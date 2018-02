Accident ORIBIL pe DN1, soldat cu mai multe VICTIME. Traficul este TOTAL BLOCAT 26.02.2018

Un cumplit accident a avut loc, duminică seară, pe DN1. În urma impactului, două persoane au murit şi alte două au fost grav rănite.

Atacatori înarmați au atacat casa unui comerciant britanic de monedă virtuală, obligându-l să le transfere Bitcoin după ce i-au legat soția și l-au amenințat cu un pistol, conform presei din Marea

Stela Popescu a dispărut subit dintre noi, iar fanii săi nu își pot reveni din șoc nici acum. În prezent, mormântul actriței a devenit loc de pelerinaj pentru toți care au

Oamenii de ştiinţă au testat peste 1600 de copii cu vârste cuprinse între 4 şi 5 ani, descoperireile acestora fiind de-a dreptul şocante: ne naştem genii, dar sistemul de educaţie ne blochează

Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, luni seară, în prima întâlnire în această nouă formulă a Guvernului, să prezinte în fiecare lună un raport privind stadiul implementării programului de guvernare pentru fiecare minister,

Actriţa spaniolă Penélope Cruz va fi distinsă cu un premiu Cesar onorific pentru întreaga carieră, la gala prestigioaselor premii ale Academiei franceze de artă şi tehnică cinematografică, ce

O serie de informaţii false, în special în ceea ce priveşte legile justiţiei, pleacă atât de la Bruxelles, cât şi din România, chiar Delegaţia Comisiei Europene la

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat , luni seara, că speră încetarea degringoladeai în actul de

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, luni, că Guvernul Dăncilă preia ”din start şi factura eşecului celor două guverne anterioare”, propuse tot de PSD-ALDE, afirmând că membrii Cabinetului au obligaţia să depună toate eforturile pentru

Plecarea lui Steliano Filip l-a obligat pe Vasile Miriuță să mute banderola de căpitan pe brațul lui Sergiu Hanca. Mijlocașul lui Dinamo are însă viață grea în acest sezon. Vasile Miriuță, antrenorul lui Dinamo, anunță că Sergiu

Alexandru Băluță, 24 de ani, a recunoscut că a negociat în această iarnă cu FCSB, unde era dorit insistent de patronul formației, Gigi Becali. A explicat de ce a refuzat până la urmă oferta. "Am avut multe discuţii în

Un microbuz cu 11 persoane s-a răsturnat pe Valea Oltului. Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a răsturnat luni seară pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localităţii Călimăneşti, a anunţat purtătorul de cuvânt al

După ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, v-a dezvăluit în exclusivitate motivul pentru care Anca Lungu şi-a dat demisia de la "Observator", şi anume faptul că are un nou iubit milionar şi că se pregăteşte să se căsătorească pentru a

Reprezentanții din patru generații ale familiei regale birtanice - regina Elisabeta a II-a şi prinţii Charles, William şi George - sunt omagiaţi printr-o nouă monedă ce a fost emisă de Royal Mint. Citește mai

Momentul in care iti intalnesti sufletul pereche este momenutul in care simti ca pamantul iti fuge de sub picioare. Dintr-o data simti ca o persoana extrem de importanta intra in viata ta. Citește mai

Momentul beatificării Slujitoarei lui Dumnezeu Veronica Antal, românca ucisă în 1958 cu 42 de lovituri de cuţit pentru că şi-a apărat fecioria, se va celebra în cadrul unei Sf. Liturghii pontificale prezidate de Cardinalul Prefect al

Vinul şi berea pot avea efecte benefice asupra sănătăţii, dar consumate în exces pot provoca boli grave pentru

Administraţia Trump a anunţat că nu va impune, pentru moment, sancţiuni adiţionale Rusiei în conformitate cu o nouă legislaţie menită a pedepsi Moscova pentru presupusa imixtiune în alegerile prezidenţiale americane din anul 2016, susţinând

Printre sutele de clădiri de patrimoniu încă rămase până astăzi în picioare în judeţul Olt, la Grojdibodu rezistă un conac ridicat de una dintre personalităţile importante ale

Friedrich von Veterani s-a născut în familie de italieni, a ultimului Duce de Urbino, în anul 1950, Izvoarele arată că, încă de tânăr, Veterani a îmbrăcat haina armatei imperiale şi s-a remarcat în luptele din perioada anilor 1680, un

Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură de Aur, cei trei ierarhi, sunt prăznuiţi de creştinii ortodocşi în fiecare an, pe 30 ianuarie. Credinţa populară spune că cine munceşte în această zi poate să