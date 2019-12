Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital 14.12.2019

Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital. Conducatorul unui auto care de deplasa pe Sos.Fundeni dinspre Colentina catre Pantelimon, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 134, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a intrat in coliziune cu un stalp de beton amplasat pe partea drepta. […] The post Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital appeared first on Cancan.ro.

Cinci muncitori au fost ucişi şi trei răniţi, vineri seară, într-o explozie provocată de o scurgere de gaz într-o uzină din provincia Shandong în estul Chinei, potrivit autorităţilor locale. Accidentul a avut loc într-o fabrică de procesare

Ora de vara 2019 // La noapte dormim mai puţin. Asta pentru că trecem la ora de vară. Aşa că vom da ceasul înainte cu o oră, iar ora 3 va deveni ora 4. Citește mai

Andreea Esca, în vârstă de 46 de ani, este prezentatoarea ştirilor de la ora 19.00 de la Pro TV, încă de la înfiinţarea postului, în 1995. Galeria Foto. Citește mai

Specialiştii în energie au o serie de recomandări cu ajutorul cărora consumatorii pot plăti mai puţin pentru facturile la energie, fără a-şi reprima vreo dorinţă în ceea ce priveşte

Actorul american George Clooney îndeamnă la boicotarea a nouă hoteluri de lux care au legătură cu sultanul din Brunei, bogat stat petrolier din Asia de Sud-Est care se pregăteşte să instaureze pedeapsa cu moartea în cazul persoanelor

Un tânăr în vârstă de 20 de ani din judeţul Bistriţa-Năsăud şi-a pierdut viaţa, sâmbătă dimineaţa, într-un accident rutier produs pe un drum judeţean, în localitatea Mintiu, potrivit datelor

Borusia Dortmund și Wolfsburg se întâlnesc în runda a 27-a din Bundesliga, de la ora 16:30, într-un meci care poate influența lupta la titlu. Partida va fi în direct la TV Digi Sport 4 și TV Telekom Sport 4. Dortmund -

Fostele modele care au fost lansate și care au lucrat cu regretata creatoare de modă Zina Dumitrescu îi aduc un ultim omagiu acesteia la locul din fața Casei de Modă Venus, acolo unde pe vremuri aveau loc cele mai importante prezentări. Sâmbătă,

Preotul paroh din comuna Lapoș, județul Prahova, care este și profesor de religie, este acuzat că a agresat o elevă din clasa a treia, părinții copilei spunând că aceasta a fost trasă de păr. Primarul comunei Lapoș, Dumitru Țîrlea, a

Calendar ortodox aprilie 2019. Floriile 2019. Floriile au loc cu o săptămână înainte de Paște. Citește mai

Vasile Blaga, unul dintre candidaţii PNL pentru alegerile europarlamentare, a declarat, la Timisoara că PSD este un partid slăbit, dar nu este învins şi le-a transmis unor primari că trebuie să lase de la ei şi să tragă pentru

Un turist a murit, sâmbătă seara, după ce s-a lovit la cap, în Masivul Piatra Craiului. Bărbatul a fost găsit în stare de inconştienţă, de un alt turist, fiind alertat un elicopter SMURD pentru preluarea

Timp de trei luni, nava MAI 1101 - proiect P-157 va participa la misiuni în Marea Egee, în cadrul operaţiunii „Poseidon

Solidaritatea cadrelor didactice a fost declanşată de demiterea unei profesoare ce a postat pe Instagram o fotografie în care apărea în costum de baie. Aceasta a fost considerată inadecvată de administraţia şcolii, profesoara fiind

Zinedine Zidane, antrenorul echipei Real Madrid, l-a lăudat din nou sâmbătă pe compatriotul său de la Manchester United, mijlocaşul francez Paul Pogba, despre care a spus că este ''într-adevăr un

Opera din Sydney şi Harbour Bridge au fost cufundate în întuneric, sâmbătă, timp de o oră, pentru a marca Ora Pământului, o iniţiativă globală care propune stingerea luminilor ca semnal de mobilizare

Manchester City a trecut sâmbătă în deplasare cu 2-0 (2-0) de Fulham, în etapa a 32-a din Premier League, şi a preluat şefia clasamentului cel puţin până duminică seara când Liverpool, principala rivală,

Ionuț Radu a pierdut cu Genoa meciul jucat la Udine (0-2, (Okaka 4, Mandragora 61), dar n-a avut vină la niciunul dintre golurile primite. Integralist în poarta Grifonului, căpitanul naționalei U21 a fost învins de la 8 metri de șutul

Real Madrid o înfruntă duminică, de la ora 21:45, pe Huesca, într-o partidă din etapa a 29-a din La Liga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport 2. Click aici pentru live+statistici de la meci Echipele

Liviu Dragnea a chemat în instanță Comisia Europeană (CE) la Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg. Președintele Partidului Social Democrat acuză CE că nu i-a fost acordat dreptul la apărare și nu i-a respectat prezumpția de