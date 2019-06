Accident grav pe Valea Oltului. O persoană a decedat, iar alta e grav rănită. Traficul a fost blocat 23.06.2019

Traficul rutier este blocat duminică pe DN7, km. 248+700, între Boiţa şi Lazaret, unde o persoană a decedat şi alta este grav rănită, după ce şoferul unui autoturism a pătruns pe contrasens şi a intrat în coliziune cu un TIR. “Pe DN 7, la kilometrul 248+700, între Boiţa şi Lazaret, traficul este blocat total din […] The post Accident grav pe Valea Oltului. O persoană a decedat, iar alta e grav rănită. Traficul a fost blocat appeared first on Cancan.ro.

Organizaţia PSD Bucureşti, condusă de Gabriel Mutu, a anunţat că o susţine pe Carmen Mihălcescu (Moldovan) drept candidat la alegerile europarlamentare din

Programul lucrărilor de regenerare a pădurilor din Vrancea cuprinde 284 de hectare, din care doar 30 de hectare împăduriri

Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat că România „s-a cam grăbit” când a aderat la Parchetul European (EPPO), susţinând că ţara noastră nu trebuia să se înscrie, ci doar să păstreze o colaborare. Afirmaţia acestui vine în contextul

Un tânăr înarmat cu un cuţit a rănit un profesor şi alţi trei membri ai personalului de la o şcoală din Oslo, a transmis poliţia norvegiană, marţi, potrivit

Istanbul (locul 120) şi Bucureşti (locul 118) sunt în 2019 în topul celor mai ieftine oraşe europene în care să trăieşti, arată un studiu publicat marţi de Economist Intelligence Unit (EIU),

Un bărbat în vârstă de 60 ani, din localitatea Grozăveşti, comuna Hangu, a fost găsit mort într-o fânărie care a fost incendiată, a declarat, purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ, sublocotenentul

Costul total al forţei de muncă în România a înregistrat cea mare creştere în rândul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), în trimestrul patru din 2018, comparativ cu perioada similară din 2017, conform

Un incident revoltător a avut loc, astăzi, într-un tramvai care circulă pe linia 32, în Bucureşti. Un controlor a lovit o tânără, după ce fata a început să-l filmeze cu telefonul mobil. Tânăra de

Nimic nu se face la întâmplare când pregăteşti un steak, după cum la întâmplare nu sunt nici locul, nici compania în care îl

Un copil de doi ani a murit după ce ar fi căzut de la geamul unei locuințe din Sibiu, de pe strada Vrancei. ISU Sibiu a intervenit la locul accidentului după un apel venit pe numărul de urgență 112. Copilul a fost preluat de către echipajul

Alertă cu bombă în cartierul european din Bruxelles! 40 de persoane au fost evacuate, în urma unui apel de amenințare cu bombă, anunță poliția belgiană, citată de 7sur7.be. Citește mai

Monica Lewinsky a vorbit deschis despre “o avalanșă a durerii” pe care a simțit-o atunci când a fost înfierată public în urma relației sale cu Bill Clinton. Citește mai

Uniunea Europeană va urmări îndeaproape formarea noului Guvern de la Chişinău şi programul pe care acest executiv îl va pune în aplicare. Declaraţia aparţine înaltului reprezentant pentru afaceri externe şi politică de securitate, Federica

Pentru prima dată din 2014 încoace, o jucătoare de tenis a reuşit să o „eclipseze“ pe Simona Halep în România în ceea ce priveşte mediatizarea şi atenţia

Un bărbat de 44 de ani a reclamat dispariţia fiului său la Poliţie. Adolescentul de 14 ani a plecat de acasă pe 2 martie, iar de atunci este de

Bianca Andreescu (24 WTA) e jucătoarea momentului, după ce a câştigat titlul la Indian Wells, turneu care e văzut, neoficial, drept „Al 5-lea Grand

Samsung a anunţat că gama de televizoare QLED din 2019 va oferi un nou mod Ambient, care va afişa conţinut divers, inclusiv opere de artă de renume mondial, chiar şi atunci când televizorul este

Preşedintele Kazahstanului, o fostă republică sovietică din Asia Centrală, a demisionat după trei decenii în fruntea ţării. Rămâne însă în culisele

Ora Pământului, cea mai mare mişcare voluntară de mediu, va reuni încă o dată milioane de oameni din întreaga lume care-şi arăta angajamentul faţă de Planetă. Ora Pământului 2019 este un moment-cheie pentru oameni, companii, autorităţi

Gas Natural Fenosa Furnizare Energie Electrică şi Furnizare Energie Electrică Nord solicită Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifelor la energia electrică pentru