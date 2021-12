A venit mai devreme acasă şi şi-a prins soţul în pat cu o altă femeie. Explicaţia lui, însă, a fost uluitoare, iar ea l-a iertat pe loc. Ba, chiar, soţia şi-a cerut şi scuze 24.12.2021

24.12.2021 A venit mai devreme acasă şi şi-a prins soţul în pat cu o altă femeie. Explicaţia lui, însă, a fost uluitoare, iar ea l-a iertat pe loc. Ba, chiar, soţia şi-a cerut şi scuze Povestea de viaţă a unui cuplu a făcut înconjurul reţelelor de socializare. Este vorba despre cazul unui bărbat prins de soţie în pat c-o altă femeie, un caz care s-a încheiat surprinzător. Partenera bărbatului despre […] The post A



A venit mai devreme acasă şi şi-a prins soţul în pat cu o altă femeie. Explicaţia lui, însă, a fost uluitoare, iar ea l-a iertat pe loc. Ba, chiar, soţia şi-a cerut şi scuze

Povestea de viaţă a unui cuplu a făcut înconjurul reţelelor de socializare. Este vorba despre cazul unui bărbat prins de soţie în pat c-o altă femeie, un caz care s-a încheiat surprinzător. Partenera bărbatului despre […] The post A venit mai devreme acasă şi şi-a prins soţul în pat cu o altă femeie. Explicaţia lui, însă, a fost uluitoare, iar ea l-a iertat pe loc. Ba, chiar, soţia şi-a cerut şi scuze appeared first on Cancan.

A venit mai devreme acasă şi şi-a prins soţul în pat cu o altă femeie. Explicaţia lui, însă, a fost uluitoare, iar ea l-a iertat pe loc. Ba, chiar, soţia şi-a cerut şi scuze

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Horoscopul zilei de 11 februarie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Spectacolul fotbalistic continuă pe Betano cu meciurile din Cupă de la mijlocul săptămânii: aici găsești o ofertă completă pe sportul rege, cu peste 1.400 de pariuri pe fiecare meci, speciale, live, Cash Out și BetCombo.

Perechea Simona Halep / Charlotte Kempenaers - Pocz (România/Australia) a fost eliminată în primul tur al probei de dublu de la Australian

Vicepremierul Dan Barna a declarat miercuri că nimeni nu este mulțumit de proiectul de buget pe 2021, dar că este singura abordare responsabilă într-un contect economic atât de dificil și imprevizibil. O cale de reducere a cheltuielilor, indicată

Băneasa Shopping City, mallul din zona de nord a Capitalei administrat de compania Băneasa Developments, are în plan ca în 2021 să menţină toate spaţiile închiriate din centrul comercial şi şi-a adaptat modalitatea de calcul al chiriilor la

Vejle, echipa antrenată de Costel Gâlcă (48 de ani), a remizat, scor 0-0 cu Randers, în meciul tur din sferturile de finală ale Cupei Danemarcei. În confruntarea de pe teren propriu, elevii lui Gâlcă nu au găsit drumul spre gol, deși aveau un

Un tribunal din Rusia a emis mandat de arestare pentru Leonid Volkov, un colaborator apropiat, aflat în străinătate, al opozantului întemnițat Alexei Navalnîi. Acest lucru se întâmplă la doar câteva ore după ce Comitetul Investigativ îl

De o săptămână majoritatea elevilor s-au întors la școală și au reluat cursurile față în față. Însă mulți se teme de examenele naționale de la final de an pentru că învățământul online nu a fost […] The post Cum se dau

Nu scăpăm de gerul cumplit nici în următoarele zile. Meteorologii anunţă temperaturi deosebit de scăzute şi ninsori. Duminică, deşi valorile termice urcă uşor, va fi deosebit de

Născută chiar de Valentine’s Day, pe 14 februarie 1974, Valentina Vezzali s-a îndrăgostit de scrimă încă din primii ani de viaţă, devenind ulterior cea mai de succes floretistă din istorie. La 15 ani, a început […] The post Valentina

Raportările zilnice arată că noua tulpină britanică de coronavirus se răspândește cu repeziciune în România. Până în acest moment, în ultima lună, aproape 80 de cazuri au fost confirmate în mai multe județe din țară. Ultimele 14 cazuri

Un bărbat de 31 de ani, din Blaj, căutat de autorităţile din Belgia pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi înşelăciune, a fost depistat de poliţişti pe raza municipiului Alba

Până astăzi, 13 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 760.091 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost […] The post

Primăria din Miami vra să folosească bitcoin în operaţiunile sale, strategie care ar putea atrage companiile de tehnologie, a declarat, vineri, primarul Francis Suarez, transmite

Președinta Senatului, Anca Dragu, speră ca fosta senatoare Florina Presadă, care și-a anunțat vineri demisia din USR, să revină în partid. „Florina Presadă a fost un membru foarte valoros pentru

Compania locală de blockchain Modex, fondată în 2017 de Mihai Ivaşcu, Alin Iftemi şi Dragoş Răuţu, nu a ajuns încă la un acord cu investitorii pentru runda de investiţii demarată anul trecut, în condiţiile în care aceştia solicitau prea

Dacă la noi spitalele iau foc pe bandă rulantă, în Spania un pacient internat cu Covid-19 a dat foc la salonul unde stătea pentru a încerca să fugă. Bărbatul, în vârstă de 63 de ani, a incendiat salteaua patului din camera sa situată la

Un minor, în vârstă de 10 ani, a fost rănit sâmbătă, într-un accident rutier, petrecut pe DN2A, în apropiere de localitatea Balaciu. Copilul a fost preluat de un elicopter SMURD şi transportat la

Dinamo Kiev, formația antrenată de Mircea Lucescu, a câștigat primul meci oficial din anul 2021, 3-1 împotriva lui Olimpik Donețc. Înaintea meciului, Mircea Lucescu a oferit imaginile zilei. Prima etapă din anul 2021 a fost programată astăzi,

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat că ar vrea ca în Parlament să fie adoptate cât mai puţine amendamente de modificarea Legii bugetului, adică a formei care va pleca de la Guvern către