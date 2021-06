AC Milan vrea să-l transfere definitiv pe Tomori. Suma substanţială pe care italienii o vor plăti lui Chelsea 10.06.2021

AC Milan vrea să-l achizţioneze definitiv pe fundaşul central Fikayo Tomori, care a jucat la „diavoli” sub formă de împrumut. Jucătorul aparţine de clubul Chelsea Londra. Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Milan a activat clauza de cumpărare definitivă în valoare de 28 de milioane de euro, Tomori urmând urmănd a semna un contract pe 5 sezoane cu rossonerii. ...

Iubita lui Speak a fost criticată de fani după schimbarea radicală de look. Cum a reacționat Ștefania la comentariile răutăcioase ale internauților. Ștefania a vrut să facă o schimbare radicală așa că s-a lăsat pe mâinile unui

Rezultatele finale la Bacalaureat, după soluţionarea contestaţiilor, au fost afişate în cursul zilei de duminică, 5 iulie. În judeţul Sălaj, rata de promovare a crescut

89 de milioane de tone de alimente ajung în fiecare an la gunoi, iar 5 milioane de tone provin din România care ocupă, astfel, locul 9 în clasamentul risipei, după Macedonia (locul 8). Cercetători din

Mai multe persoane au fost rănite, duminică după-amiaza, în urma unui explozii produse, cel mai probabil, în urma unor acumulări de gaze, într-o încapere a unei construcții anexe aparținând Mănăstirii Sihastria Rarăului. Potrivit ISU

În ultimele 24 de ore, oamenii legii din Brăila au verificat zonele aglomerate, centrele comerciale, pieţele şi terasele, dar şi zeci de şoferi, cu privire la respectarea măsurilor impuse în contextul stării de

Fotbalul virtual duce fanii în tribune și la cel real. Publicația mlssoccer.com a ajuns la concluzia că jocurile FIFA au contribuit, mai ales în ultimii ani, la popularizarea fotbalului în Statele Unite ale Americii. Chiar dacă fotbalul

Ministerul Finanţelor a împrumutat ieri de la bănci 977,5 mil lei printr-o emisiune de obligaţiuni scadentă în 2023, la o dobândă de 3,5% pe an. La licitaţie au participat 7 dealeri primari, cererea totală fiind de 1,03 mld.

Antrenorul italian Massimiliano Allegri, 52 de ani, va reveni după un an de pauză și are exact profilul căutat de PSG, care l-ar putea sacrifica pe Thomas Tuchel. După un an sabatic, Max Allegri vrea să antreneze. "Am stat departe de fotbal, m-am

Românii cheltuie anual 150-180 de milioane de euro pe achiziţia a circa 600.000 de biciclete noi, arată calculele ZF pe baza informaţiilor din

Vinicius, atacantul lui Real Madrid, este marele favorit la următoarea confruntarea din FIFA 20 Summer Heat. Brazilianul Realului se înfruntă”cu atacantul celor de la Granada, Darwin Machis. Amândoi fotbaliști au primit carduri bune, de 92 OVR,

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o nouă avertizare cod portocaliu de instabilitate atmosferică, valabilă în următoarele ore în 16 judeţe, precum şi două coduri galbene de vreme instabilă ce vizează 26 de judeţe

Președintele Pro România, Victor Ponta, a reacționat la declarația făcută de Gabriela Firea în emisiunea La Fix, realizată de Adriana Nedelea. După ce primarul general, Gabriela Firea, a declarat, într-un interviu pentru Libertatea, că Victor

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunţat, marţi, termenele de desfăşurare a scrutinului pentru alegerea primarilor, din acest an, dacă Parlamentul va stabili, şi prin votul de la Camera Deputaţilor, data alegerilor locale pe 27

Ponderea creditelor noi cu do­bândă fixă a scăzut în lu­na aprilie din acest an la 22% în cazul împrumutu­rilor ipote­care, de la 25% în 2019, şi a urcat la 80% la creditele de consum, după cum reiese din datele

Dublu campion mondial la snowboard cross, australianul Alex Pullin, 32 de ani, s-a înecat miercuri, în timp ce pescuia cu harponul pe coasta de aur a Australiei, anunță canalul de știri CTV News. Tragedia s-a petrecut la Palm Beach, în apropere de

Nouă persoane, printre care doi minori, au fost rănite, fiind transportate cu ambulanţele la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în urma unui accident rutier petrecut, joi, pe Autostrada Soarelui, în care au fost implicate două

Tudor Ulianovschi, în vârstă de 37 de ani, fost ministru al afacerilor externe în perioada 2018-2019, anterior diplomat de top al Republicii Moldova în Geneva şi reprezentant permanent la Organizaţia Mondială a Comerţului, se numără printre

Numărul de noi cazuri COVID anunțat joi este în creștere față de ziua precedentă, în vreme ce numărul de teste efectuate este aproape egal cu cel de miercuri. Grupul de Comunicare Strategică a confirmat joi un nou record de cazuri COVID

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că, începând de joi, cetățenilor care se deplasează din România în Olanda „le este recomandată ferm auto-izolarea la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile”

Bill de Blasio, primarul New York ului, a anunțat că rămân interzise până la sfârșitul lui septembrie evenimentele cu participare largă. Blasio a precizat că strategia de relaxare se axează