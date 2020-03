Abandonat de mamă, în parc, la Napoli! Copilul de un an a fost salvat de trecători 02.03.2020

02.03.2020 Abandonat de mamă, în parc, la Napoli! Copilul de un an a fost salvat de trecători Cristian, un copil de doar un an a fost abandonat într-un parc din Napoli, chiar de mama sa. Cel mic a fost salvat de trecători. Cazul de abandon este al doilea din Italia, în doar două zile. Băiețelul de doar un an a fost abandonat în parcul



Abandonat de mamă, în parc, la Napoli! Copilul de un an a fost salvat de trecători

Cristian, un copil de doar un an a fost abandonat într-un parc din Napoli, chiar de mama sa. Cel mic a fost salvat de trecători. Cazul de abandon este al doilea din Italia, în doar două zile. Băiețelul de doar un an a fost abandonat în parcul Merola din Ponticelli, Napoli. Cristian a atras atenția […] The post Abandonat de mamă, în parc, la Napoli! Copilul de un an a fost salvat de trecători appeared first on Cancan.ro.

Abandonat de mamă, în parc, la Napoli! Copilul de un an a fost salvat de trecători

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Începând de sâmbătă, 6 aprilie, ora 08.00, se va institui sens unic între Şos. Petricani şi Şos. Barbu Văcărescu, pentru continuarea lucrărilor de lărgire a

Restaurarea completă şi punerea în valoare a tuturor vestigiilor importante din Sarmizegetusa Regia ar însemna investiţii uriaşe. Primii paşi în acest sens au fost făcuţi, o dată cu realizarea documentaţiilor tehnice şi studiilor necesare

Deputatul Varujan Vosganian, preşedintele filialei ieşene a ALDE, a declarat vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că Partidul Social Democrat va fi cel care va decide soarta

Festivalul ''Primăvara în bucate'' - cel mai mare târg cu produse de post - va fi organizat în acest weekend în Parcul Naţional din Capitală. Potrivit organizatorilor, gospodinele pricepute vor pregăti

Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, a fost operat cu succes pe inimă, a anunţat joi seară revista Billboard, potrivit căreia starul britanic, care a suportat o intervenţie chirurgicală la o

Echipele masculine de tenis ale României şi Zimbabwe sunt la egalitate, 1-1, după ce Dragoş Dima l-a învins pe Takanyi Garanganga cu 6-3, 6-3, vineri, în Sala Polivalentă din Piatra-Neamţ, în primul tur

Nuclearelectrica (SNN), singurul producător de energie nucleară din România, a anunţat vineri seară la bursă că acţionarul minoritar Fondul Proprietatea, care are un pachet de 7,5%, a solicitat completarea ordinii de zi a acţionarilor cu privire

Nutriţioniştii ne sfătuiesc să mâncăm cât mai multe fructe şi legume, pentru că sunt sănătoase. Dar cel mai recomandat ar fi să le consumăm atunci când este sezonul lor. În pieţe, au apărut căpşunile

Andra și Cătălin Măruță au primit o veste tristă. Săndel, fratele artistei, se confruntă cu probleme de sănătate, care îi dau bătăi de cap periodic. Citește mai

Peste treime din cheltuielile unei gospodării din România se duc pe mâncare, băutură şi ţigări, în timp ce sub 1% merg către educaţie, arată datele publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică

Gina Pistol (37 de ani), prezentatoarea show-ului „Asia Express”, difuzat de Antena 1, îşi face apariţia, săptămâna viitoare, într-un serial

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a asigurat vineri că ţara sa va continua să efectueze plăţi în contul contractului de achiziţie a unor sisteme de rachete antiaeriene ruseşti S-400 şi a

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Argeş, Dan Manu, a semnat, vineri, contractul de prestări servicii privind proiectarea, asistenţa tehnică şi execuţia de lucrări pentru un proiect de conservare

Dinamo a câștigat clar meciul cu Concordia Chiajna, 3-2, și este, pentru moment, lider în play-out, după 4 etape. Atacantul grec Papazoglou i-a făcut souvlakia pe ilfoveni. Două șuturi, două goluri. Și un assist pentru

Derbyul dintre FC Porto - Boavista se joacă ACUM în runda 28 din Portugalia. Partida este, liveTEXT pe GSP.RO liveTEXT acum » Porto - Boavista 1-0A marcat: Soares '40-pen. Porto - Boavista e LIVE AICI + statistici! Echipele de

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 192, potrivit ultimei informări a Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. Ultima persoană care a

Americanul David Malpass, în vârstă de 63 de ani, a fost numit oficial preşedinte al Băncii Mondiale şi îşi va începe marţi mandatul de cinci ani, a anunţat vineri instituţia într-un comunicat. David Malpass un fidel susţinător al

Coșmarul Andreei Bălan nu s-a terminat, după ce a făcut stop cardio-respirator în timpul nașterii. Citește mai

Familia DJ-ului Avicii va lansa un nou album, care se va numi TIM, la un an de la moarte celebrului artist. Citește mai

Constanţa Parking este noul sistem de plată a parcării prin SMS ce va fi implementat începând cu data de 15