A venit nota de plată » Amenzile aplicate de jandarmerie după incidentele de la România - Bosnia 27.09.2022

Jandarmeria București a anunțat măsurile luate după incidentele dintre ultrașii români și bosniaci de pe Giulești, din startul meciului România - Bosnia 4-1. La partida din Giulești, spiritele s-au încins imediat după intonarea imnurilor. Cei aproximativ 300 de ultrași veniți din Bosnia au sărit la bătaie cu facțiunea dură a galeriei „tricolore”, în peluza dinspre Opera Comică, după ce românii au fost cei care au provocat. ...

În noaptea de după eșecul cu Rayo, Barcelona l-a dat afară pe Ronald Koeman, măsură ce-ar fi trebuit luată, părere majoritară a comentatorilor, încă din vară. Demis, antrenorul olandez lasă echipa într-o situație neverosimilă: pe

Cu 15% s-au depreciat acţiunile producătorului de materiale de construcţii TeraPlast Bistriţa în primele trei şedinţe de la publicarea rezultatelor pe nouă luni din 2021, respectiv 26, 27 şi 28 octombrie, de la un preţ de 1,28 lei la 1,1 lei,

Masajul este considerat a fi una dintre eficiente și cele mai vechi forme de relaxare și vindecare. Prin tehnicile de masaj de frământare, întinderi, răsuciri, mușchii vor fi relaxați, va crește mobilitatea articulațiilor, sistemul limfatic se

Raluka, jurata de la Superstar se află de ieri, în Turcia. Vedeta Pro Tv a plecat în Istanbul însoțită de mama sa și Ensar Duman, consilier medical. Din câte se pare, mama artistei întâmpină unele […] The post Raluka, călătorie

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 1.709 şi în judeţele Sibiu (638), Prahova (638), Cluj (617), Bihor (565), Ilfov (555),

Sorin Ionescu, CEO al companiei de consultanţă în turism Fivestar Hospitality, spune că există apetit de investiţii în hoteluri chiar şi în această perioadă dificilă care afectează considerabil sectorul

Un antidepresiv ieftin, disponibil în rândul populației generale din Statele Unite, poate reduce riscul de îmbolnăvire severă cu COVID-19 la aproape o treime din persoanele persoanele cu risc crescut, susțin cercetătorii în urma unui studiu

Salariul unui ofiţer bancar ajunge, în medie, la 2.700 de lei net, arată datele extrase din platforma Salario, comparatorul de salarii al platformei de recrutare online

Trecerea la ora de iarnă 2021 are loc în această noapte, în ultimul weekend din luna octombrie. Astfel, ora 4:00 va deveni ora 3:00, iar odată cu această schimbarea, ziua va deveni cea mai lungă din an. 2021 ar putea fi ultimul an în care

A treia doză de vaccin anti-COVID Pfizer, făcută persoanelor vaccinate deja cu schema completă, reface protecţia imunitară la cotele cele mai înalte obţinute imediat după cea de-a doua doză, arată un studiu realizat de Pfizer în

Pilotul unui avion de mici dimensiuni a executat o aterizare de manual pe o autostradă la nord de oraşul canadian Toronto, după ce a fost nevoit să coboare de urgenţă avionul la sol, din cauza unor probleme tehnice, transmite CBC. Pilotul

Simona Halep (30 de ani, 19 WTA) a învins-o pe ucraineanca Marta Kostyuk (19 ani, 55 WTA), scor 6-0, 6-1, și s-a calificat în finala de la Transylvania Open. În ultimul act, Simona o va înfrunta Anett Kontaveit (Estonia), victorioasă în

Birourile Permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au hotărât ca audierea miniştrilor din Cabinetul Ciucă să aibă loc marţi, urmând ca miercuri Guvernul PNL-UDMR să fie supus votului în plenul reunit al

Sepsi Sf. Gheorghe joacă acasă cu Dinamo, de la ora 17:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Look Sport+ și Telekom Sport 1. Vezi AICI programul etapei #14 Sepsi Sf. Gheorghe - Dinamo, live de la 17:30 Click AICI pentru

Doi turişti au fost răniţi după ce s-au răsturnat cu un ATV pe Valea Sohodolului, în Munţii Vâlcan, pe raza judeţului

Un pescar aflat la pescuit pe malul unui lac din comuna argeşeană Stolnici a scăpat nevătămat, la limită, după ce maşina în care dormea a pornit de pe mal către apă. Bărbatul s-a trezit din somn când a simţit că maşina se pune în

UPDATE:Lista miniștrilor și programul de guvernare au fost depuse sâmbătă la Parlament. Premierul desemnat Nicolae Ciucă crede că Guvernul propus va întruni numărul necesar de voturi. „Am depus la

Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, vor semna un acord pentru transferul pacienţilor cu forme severe şi grave de COVID-19 în Republica Federală Germania, potrivit unei decizii

Luni, o nouă tranţă de vaccin Pfizer, care constă în 751.140 de doze, ajunge în ţară. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriană şi vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca

Simona Halep a reușit un meci perfect, sâmbătă seara, calificându-se în finala turneului Transylvania Open, de la Cluj Napoca, în dauna ucraineencei Marta Koshtyuk, pe care a învins-o cu uj categoric 6-0, 6-1,