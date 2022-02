AC Milan i-a prelungit contractul unui titular. Jucătorul a fost dorit de Barcelona 12.02.2022

12.02.2022 AC Milan i-a prelungit contractul unui titular. Jucătorul a fost dorit de Barcelona Theo Hernandez (24 de ani), fundașul stânga francez, și-a prelungit contractul cu AC Milan până în vara anului 2026. Potrivit La Gazzetta dello Sport, salariul internaționalului francez a crescut considerabil, de la 1,5 la 4 milioane de euro pe



AC Milan i-a prelungit contractul unui titular. Jucătorul a fost dorit de Barcelona

Theo Hernandez (24 de ani), fundașul stânga francez, și-a prelungit contractul cu AC Milan până în vara anului 2026. Potrivit La Gazzetta dello Sport, salariul internaționalului francez a crescut considerabil, de la 1,5 la 4 milioane de euro pe sezon, plus alte bonusuri de performanță. ...

AC Milan i-a prelungit contractul unui titular. Jucătorul a fost dorit de Barcelona

Bulgaria (6,5 euro/h), România (8,1 euro) şi Ungaria (9,9 euro) sunt ţările cu cele mai mici costuri cu forţa de muncă la nivelul Uniunii Europene, în condiţiile în care media raportată la nivelul statelor membre a fost anul trecut de 28,5 euro

Folkistul Cătălin Condurache a murit, în noaptea de luni spre marţi, la vârsta de 63 de

În următoarele două-trei luni, Republica Moldova nu va avea cantităţi suficiente de seruri anti-COVID-19 pentru vaccinarea populaţiei cu boli cronice, transmite

Report de 23,7 milioane lei, respectiv 4,85 milioane de euro, se înregistrează la categoria I a jocului Joker, în cadrul extragerilor loto de astăzi. La Loto 6/49, categoria I, suma

Să recunoaștem că nu ne prea așteptam să-l vedem pe fostul bad boy și playboy întrupat într-un tehnician riguros. Poate chiar prea riguros. După aventura budapestană a lotului U21, parcă reproșurile sunt mai multe decât aprecierile.

Joi, 1 aprilie, Liviu Gabriel Muşat, directorul general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Dorel Dorobanţu, primarul oraşului Fundulea, au semnat contractul de finanţare pentru reabilitarea zonei centrale a

CS Mioveni și FC U Craiova se întâlnesc ACUM în primul meci din play-off-ul de Liga 2. Partida a început la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro și în direct la TV pe Telekom Sport 1, Digi Sport 1 și Look Sport +. Ovidiu Stîngă, interviu fără

Autorităţile au aflat informaţia de la televiziune şi s-au deplasat la faţa locului, iar crima a fost confirmată. Conform declaraţiilor vecinilor, femeia împlinise joi, 1 aprilie, 69 de

Huawei anunţă lansarea unei noi tablete din seria HUAWEI MatePad pe piaţa din România, cu diagonala de 10,4 inci şi echipată cu un procesor Kirin

Andrea Compagno (24 de ani), atacantul italian al celor de la FC U Craiova 1948, a ratat o șansă rarisimă în minutul 11 al deplasării de la Mioveni, la scorul de 0-0. CS Mioveni - FC U Craiova, detalii AICIVideo cu ratarea lui Andrea Campagno CS

BMW a deschis lista de precomenzi pentru puternicul SUV electric iX. Versiunea de bază este denumită iX xDrive40 și pornește în România de la 78.838 de euro cu TVA. În cazul său, cele două

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, Compania Naţio­nală de Administrare a Infras­tructurii Rutiere (CNAIR) şi Compania Naţională de In­vestiţii (CNI) sunt au­torităţile care ocupă po­diu­mul în clasamentul celor mai valoroase

Un milionar o răsfață bine de tot pe Loredana Chivu! Nu s-a știut nimic de el, dar acum Lori rupe tăcerea și oferă amânunte. A făcut-o în direct, unde a dat cărțile pe față. Cine […] The post Loredana Chivu rupe tăcerea! A spus totul

Preşedintele Maia Sandu şi-a publicat raportul de activitate pentru 100 de zile, în care menţionează că, deşi atribuţiile preşedintelui sunt limitate, în trei luni a reuşit să redeschidă şi să intensifice cooperarea cu cei mai

Inginer, industriaș, sportsman, explorator, om de știință, fiul celui care a dat cea mai faimoasă moară din România a introdus automobilul în Regat. A iubit tirul, înotul și atletismul și a vrut să ajungă la Olimpiada din 1904 Pe când avea

Pilotul de raliuri Titi Aur a fost testat pozitiv cu COVID și se află internat cu o formă medie a bolii în spitalul-suport Elena Beldiman, din Bârlad, orașul său natal, informează Agerpres. Acesta a povestiti pe contul de Facebook cum s-a simțit

Rusia lucrează la un program prin care va oferi persoanelor din străinătate şansa de a se vaccina în Rusia împotriva Covid-19 cu serul Sputnik V, începând din luna iulie, a anunţat contul oficial de Twitter al campaniei de vaccinare, transmite

De la începutul acestui an, au fost înregistrate circa 1,9 milioane de aplicații pentru locuri de muncă, cu circa 24% mai multe față de perioada ianuarie-martie 2020. Numai în luna martie, au fost

Prosumatorul, acel consumator mic care-şi pro­duce singur energia necesară, are toate şansele să devină anul acesta vedeta sistemului energetic naţional dacă avizele şi contractele care sunt acum încheiate cu cele opt companii de distribuţie