speranţă pentru

Ochelarii aduc şi un aer de distincţie, de intelectualism, purtătorul de ochelari devine mai interesant, mai misterios. Cu toate acestea, unii refuză să poarte ochelari, se tem că le strică fizionomia. Cu atât

Premierul britanic Theresa May i-a transmis vineri o scrisoare preşedintelui Consiliului European, Donald Tusk, în care solicită o amânare a Brexitului până la 30 iunie pentru a permite parlamentului de la

Comisarul pentru Justiție, Vera Jurova,care se opune anchetelor pentru abuzurile procurorilor în România, și modificarea legislației penale pentru introducerea măsurilor reparatorii în favoarea victimelor a

În 2018, afacerile grupului născut în Cluj-Napoca, acum cu subsidiare şi în Germania şi Elveţia, au depăşit 28,5 milioane de

OMV Petrom şi Nuclearelectrica sunt singurele companii din cele mai mari zece de la bursa românească care înre­gis­trează o dinamică pozitivă a valorii de piaţă în ultimele 12 luni, respectiv din martie 2018 şi până la martie 2019,