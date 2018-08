Accident cumplit. Trei persoane au murit şi 18 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat în prăpastie 19.08.2018

19.08.2018 Accident cumplit. Trei persoane au murit şi 18 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat în prăpastie Trei persoane au murit şi 18 au fost rănite într-un accident de autobuz provenind din Ucraina. Autobuzul a ieşit brusc de pe carosabil în zona localităţii Leszczawa Dolna, în sud-estul Poloniei, au anunţat pompierii şi media locale. În jurul



Accident cumplit. Trei persoane au murit şi 18 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat în prăpastie

Trei persoane au murit şi 18 au fost rănite într-un accident de autobuz provenind din Ucraina. Autobuzul a ieşit brusc de pe carosabil în zona localităţii Leszczawa Dolna, în sud-estul Poloniei, au anunţat pompierii şi media locale. În jurul orei locale 23:00 (21:00 GMT), autobuzul care transporta turişti ucraineni de la Lvov spre Viena a […] The post Accident cumplit. Trei persoane au murit şi 18 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat în prăpastie appeared first on Cancan.ro.

Accident cumplit. Trei persoane au murit şi 18 au fost rănite după ce autocarul în care se aflau s-a răsturnat în prăpastie

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

A 101-a ediţie a Ligii 1 începe vineri seara cu meciul dintre CFR Cluj şi FC Botoşani. Dintre pretendentele la titlu, campioana din Gruia e singura care s-a întărit în această

Toate cele trei echipe moldoveneşti au fost eliminate încă din primul tur preliminar al Ligii Europa, transmite IPN. După remiza din tur, scor 1-1, Petrocub Hînceşti a cedat pe terenul croaţilor de la Osijek, cu 1-2. Vladimir Ambros a marcat

Un copil de 11 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a băut o cantitate mare de ţuică. Băiatul, dintr-un sat botoşănean, abia a apucat să ajungă acasă şi s-a prăbuşit în curtea bunicilor. În momentul de faţă se află la Terapie

Când eram copil şi tânăr încă, Golanii, cum le ziceau Vaideenii, ţărani olteni din jurul insulei de ardeleni cu numele celebru de Vaideeni, Golanii veneau la cosit la Vaideeni, la ciobani, cum veneau, altfel, la toate muncile câmpului: săpat,

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat venituri bugetare în semestrul I al anului 2018 în sumă totală de 112,8 miliarde de lei, ceea ce reprezintă un avans de 13,5% faţă de perioada similară a anului

Sala Dietei din Castelul Corvinilor i-a primit, joi seara, pe iubitorii muzicii. Au concertat artiştii unui cor venit din Coreea de

Anul trecut, producatorul de imbracaminte Burberry a incendiat marfa in valoare de aproximativ 29 milioane lire sterline (36,5 milioane dolari), pentru a nu fi obligat sa o vanda la pret redus, scrie

OTP Bank România lansează un produs nou de economisire destinat persoanelor fizice, Depozitul la Termen în lei constituit pe 7 luni, cu dobândă ce poate ajunge până la 3,20% pe an, la constituirea online

Președintele SUA a reacționat după ce UNIUNEA EUROPEANĂ a amendat compania Google. Trump a menționat că UE a sancționat cu 5 miliarde de dolari „una dintre cele mai frumoase companii americane”. El a

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat, joi, că va promulga Legea 304 privind organizarea judiciară, dar a cerut Parlamentului ca în următoarea sesiune să rediscute toate cele trei legi ale Justiţiei, afirmând

Directorul sportiv al FCSB a fost condamnat la trei ani și sase luni de închisoare pe 4 martie 2014 pentru evaziune fiscală. Stoica a fost eliberat pe 15 februarie 2016, dar până la finalul pedepsei și încă doi ani, acesta nu are

Compania Națională de Investiții a semnat contractul privind proiectarea și execuția lucrărilor aferente stadionului Steaua. Potrivit ofertei câștigătoare, valoarea contractului este de 210.067.331 lei. În acest moment, se află

Postarea unui britanic pe Twitter a devenit virală după ce a povestit că a primit de la vecinul său român o Savarină. Încântat de gest, dar și de gustul prăjiturii, britanicul a pus o poză cu desertul românesc alături de un mesaj în care

Formația Dinamo București a reușit un transfer important înaintea debutului noului sezon competițional, asigurându-și serviciile mijlocașului croat Tomislav Gomelt. Fost component al reprezentativei sub 19 ani a Croației, Tomislav Gomelt a

Un bărbat din Florida a comis-o grav, într-o seară în care a vrut să se simtă bine într-un local. Citește mai

După principiul “calul de dar nu se caută la dinţi”, primarul din Moşoaia a decis ca avionul primit drept donaţie să fie aşezat pe un postament în mijlocul

Paşapoartele simple îşi vor dubla valabilitatea. Acest fapt intră în vigoare chiar de

Departamentul de Stat al SUA a publicat un raport cu adevărat devastator pentru România, în care critică atât modificările legislative, cât și cele din

Inspecţia Judiciară a anunţat, vineri, că va verifica, până la finalul anului, dosarele de mare corupţie şi cele mai vechi de zece ani, la toate instanţele. De asemenea, se va verifica termenul de redactare a hotărârilor şi activitatea

Un bărbat de 33 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, după ce a fost depistat în trafic de poliţişti la volanul unui tractor cu remorcă, niciunul dintre acestea nefiind