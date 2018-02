A nenorocit o familie, iar acum... Gest incredibil făcut de Silviu Lung faţă de rudele bărbatului pe care l-a ucis în 2014 05.02.2018

05.02.2018 A nenorocit o familie, iar acum... Gest incredibil făcut de Silviu Lung faţă de rudele bărbatului pe care l-a ucis în 2014 Pe 8 ianuarie 2014, Silviu Lung a ucis un om după ce a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens. A fost condamnat la un an şi patru luni cu suspendare şi a promis că va sprijini financiar familia pe care a



A nenorocit o familie, iar acum... Gest incredibil făcut de Silviu Lung faţă de rudele bărbatului pe care l-a ucis în 2014

Pe 8 ianuarie 2014, Silviu Lung a ucis un om după ce a pierdut controlul volanului şi a intrat pe contrasens. A fost condamnat la un an şi patru luni cu suspendare şi a promis că va sprijini financiar familia pe care a nenorocit-o.

A nenorocit o familie, iar acum... Gest incredibil făcut de Silviu Lung faţă de rudele bărbatului pe care l-a ucis în 2014

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

În această dimineață, în sectorul 4, în spatele unui bloc, angajații Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere au fost surprinși în timp ce trasportau

La Brăila, pe şantierul Vard, urmează să se construiască primul feribot 100% electric. Construcţia este destinată unui operator

Unele dintre cele mai moderne toalete din Regiunea de Nord-Est, care au costat cât o garsonieră, stau închise. Mesajele pe care le afişează cabinele inteligente din Iaşi, în cinci limbi, sunt „defect“ şi „eroare lipsă

Pentru a întări „potenţialul naval al membrilor şi aliaţilor NATO“, distrugătorul american USS Carney patrulează de vineri în Marea Neagră, ieri sosind în portul ucrainean Odesa, unde va rămâne până pe 11

Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău se numără printre cele 34 de unităţi sanitare din ţară care primesc echipamente medicale de ultimă generaţie. Spitalul buzoian va fi dotat cu un RMN, aparat de rezonanţă magnetică nucleară, şi un PACS,

Direcţia Naţională Anticorupţie a făcut public, marţi, un comunicat de presă în care oferă explicaţii cu privire la dosarul trimis în judecată în care au fost inculpaţi un fost director al OJFIR Alba, un medic veterinar şi un fermier din

Preţul final al gazelor pentru populaţie va creşte în medie cu aproximativ 5,6%, de miercuri, 10 ianuarie, după majorarea costurilor de achiziţie a gazelor cerută de furnizori, lămureşte Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din

Un procuror de la DNA a cerut marţi judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie condamnarea lui Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina şi ministru al Finanţelor, la o

Un bărbat în vârstă de 47 de ani şi-a pierdut viaţa, astăzi, în urma unui grav accident rutier produs pe drumul Arad - Pecica. Potrivit primelor informaţii, accidentul s-a produs în

Primul tramvai turistic din România va fi repus, vineri, pe şine, în judeţul Sibiu, după şapte ani în care doar publicul unor spectacole de teatru şi de modă a avut ocazia să se plimbe cu

CIES Football Observatory a analizat valoare de piață a jucătorilor. Lider e Neymar, propulsat și de transferul de 222 milioane de euro, urmat de Messi și Kane. Cristiano Ronaldo, atacantul de 32 de ani al lui Real Madrid, 32 de ani, e plasat

Hagi s-a decis să-l repatrieze pe Ianis. Plăteşte Fiorentinei două milioane de euro. De fapt, ce face Gică? Îi întinde o mână de ajutor fiului său. Are dreptul să o facă? Întrebarea pare idioată, cum adică dacă ai

Româncă în vârstă de 54 de ani, spulberată de o furgonetă în Italia. Victima este Violeta Hurmuz, 54 de ani, originară din Măcin, județul Tulcea, iar în momentul tragediei, aceasta se dusese la barul de lângă casă la San Bonifacio (Verona)

Oana Zăvoranu şi Alex Ashraf sunt unul dintre cele mai glamouroase şi controversate cupluri mondene şi sunt hotărâţi să dovedească asta. Bruneta le-a cerut ajutorul prietenilor, după ce a făcut marele

Conducerea Spitalului Judeţean Suceava a declanşat o anchetă în cazul unei femei cu peritonită care a murit pentru că nu ar fi fost operată la timp. Fiul femeii susţine că de la prima consultaţie a trecut foarte mult timp în

Dieta de detoxifiere este foarte eficienta daca actionezi pe doua planuri. In primul rand sa renunti la anumiti factori perturbatori, cu mare grad de toxicitate pentru organism. Totodata, sa introduci in alimentatie o serie de aliati cu rol in

Un român a devenit peste noapte vedetă în Islanda și nu orice fel de vedetă. Ștefan Octavian Gheorghe este primul star de filme pentru adulți din această

Jeff Bezos este acum cel mai bogat om din toate timpurile, după ce averea netă a CEO-ului Amazon a ajuns luni la 105,1 miliarde de dolari, potrivit tracker-ului de miliardari al Bloomberg. Această valoare eclipsează recordul deţinut anterior de

Premierul ungar, Viktor Orban, l-a susţinut pe actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, încă din timpul campaniei electorale a acestuia pentru prezidenţialele din 2016, fiind una dintre puţinele figuri politice europene importante care au

Primul bebeluş care s-a născut în anul 2018 în capitala Italiei aparţine unei familii de moldoveni stabiliţi la