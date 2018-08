Accident groaznic la Carpathian MTB Epic. Un biciclist a căzut în cap! 19.08.2018

19.08.2018 Accident groaznic la Carpathian MTB Epic. Un biciclist a căzut în cap! Un participant la Carpathian MTB Epic a fost preluat de SMURD inconștient, cu multiple traumatisme în urma unei căzături cu bicicleta. Un biciclist se află în stare gravă după ce a căzut în cap, la Carpathian MTB Epic. A fost coborât de



Un participant la Carpathian MTB Epic a fost preluat de SMURD inconștient, cu multiple traumatisme în urma unei căzături cu bicicleta. Un biciclist se află în stare gravă după ce a căzut în cap, la Carpathian MTB Epic. A fost coborât de Salvamont Argeș la Cabana Brusturet, de unde va fi preluat de elicopterul SMURD […] The post Accident groaznic la Carpathian MTB Epic. Un biciclist a căzut în cap! appeared first on Cancan.ro.

