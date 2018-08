Accident aviatic! Un elicopter cu nouă persoane la bord s-a prăbuşit în centrul Japoniei 10.08.2018

10.08.2018 Accident aviatic! Un elicopter cu nouă persoane la bord s-a prăbuşit în centrul Japoniei Un elicopter al securităţii civile, cu nouă persoane la bord, s-a prăbuşit vineri în timpul unui zbor de antrenament într-o zonă montană din centrul Japoniei, a anunţat Ministerul nipon al Apărării, relatează AFP. Imaginile transmise de



Accident aviatic! Un elicopter cu nouă persoane la bord s-a prăbuşit în centrul Japoniei

Un elicopter al securităţii civile, cu nouă persoane la bord, s-a prăbuşit vineri în timpul unui zbor de antrenament într-o zonă montană din centrul Japoniei, a anunţat Ministerul nipon al Apărării, relatează AFP. Imaginile transmise de televiziuni au arătat epava aparatului înconjurată de copaci în prefectura Gunma, la nord-vest de Tokyo. “Am confirmat că este […] The post Accident aviatic! Un elicopter cu nouă persoane la bord s-a prăbuşit în centrul Japoniei appeared first on Cancan.ro.

Accident aviatic! Un elicopter cu nouă persoane la bord s-a prăbuşit în centrul Japoniei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

SUA şi China sunt în fazele incipiente ale unui război comercial, iar reputatul economist american Stephen Roach spune că SUA sunt în poziţia de a pierde, relatează

Uniunea Europenă a ajustat previziunea de creştere economică pentru 2018 de la 2,3% la 2,1%, pentru zona euro, pe fondul „situaţiei externe nefavorable”, scrie The Wall Street

Serena Williams a câștigat fără drept de apel semifinala de la Wimbledon cu Julia Goerges, scor 6-2, 6-4. În finala de la Wimbledon, de sâmbătă, Serena Williams va da piept cu Angelique Kerber, care a învins-o pe Jelena

FCSB are nevoie urgentă de un atacant și s-a orientat către slovenul Luka Zahovic, 22 de ani, de la NK Maribor. Impresarul jucătorului, Zvonko Milojkovic, cel care l-a adus și pe Planic la FCSB, a oferit mai multe detalii legate de acest eventual

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a murit în timp ce se afla la pădure la cules de ciuperci, în Șerbăuți, Suceava. Citește mai

Un bărbat este internat în spital după ce a fost atacat de o ursoaică însoţită de trei pui, în timp ce se plimba cu câinele în zona gării CFR, situată într-o zonă centrală a oraşului

Liderii europeni au fost surprinşi dându-i o mână de ajutor preşedinelui Comisie Europene Jean-Claude Juncker, care nu-şi putea ţine echilibrul în timp ce se îndrepta spre o cină de gală prilejuită de Summitul NATO de la Bruxelles. Recent,

Curtea de Apel Alba Iulia a emis un mandat european de arestare pe numele unei femei care ar fi autoarea unor infracţiuni de înţelăciune cu o valoare totală de 8 milioane de euro în

Suflu nou în Poliţia Buzău. 12 poliţişti încadraţi din sursă externă vor întări rândul structurilor de poliţie în judeţ. Ei au depus astăzi jurământul de onoare în carul unui ceremonial care a avut loc la sediul IPJ Buzău. Aceştia

Atacantul croat Marko Brekalo a semnat un contract pe doi ani cu echipa de fotbal FC Botoşani, a anunţat, joi, clubul, pe site-ul său oficial. Brekalo are 25 de ani şi a jucat la mai multe formaţii din ţara

Senatorul PSD de Giurgiu Niculae Bădălău a declarat joi, în cadrul unei conferinţe de presă, că PSD ''nu a câştigat în lupta cu Codruţa Kovesi, cu DNA'', ci a respectat programul de guvernare, care

Mucegaiul este o ciupercă microscopică, parazită, care se înmulţeşte prin microspori. Apariţia sa este favorizată în primul rând de umezeală, căldură, dar şi de întuneric. De aceea, cel mai des va

Dan Petrescu l-a transferat în această vară pe Boli de la CFR Cluj, însă își dorea foarte mult și un atacant și a avut de ales între Omrani și George Țucudean. Cum primul a spus că nu va pleca în China și a semnat

O profesoară din Piteşti a fost dată afară de la examenul de Titularizare după ce a fost prinsă încercând să copieze având telefonul mobil în lenjeria intimă. Citește mai

O nouă analiză de sânge care evaluează patru biomarkeri proteici îmbunătăţeşte semnificativ posibilitatea identificării riscului de a suferi de cancer de plămâni, potrivit Agenţiei Internaţionale pentru Cercetare

Primarul PSD al localității Ogrezeni din județul Giurgiu, Jean Jipa, își dăduse demisia de onoare în urmă cu trei zile, după ce a fost condamnat, pe 29 iunie, la 3 de ani închisoare cu suspendare pentru

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi seară, că decizia procurorului general Augustin Lazăr de a o numi pe Laura Codruţa Kovesi într-o funcţie în Parchetul General după revocarea de la Direcţia

Anumite fructe şi legume pot deveni otrăvitoare dacă sunt consumate în cantitate mare, în stare crudă sau dacă nu sunt alese cu atenţie. Iată care sunt acestea: Citește mai

Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord, i-a mulţumit, într-o scrisoare, preşedintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile de îmbunătăţire a relaţiilor bilaterale şi i-a cerut "acţiuni concrete". Citește mai

Compania locală Bion Advanced Support Team SRL, specializată în furnizarea de servicii de consultanţă IT şi soluţii software de business, a înregistrat anul trecut cea mai puternică scădere a cifrei de afa­ceri din rândul celor mai mari