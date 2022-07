Abonamentul RCS RDS care va fi anulat! Toţi clienţii Digi România trebuie să ştie asta 05.07.2022

05.07.2022 Abonamentul RCS RDS care va fi anulat! Toţi clienţii Digi România trebuie să ştie asta Anunț important pentru toți clienții Digi România. Abonamentul RCS RDS riscă să fie anulat în următoarele condiții. Iată despre ce este vorba! Cel mai mare operator de cablu și telefonie trage un semnal de alarmă […] The post



Abonamentul RCS RDS care va fi anulat! Toţi clienţii Digi România trebuie să ştie asta

Anunț important pentru toți clienții Digi România. Abonamentul RCS RDS riscă să fie anulat în următoarele condiții. Iată despre ce este vorba! Cel mai mare operator de cablu și telefonie trage un semnal de alarmă […] The post Abonamentul RCS RDS care va fi anulat! Toţi clienţii Digi România trebuie să ştie asta appeared first on Cancan.

Abonamentul RCS RDS care va fi anulat! Toţi clienţii Digi România trebuie să ştie asta

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Aşteptările analiştilor sunt ca BNR să înceapă ciclul de creştere a dobânzilor în 2022, dar mediul extern este un factor principal privind aceas­tă decizie, a spus Ionuţ Dumitru, economist-şef al Raiffeisen Bank, în cadrul ZF Bankers Summit

Dorinel Munteanu, fost tehnician la FCSB, în prezent pe banca Oțelului Galați, crede că Edi Iordănescu va avea o misiune extrem de complicată la FCSB. Nu doar prin prisma imixtiunilor patronului, ci și din cauza vestiarului „greu” pe care

Trei bărbaţi din Sinaia, acuzaţi că fac parte dintr-o grupare de hoţi specializată pe furturi din locuinţe cu „poturi” mari, de ordinul sutelor de mii de euro, au fost prinşi şi ulterior arestaţi

Salariul medicilor dentişti este calculat ca procent din încasările pe care le fac, iar un salariu mediu poate ajunge și la 2.000 de euro net. Un medic stomatolog poate colabora cu mai multe cabinete. Un medic

Mikael Mayila e congolez, dar locuiește din 2013 în România și este rezident pe termen lung ca membru de familie al unui cetățean UE. Deși legea spaniolă îi permite să călătorească fără viză, cei de la compania Wizz Air nu i-au permis,

Un accident grav a avut loc, miercuri, în zona localităţii Dănila, județul Suceava. Două persoane au fost rănite şi au ajuns la spital, după ce s-au răsturnat cu motocicleta, potrivit

Guvernul a aprobat, joi, o hotărâre privind acordarea unui ajutor umanitar, cu titlu gratuit, pentru Republica Coreea, în vederea gestionării epidemiei de

Compania anglo-suedeză AstraZeneca va solicita aprobarea de reglementare pentru folosirea cocktailului său cu anticorpi, AZD7442, după ce un studiu clinic a arătat că medicamentul a redus semnificativ riscul de a dezvolta simptome Covid-19, anunță

Dana Rogoz a incins rețelele de socializare după ce s-a pozat în costum de baie. La 35 de ani, Dana Rogoz le poate da clasă multor domnișoare de 20 de ani, iar pozele în […] The post Căldură mare, mon cher! Cum arată Dana Rogoz

Furtuna tropicală Grace, care traversează zilele acestea Marea Caraibilor, a sporit în intensitate miercuri, devenind uragan de categoria 1. Drept urmare, este de aștepta ca aceasta să lovească, astăzi, coastele Mexicului şi staţiunile balneare

După mulţi ani în care nu a mai fost organizată vreo şezătoare, acest obicei tradiţional va reveni sâmbătă 21 august în comuna Călineşti din judeţul Argeş. Evenimentul va începe la ora 10 la Căminul Cultural din

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF, o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, fie că este politic, social, cultural,

Mai mulţi bărbaţi care participau la o nuntă într-o comună din judeţul Vaslui au furat mireasa, dar poliţiştii le-au tras pe dreapta maşinile pentru că una dintre acestea mergea sinuos pe

Ofiţerul din cadrul poliţiei Capitoliului din Washington care a împuşcat-o mortal pe protestatara extremistă pro-Trump Ashli Babbitt în timpul asaltului Capitoliului din 6 ianuarie a fost exonerat de acuzaţii, informează Agerpres, care citează

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) a anunțat că sâmbătă dimineață a avut loc un nou cutremur într-o zănă atipică pentru țara noastră. Seismul s-a înregistrat în zona Banat, Timiș și a

Luminile au fost aprinse vineri noapte pe toată lungimea podului suspendat peste Dunăre de la Brăila, a relatat Adevărul. Obiectivul va lega regiunile istorice Moldova, Muntenia şi Dobrogea şi va fi cel mai complex proiect de infrastructură din

De mai bine de 300 de ani, meşteri populari şi producători locali se reunesc, în perioada 1-8 septembrie, pentru o marca începutul calendaristic al toamnei. Bâlciul se deschide şi în acest an în cartierul

Patru militanţi islamişti proiranieni au fost ucişi în urma unor atacuri cu rachete atribuite Israelului care au vizat poziţii militare din vestul Siriei, anunţă organizaţia Observator Sirian pentru Drepturile

Un bărbat a murit înecat, sâmbătă, în apele braţului Borcea al Dunării, în judeţul Ialomiţa. După mai multe ore de căutări, trupul neînsufleţit a fost scos la mal, iar medicii de pe ambulanță au pronunțat decesul, a relatat news.ro.

Meteorologii anunță că sambata, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25-33 de grade Celsius. Cerul va fi variabil,