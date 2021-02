A opta tranşă de vaccinuri Pfizer nu a mai ajuns în România! Ce s-a întâmplat cu transportul 08.02.2021

A opta tranşă de vaccinuri Pfizer nu a mai ajuns în România! Ce s-a întâmplat cu transportul

A opta tranșă de vaccinuri Pfizer BioNtech nu a mai ajuns luni dimineață în România. Amânarea transportului s-a produs din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Urmează ca o nouă cursă să fie programată.

Nike, Gucci şi Adidas sunt cele mai valoroase trei mărci de modă din lume în 2020, arată cel mai nou raport al companiei Brand Finance, firmă independentă globală de evaluare de

Premierul desemnat Ludovic Orban a lansat un atac dur, luni, la parlamentari, ca aceştia să respecte Constituţia şi să meargă la şedinţa de învestire a cabinetului Orban II,

Un bărbat de 45 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce s-a apropiat prea mult de maşina care circula în faţa sa, iar când aceasta a frânat, a virat brusc pentru a evita impactul şi a ieşit de pe carosabil,

Încrederea companiilor germane nu a fost semnificativ zdruncinată de epidemia de coronavirus, fapt ce sugerează că acestea văd un impact pe termen scurt, relatează

Cadavrul unei femei a fost găsit lângă București, la groapa de gunoi Vidra. A fost demarată imediat o anchetă. Conform comunicatului IPJ Ilfov, cadavrul nu prezenta urme vizibile de violenţă. ”La data de 24 februarie, în jurul orelor

Racing League Romania vine cu un model istoric de legendă la start: BMW M3 E30 DTM. Construind pe tradiţia de 10 ani, sunt aşteptaţi piloţi cu experienţă în campionatele de anduranţă, viteză în coastă, karting sau

O stradă din suburbia londoneză unde a trăit Freddie Mercury în perioada adolescenţei a fost redenumită ''Freddie Mercury Close'', luni, în memoria regretatului solist din Queen, scrie

Sistemul bancar, principalul finan­ţator al economiei Ro­mâ­niei, a obţinut în 2019 un profit net de circa 6,4 mld. lei, iar activele au urcat la un nou vârf, de 495,3 mld. lei, în condiţiile creşterii creditării cu un ritm mediu anual de

Academica Clinceni - Dinamo, meci din optimile Cupei României, se va juca în „Ștefan cel Mare”, pe terenul „câinilor”. Motivul? Formația ilfoveană nu beneficiază de instalație de nocturnă, iar televiziunile au programat partida

ZF va prezenta periodic cititorilor săi câte un fond mutual, atât prin prisma numărului de investititori şi randamente, comisioane percepute de administrator, dar şi structura investiţională a

Horaţiu Bogdan Mîrza, un antreprenor din Arad, face de 12 ani bucătării de vară pentru clienţi din toată ţara, personalizate în funcţie de cerinţele cumpărătorilor. Businessul său poartă numele de

O nouă veste tristă a căzut ca un fulger în lumea teatrului românesc. Actorul Damian Oancea de la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara a murit. Anunțul a fost făcut pe pagina de

Uniqa Asigurări şi Uniqa Asigurări de Viaţă, societăţi care activează pe piaţa locală de asigurări din România, parte a grupului austriac Uniqa, au înregistrat în 2019 o creştere a primelor brute subscrise cumulate de 4,6%, atingând un

Un copil în vârstă de 8 ani a provocat un incendiu, vineri, în gospodăria casei, care a produs pagube materiale de aproximativ 10.000 de

Georgiana Radu a creat brandul Raftul cu Miresme, o afacere ce se ocupă cu producerea cosmeticelor naturale, în urma unei călătorii în Sri Lanka, unde a aflat de bene­ficiile uleiurilor pe care le foloseşte în producerea cosme­ticelor, pre­cum

Un bărbat de 71 de ani, abia revenit din România în Italia, a fost găsit infectat cu noul coronavirus. În prezent, este spitalizat în Rimini, notează Corriere Romagna. În România, persoanele care au intrat în contact cu cetățeanul italian au

Moda SUV-ul a trecut. Acum lumea aleargă după hibride, electrice și mașini cu motoare clasice care să se descurce prin jungla urbană. Pentru a îndeplini dorința celor care vor altceva decât un automobil

Nicuşor Dan a declarat joi pe Facebook că decizia PNL de a-l susţine pe acesta pentru Primăria Capitalei este un gest „de mare responsabilitate politică”, în contextul în care „PNL-ul are în interiorul său persoane foarte competente pentru

Ianis Hagi a contribuit decisiv la calificarea formației Glasgow Rangers îîn optimile de finală ale Europa League. După ce în tur adat semnalul revenirii scoțienilor reușind să-și treacă în cont o „dublă” în victoria cu 3-2, Rangers

Sociologii, antropologii, filosofii, dar nu mai puţin şi teologii au mult de lucru în aceste zile: observarea reacţiilor în faţa unui prezumat/real pericol, modul cum îşi pun oamenii şi guvernele problema, soluţiile pe care le găsesc. Sau