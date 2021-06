Accident mortal pe A1. Un tânăr a murit pe loc, după ce două camioane au intrat în coliziune 02.06.2021

02.06.2021 Accident mortal pe A1. Un tânăr a murit pe loc, după ce două camioane au intrat în coliziune Accident mortal în această dimineață pe A1. Un tânăr a murit pe loc după impactul între două camioane. Coliziune a fost extrem de violentă, iar bucăți din cele două vehicule s-au împrăștiat pe șosea. Traficul […] The post Accident



Accident mortal pe A1. Un tânăr a murit pe loc, după ce două camioane au intrat în coliziune

Accident mortal în această dimineață pe A1. Un tânăr a murit pe loc după impactul între două camioane. Coliziune a fost extrem de violentă, iar bucăți din cele două vehicule s-au împrăștiat pe șosea. Traficul […] The post Accident mortal pe A1. Un tânăr a murit pe loc, după ce două camioane au intrat în coliziune appeared first on Cancan.

Accident mortal pe A1. Un tânăr a murit pe loc, după ce două camioane au intrat în coliziune

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Astăzi, 25 iunie, s-a desfăşurat ultima probă scrisă a examenului de Bacalaureat – E)d): proba la alegere a profilului şi specializării. Rata de participare în judeţul Vrancea a fost de 94,84

Influencers, vedete, prieteni și colaboratori ai revistei, ținute reunite sub dress code-ul creative ultra casual, iată ingredientele care au contribuit la succesul galei ELLE New Media Awards 2020, un eveniment dedicat comunității online și

Mai multe ţări din Europa emergentă au reimpus restricţii la graniţe şi alte măsuri pentru preîntâmpinarea răspândirii coronavirusului după ce au raportat creşteri semnificative ale numărului de noi infectări, notează

Suporterii echipei de fotbal Rapid au sărbătorit, în noaptea de miercuri spre joi, cu torţe, fumigene şi artificii pe noul Stadion Giuleşti, aflat încă în construcţie, împlinirea a 97 de ani de la înfiinţarea clubului. Aproximativ 500 de

După mai multe încercări în lumea businessurilor, între domeniile construcţiilor şi cel alimentar, antreprenorul Cristian Naca a creat în Oradea în 2018 brandul Fit Food Way, sub care prepară şi livrează mâncare. Astăzi, compania este

Azi a avut loc o întâlnire a membrilor Comitetului Executiv al Federației Române și au fost votate câteva hotărâri cu privire la sezonul în curs și sezonul viitor. Comitetul Executiv a decis ce se întâmplă cu sumele strânse din amenzile pe

Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia prin care grupul danez Givesco a preluat în luna februarie a acestui an controlul asupra Sam Mills Business Investment Holding, unul dintre cele mai mari grupuri din industria

Istvan Kovacs (35 de ani) a arbitrat aseară cel de-al șaselea său Dinamo - FCSB și a pătruns în Top 5 „centrali", egalându-i pe Ion Crăciunescu și Marian Salomir. Meciul de ieri a fost unul extrem de important pentru Istvan Kovacs. Arbitrul de

Un accident înfiorător s-a produs în urmă cu câteva minute în județul Bistriţa-Năsăud. Un copil de aproape 12 ani a căzut dintr-un tractor, iar starea lui de sănătate este gravă. Primele echipaje sosite la fața locului au reușit să

Libertatea a arătat cum în perioada 2015-2019, 535 de muncitori români au suferit accidente de muncă în Austria, dintre care unele mortale. În prezent, o parte din familiile lor încă se judecă cu angajatorii austrieci. În urma articolul din

Au fost făcute noi descoperiri terifiante făcute de cercetători despre noul coronavirus. Câțiva specialiști au dezvăluit lista organelor atacate de boala rară apărută în China și au vorbit despre recuperarea unui fost pacient infectat cu

Carlos Bilardo, fostul selecţioner al Argentinei, campion mondial în 1986 şi vicecampion patru ani mai târziu, a ieşit pozitiv la noul coronavirus! Vestea bună este că, totuşi, nu prezintă simptome ale bolii şi starea lui de sănătate

Falsurile de bancnote româneşti expertizate la Banca Naţională au totalizat 3.507 bucăţi, în anul 2019, în scădere cu 41% faţă de 2018. Bancnota cu cel mai mare număr de falsuri înregistrate a fost cea de 100 de lei, potrivit raportului

Centrul Infotrafic informează că poliţiştii rutieri acţionează duminică atât pe autostrada A2 Bucureşti - Constanţa, cât şi pe raza tuturor staţiunilor montane de pe Valea Prahovei, iar întrucât sunt aşteptate valori ridicate de trafic pe

CFR Cluj și CS Universitatea Craiova joacă astăzi, de la 20:00, derby-ul rundei cu numărul 5 din play-off-ul Ligii 1. Partida e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Plus. Vezi AICI programul etapei #5

SUA ar putea avea al 51-lea stat. Camera Reprezentanţilor a aprobat, vineri, un proiect de lege prin care Washington DC ar urma să se transforme într-un stat, scrie USA Today. SUA ar putea avea al 51-lea

Jucătorul bosniac de tenis Tomislav Brkic, care a participat la turneul demonstrativ Eastern European Championship, organizat de Janko Tipsarevic la academia sa din Belgrad, a fost testat pozitiv la Covid-19, relatează Agerpres. După contaminările

Gabi Iancu e tătic de ieri! Vestea i-a fost dată într-un autocar al „Viitorului”, într-un mediu deloc ”rarefiat”, în care Gică Hagi era supărat de rezultat. Căpitanul echipei din Ovidiu l-a înțeles pe cel care este Regele

După potopul de ploi torenţiale şi furtunile violente, un val de aer tropical loveşte România. Vreme deosebit de caldă anunţă meteorologii în următoarele zile, în sudul ţării fiind prognozate 35 de grade Celsius. Vor fi şi perioade de

Aviaţia militară americană a interceptat sâmbătă patru avioane de recunoaştere ruseşti Tu-142 la 120 de kilometri de statul Alaska, a raportat Comandamentul securităţii aeriene a Statelor Unite şi Canadei (NORAD), scrie AFP. Avioane de