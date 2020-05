Abia acum s-a aflat! Boala de care suferă Selly: ” Nu pot să vă descriu cât de nasoală era durerea aia” 24.05.2020

24.05.2020 Abia acum s-a aflat! Boala de care suferă Selly: ” Nu pot să vă descriu cât de nasoală era durerea aia” Abia acum s-a aflat! Selly le-a făcut fanilor dezvăluiri, într-un vlog, despre boala de care suferă și pe care a depistat-o în urmă cu 10 zile. Selly, unul dintre cei mai apreciați vloggeri, a dezvăluit că suferă de o boală. Totul s-a



Abia acum s-a aflat! Boala de care suferă Selly: ” Nu pot să vă descriu cât de nasoală era durerea aia”

Abia acum s-a aflat! Selly le-a făcut fanilor dezvăluiri, într-un vlog, despre boala de care suferă și pe care a depistat-o în urmă cu 10 zile. Selly, unul dintre cei mai apreciați vloggeri, a dezvăluit că suferă de o boală. Totul s-a întâmplat chiar în prima zi în care măsurile impuse de autorități s-au relaxat. […] The post Abia acum s-a aflat! Boala de care suferă Selly: ” Nu pot să vă descriu cât de nasoală era durerea aia” appeared first on Cancan.ro.

Abia acum s-a aflat! Boala de care suferă Selly: ” Nu pot să vă descriu cât de nasoală era durerea aia”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, spune că, dacă în următoarele două săptămâni, până pe 7 iunie, fracţiunile parlamentare nu ajung la o înţelegere în vederea formării unei majorităţi parlamentare, va semna decretul de

Creșterea prețului gazelor va crea o criză totală pentru toți românii. A fost luată decizia de ultimă oră, care va afecta buzunarele cetățenilor. Guvernul a luat decizia de a plafona preţurile prin OUG 114/2018, însă Comisia Europeană nu

Vânzările de maşini pe benzină au urcat cu aproape 40% în primele pa­tru luni ale acestui an faţă de perioada simi­lară a anului trecut, la un total de 34.000 de autoturisme, potrivit datelor Asociaţiei Pro­du­cătorilor şi

Într-un interviu pentru „Adevărul“, Augustin Zegrean, fost preşedinte al Curţii Constituţionale (CCR), susţine că preşedintele Klaus Iohannis nu poate fi obligat de PSD să accepte restructurarea Executivului, varianta pentru care insistă

Fostul preşedinte Petro Poroşenko şi-a pierdut statutul de miliardar după cei cinci ani petrecuţi în fruntea Ucrainei şi este acum anchetat în două dosare penale, pentru abuz de putere şi înaltă

Ziariştii de la vestita publicaţie italiană “Gazetta delo Sport”, cu ocazia unui interviu cu campionul Greciei, Răzvan Lucescu, fac o referire cu expresia splendidă, ”Fiul Sfântului Mircea, Răzvan, erou

Mirel Rădoi a comentat posibilitatea de a nu-l avea pe Răzvan Marin la EURO 2019. Selecționerul U21 se teme de un precedent periculos și îi e frică de faptul că mai mulți antrenori vor cere ca unii jucători să nu meargă la turneul

Se spune că la fotbal şi la politică se pricep toţi. Dacă de obicei pariezi pe meciuri de fotbal, ai posibilitatea să demonstrezi că te pricepi şi la politică.

„Ar trebui să explicăm conceptele de bază. Lumea ar trebui să ştie că orice beneficiu pe care îl primim are o taxă în spate, o consecinţă. Nu există prânz

♦ Start-up-ul GreenSpots a ajuns în finala competiţiei PowerUp!, de la Cracovia, după ce a câştigat selecţia naţională care a avut loc în luna aprilie la Bucureşti ♦ La Cracovia, GreenSpots a concurat cu alte 13 start-up-uri din domeniul

Ministerul Finanțelor bagă mâna în buzunarele românilor, și toate acestea cu ajutorul ANAF, este acuzația care aruncă în aer scena

Horoscop 17 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 17 mai 2019 - Berbec: Ești decis să obții tot ce se poate obține dintr-o situație pe care încerci să o controlezi, deși e puțin probabil să reușești și intuiești

Statele membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) au amânat joi aderarea la această organizaţie a unor noi ţări europene şi latinoamericane, printre care şi România,

Piaţa panourilor termoizolante este estimată de jucători la o valoare de 130 de milioane de

Centrele de servicii de externa­li­zare de tip shared services aveau 45% din totalul anga­ja­ţilor reprezentaţi de tinerii cu vârsta sub 30 de ani în 2018, acesta fiind sectorul de activitate cu cea mai mare preponderenţă a tinerilor în

Vestea convocării, în premieră, la naţionala mare pentru "dubla" cu Norvegia şi Malta din preliminariile Euro 2020 l-a motivat în plus pe Ionuţ Radu. Portarul român, care marţi va împlini 22 de ani, doreşte să-şi facă un

Doi tineri, de 24 şi 25 de ani, sunt cercetaţi pentru furt calificat după ce au fost surprinşi când sustrăgeau o ţeavă metalică din curtea unei

Multe vedete au apelat la ”marii maeștri” ai implanturilor mamare, fie din anumite complexe, fie din teribilism sau doar pentru că mersul la estetician devenise, deja, un ”ritual” obligatoriu între celebrități. (Cel mai bine platit job din

Sorana Cîrstea (93 WTA) a ratat calificarea în finala turneului de la Nurnberg, după ce a pierdut meciul cu Yulia Putintseva (39 WTA), scor 4-6,

Un judecător federal american a blocat temporar, ieri, decizia preşedintelui Donald Trumo de a folosi fonduri ale Departamentului Apărării pentru a finanţa zidul pe care vrea să-l construiască la frontiera cu