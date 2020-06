Accident înfiorător în Bistriţa-Năsăud. Aflat în stare gravă, un copil a fost preluat cu elicopterul SMURD 26.06.2020

Un accident înfiorător s-a produs în urmă cu câteva minute în județul Bistriţa-Năsăud. Un copil de aproape 12 ani a căzut dintr-un tractor, iar starea lui de sănătate este gravă. Primele echipaje sosite la fața locului au reușit să stabilizeze victima, care, ulterior, a fost preluată cu elicopterul SMURD și transportată la un spital.

La ştrandul din Buzău, pregătirile sunt în toi. S-au revopsit bazinele, au fost renovate terenurile de sport şi locurile de joacă pentru copii. Totodată, au fost înlocuite toate băncuţele, dar şi nisipul de jur împrejurul celor două bazine.

Ministrul de finanţe Eugen Teodorovici a condus pe 8 şi 9 iunie delegaţia miniştrilor de finanţe din UE la summitul G20, în calitate de preşedinte în exerciţiu al Consiliului ECOFIN (România deţine preşedinţia Consiliului

Marte reprezintă un subiect inepuizabil despre o posibilă alternativă a vieții de pe Pământ. Însă, o echipă de cercetători spune că acest lucru ne împiedică să analizăm și alte variante, cum ar fi Titan, luna

Maia Sandu, noul premier al coaliţiei constituite săptămâna trecută între socialiştii lui Igor Dodon şi Blocul ACUM (PAS plus PPDA) a declarat joi într-un interviu pentru Europa Liberă că procesul

Norocul a dat peste un buzoian care din aceasta saptamana este mai bogat cu 174,406.4 lei. Patru numere i-au purtat un extraordinar noroc inspiratului parior care a jucat doua bilete pe aceeasi extragere, aceeasi loterie. Loteriile sunt foarte cautate

Cea mai apreciată gimnastă a tuturor timpurilor, Nadia Comăneci are un fiu care îi calcă pe urme. Dylan este pasionat de gimnastică și se descurcă de minune. În vârstă de 57 de ani, Nadia are un copil în vârstă de 13 ani, care-i calcă pe

Inginerul Mihai Radu Smocot, autorul proiectului pasajului secret de la Castelul Bran, a încetat din viaţă. Smocot a dedicat pasajul secret Reginei

Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleşcanu, a avut, vineri, la Odessa, o întrevedere de lucru cu omologul din Ucraina, Pavlo Klimkin. Principala temă de discuţie a vizat evoluţiile recente din Republica Moldova, cu accent pe asigurarea unei

Jurnalista de la postul de televiziune TV8, Natalia Morari, a dezvăluit despre cum, timp de mai multă vreme, în apartamentul ei au fost instalată o cameră ascunsă. Ea susţine că această operaţiune a fost coordonată de către şeful adjunct al

Primul proiect de mobilitate urbană finanţat prin fonduri europene REGIO a fost semnat vineri de reprezentanţii municipalităţii ieşene şi cei ai Agenţiei de Dezvoltare Regională Nord-Est, pe baza căruia vor

Simona Halep se pregătește pentru sezonul pe iarbă, iar marea provocare e reprezentată de ultimul Grand Slam al anului, cel de la Wimbledon. Citește mai

Şefa Executivului din Hong Kong a anunţat sâmbătă suspendarea proiectului de lege vizând să autorizeze extrădările către China, aflate la originea unor manifestaţii în masă, relatează

Reacțiile înternaționale sunt favorabile Parlamentului în lupta pe care acesta o duce cu partidul lui Plahotniuc și Curtea Constituțională. Uniunea Europeană a îndemnat la calm, după deciziile luate de Parlamentul de la Chişinău, potrivit

Circulaţia rutieră pe DN 17, în localitatea bistriţeană Josenii Bârgăului, a fost afectată sâmbătă, în jurul orei 11,00, după ce un stâlp de electricitate a fost lovit de un autoturism şi s-a înclinat,

„Cererea este mică, pentru că lumea nu ştie cum pot fi folosite bamele, deşi sunt bune atât în salate, cât şi în supe, ciorbe, tocăniţă sau sosuri, ori pot fi conservate. Eu cultiv bame pe un teren de 100 de metri pătraţi şi aş vrea să

Ianis Hagi (20 de ani) ar putea pleca în această vară de la Viitorul, direct în Spania, la FC Sevilla. Așa cum GSP.ro anunța în urmă cu câteva zile, FC Sevilla este interesată de transferul lui Ianis Hagi, iar Gică Popescu

Pro România nu va semna textul moţiunii de cenzură, au precizat pentru Libertatea surse din partid. În schimb, formaţiunea va vota în favoarea moţiunii, Ponta cerându-le tuturor parlamentarilor formaţiunii să fie prezenţi, în şedinţa de

Şapte persoane au fost rănite, după ce două maşini s-au ciocnit pe A 1, în judeţul Arad, pe sensul către Timişoara. Citește mai

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă după-amiaza mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu de furtună pentru localităţi din cinci judeţe, valabile pe parcursul

Loto 6 din 49. Prima zi de Rusalii le aduce vești extraordinare celor care nu uită niciodată să își pună un bilet duminică de duminică la Loto. Chiar dacă astăzi este mare sărbătoare și multe dintre magazine și instituții sunt închise,