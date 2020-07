Accident horror pe autostrada A3. Salvatorii nu au mai avut ce face. A murit pe loc 03.07.2020

03.07.2020 Accident horror pe autostrada A3. Salvatorii nu au mai avut ce face. A murit pe loc Două echipaje SMURD, o autospecială cu modul de descarcerare și unul SAJ au fost alertate în cursul nopții ca urmare a unui accident rutier produs pe autostrada A3, km 20, sensul de mers Gilău-Turda. Pompierii au găsit un ansamblu de vehicule (cap



Accident horror pe autostrada A3. Salvatorii nu au mai avut ce face. A murit pe loc

Două echipaje SMURD, o autospecială cu modul de descarcerare și unul SAJ au fost alertate în cursul nopții ca urmare a unui accident rutier produs pe autostrada A3, km 20, sensul de mers Gilău-Turda. Pompierii au găsit un ansamblu de vehicule (cap tractor cu remorca) și un autoturism avariate, un bărbat întins pe carosabil și […] The post Accident horror pe autostrada A3. Salvatorii nu au mai avut ce face. A murit pe loc appeared first on Cancan.ro.

Accident horror pe autostrada A3. Salvatorii nu au mai avut ce face. A murit pe loc

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un tânăr din Haţeg a rămas fără motocicleta pe care o parcase în faţa blocului. Proprietarul oferă recompensă celor care i-ar putea oferi informaţii care să ducă la găsirea

Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în Europa a crescut uşor în mai, cu 0,04%, după opt luni de declin consecutiv, în timp ce Lituania şi România au raportat cel mai puternic ritm de creştere,

Catedrala Notre-Dame din Paris va găzdui sâmbătă prima liturghie de după incendiul care a devastat-o pe 15 aprilie, transmite France24.com. Data coincide cu aniversarea sfințirii altarului catedralei, celebrată în fiecare an pe 16 iunie. Mesa va

Autoritățile din Berlin au decis înghețarea chiriilor pentru o perioadă de cinci ani, pe motiv că prețurile au crescut cu mult peste faima capitalei germane, de oraș accesibil. Citește mai

Umiditate excesivă după ploile puternice din ultima perioadă care fac aerul irespirabil şi furtuni violente în toată ţara. Meteorologii anunţă până pe pe 30 iunie vreme deosebit de instabilă. Ploile torenţiale, vijeliile şi grindina vor

Anuryh, fosta ispită de la ”Insula Iubirii”, a postat pe contul personal de socializare o fotografie incendiară care i-au înnebunit, pur și simplu, pe fani. Aflată pe litoral, vedeta s-a pozat fără sutien. Nu a renunțat, însă, și la

Legea pensiilor, o prioritate a PSD, a fost respinsă miercuri în Senat după ce numerosi senatori social-democra'i nu s-au prezentat la vot. Actul normativ a primit doar 67 de voturi „pentru”, insuficiente pentru o lege organică, aceasta având

Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy (2007-2012) va fi judecat pentru coruperea unui înalt magistrat al Curţii de Casaţie, o afacere dezvăluită în urma unor interceptări

Inspectoratul pentru Situații de Urgență din oraşul din Republica Moldova, a anunţat că miercuri, la ora locală 21:30 un bloc de nouă etaje s-a prăbușit. La acea ora nu se mai afla nimeni în bloc, deoarece autorităţile au evacuat cu puţin

SIF Transilvania (SIF3) anunţă la bursă că a depus la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), în vederea aprobării, documentul de ofertă publică de cumpărare a acţiunilor proprii reprezentând 7,5% din capitalul social, întocmit în

Premierul palestinian, Mohammad Shtayyeh, a declarat miercuri, într-un briefing pentru jurnalişti români, că mulţumeşte României pentru decizia de a nu muta Ambasada din Israel la Ierusalim şi că face apel la liderii

Penitenciarul Rahova a aprobat miercuri cererea fostului primar al Constanţei, Radu Mazăre, de a se cununa cu iubita sa, după cum a precizat fratele fostului edil, Mihai Mazăre. Data cununiei urmează să fie fixată în funcţie de disponibilitatea

Noul preşedinte al Federaţiei Române de Tenis, Ion Ţiriac, a declarat, miercuri, la finalul Adunării Generale în cadrul căreia a fost ales, că va sta în această funcţie doar şase luni, perioadă în care

Cu puţin timp în urmă, Republica Moldova a intrat în criză

Noua Seria 3 Touring va apărea pe piață din toamnă și va avea, în premieră, o variantă plug-in hybrid de 252 de cai putere. Touringul este cu 76 de mm mai lung decât sedanul și are un ampatament care ajunge

Centrul Miraveli Education oferă programe de afterschool pentru elevi de gimnaziu, iar cifra de afaceri bugetată în 2019 este de 150.000 de

Apa de la robinet din Spitalul Județean Vaslui nu mai are bacteria E-coli, arată rezultatele ultimelor analize. Conducerea spitalului a făcut publice rezultatele analizelor probelor prelevate din apă, care arată acum că aceasta este potabilă

“Kate Middleton, din nou însărcinată!?!” – este întrebarea pe care au avut-o mulți în minte, dar și pe buze, după ce au văzut-o pe soția Prințului William la un eveniment care a avut loc în urmă cu două zile. Ducesă de Cambridge a

Ministrul Comunicaţiilor, Alexandru Petrescu, anunţă că s-a adoptat în şedinţa de Guvern de joi, 20 iunie, Strategia 5G a Romaniei. “Acest act important defineste parametrii si liniile directoare ale Guvernului Romaniei de inglobare a noilor

Primăria Capitalei a început să trimită notificări instituţiilor din subordine cu privire la reduceri-fulger de bugete, în condiţiile în care administraţia municipiului Bucureşti este în