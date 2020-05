A murit Mircea Moldovan, creatorul lui Pintea. Regizorul fusese botezat de Iuliu Maniu 09.05.2020

Cunoscutul regizor Mircea Sorin Moldovan a murit luna trecută, pe 8 aprilie, dar familia nu a dorit până vineri, 8 mai, să facă publică moartea acestuia.

