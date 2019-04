Accident grav în Vaslui! Un taxi cu şapte pasageri s-a răsturnat 28.04.2019

Accident grav în Vaslui! Un taxi cu şapte pasageri s-a răsturnat

Un taxi în care se aflau şapte persoane, printre care şi doi copii, s-a răsturnat, duminică seara, pe raza comunei Laza, în urma accidentului o persoană rămânând încarcerată, transmite agenţia Agerpres. Potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui, la faţa locului s-au deplasat cinci autospeciale. „Pe raza comunei Laza s-a […] The post Accident grav în Vaslui! Un taxi cu şapte pasageri s-a răsturnat appeared first on Cancan.ro.

