Accident îngrozitor, două TIR-uri s-au făcut praf! 07.08.2018

Două TIR-uri s-au făcut praf, în urma unui accident grav de circulație, petrecut, luni seară, în județul Gorj. Impactul a fost imposibil de evitat. Din primele informații reiese că șoferul unui autocamion a încercat să depășească un autoturism care staționa la marginea drumului, dar nu s-a asigurat corespunzător înainte de efectuarea manevrei.

Fanii din Slavonski Brod au tremurat cel mai tare în prelungirile "sfertului" cu Rusia, în care Mandžukici abia se mai ținea pe picioare. Atacantul, care oferise assistul la primul gol, a fost sponsorul locuitorilor din orașul

După ce a câștigat titlul la Roland Garros, SImona Halep a fost eliminată în turul III la Wimbledon. Roland Garros și Wimbledon sunt turneele de Mare Șlem cele mai apropiate în calendar, ceea ce face dificilă o evoluție

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor în lei cu dobânda variabilă, a scăzut uşor luni, pe piaţa interbancară, ajungând la 3,38% pe an, de la 3,39% pe an vineri,

Decretul prin care preşedintele Klaus Iohannis a revocat-o pe Laura Codruţa Kovesi de la lșefia DNA a fost publicat, luni, în Monitorul Oficial. Citește mai

Casa de vacanţă a unui pădurar din comuna Vama, judeţul Suceava, a fost incendiată în urmă cu mai bine de o săptămână. Autorul faptei a fost identificat în persoana unui tânăr pe care l-a prins în trecut la furat de

Administraţia Trump a luat la ţintă imigranţii pe toate planurile, inclusiv în armată. Cel puţin 40 de recruţi şi rezervişti imigranţi au fost puşi pe liber recent, potrivit

Barnabacs Szucs a avut ocazia să înveţe mai multe despre cai la filmele Ben-Hur şi Robin Hood, unde a început ca grăjdar, dar a devenit ucenic al marilor dresori de

Oficialii Prefecturii Iaşi au anunţat că luni, 9 iulie, începând cu ora 15.00, zeci de localităţi din judeţ sunt sub avertizare meteorologică Cod

Liceul Tehnologic din Odobeşti, care altădată pregătea specialişti de marcă în agricultură, mai ales în domeniul viticol, este astăzi în coada învăţământului

Directorul executiv al Institutului pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Igor Munteanu, este invitatul emisiunii „Adevărul Live Moldova” de luni, 9 iulie. Vom discuta cu fostul ambasador al Chişinăului la Washington

Rezultate finale Bacalaureat 2018 Bacău au fost publicate pe edu.ro. 3610 absolvenţi de liceu din judeţul Bacău au susţinut examenul de Bacalaureat

În acţiunile pentru prevenirea accidentelor şi siguranţa traficului rutier, în ultima săptămână, au fost depistaţi 18 şoferi care circulau cu viteze de peste 180 km/h pe autostrăzi, 4 dintre aceştia fiind înregistraţi de aparatul radar

Poliţiştii din Vaslui nu au reuşit să dea de urma celor doi atacatori care au răpit un adolescent dintr-o maşină aflată în trafic şi nici pe adolescent nu l-au găsit, acesta fiind dat, în continuare, în urmărire

Avionul dictatorului nord-coreean Kim Jong-un a fost văzut luni la Vladivostok, ceea ce sugerează că ar putea avea loc pregătiri pentru o vizită a acestuia în

Conducerea Federaţiei Spaniole de Fotbal a anunţat numele noului selecţioner, cel care îl înlocuieşte pe Fernando

Departamentul de Agricultură al Statelor Unite trage un puternic semnal de alarmă în privinţa producţiei de alimente la nivel mondial, arătând că aceasta va scădea dramatic din cauza schimbărilor

HOROSCOPUL ZILEI DE 9 IULIE 2018. Astrele ii favorizeaza astazi pe cei care se ocupa de treburile curente, dar si pe cei care lucreaza in domenii care reclama multa determinare si perseverenta. Principiul aplicat si

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale a României (CCR) Augustin Zegrean a declarat luni, pentru AGERPRES, că semnarea de către şeful statului a decretului de revocare a Laurei Codruţa Kovesi nu

Laura Codruţa Kovesi a anunţat luni, după ce preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de revocare a sa din funcţia de procuror-şef al DNA, că nu va mai lucra în această instituţie, dar va

Două persoane au fost rănite uşor după ce un microbuz în care se aflau nouă persoane, toţi cetăţeni bulgari, a fost implicat, luni, într-un accident rutier, pe DN7, la Gura Văii (Bujoreni),