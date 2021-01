A murit medicul Papei Francisc! A fost internat pentru altă boală dar i s-a descoperit COVID-19 10.01.2021

10.01.2021 A murit medicul Papei Francisc! A fost internat pentru altă boală dar i s-a descoperit COVID-19 Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, a murit în spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. El fusese internat însă pentru altă boală, iar COVID-19 i s-a depistat ulterior. Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, avea […] The



A murit medicul Papei Francisc! A fost internat pentru altă boală dar i s-a descoperit COVID-19

Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, a murit în spital, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. El fusese internat însă pentru altă boală, iar COVID-19 i s-a depistat ulterior. Fabrizio Soccorsi, medicul Papei Francisc, avea […] The post A murit medicul Papei Francisc! A fost internat pentru altă boală dar i s-a descoperit COVID-19 appeared first on Cancan.ro.

A murit medicul Papei Francisc! A fost internat pentru altă boală dar i s-a descoperit COVID-19

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pep Guardiola (49 de ani), antrenorul lui Manchester City, cere schimbarea regulamentului din Cupa Angliei și Cupa Ligii. Meciul pe care Manchester City îl va juca duminică în Cupa Angliei, contra lui Fulham, va fi al 37 din acest sezon. Guardiola

Oamenii de știință britanici au anunţat că au formula pentru un espresso perfect. Aceștia spun că o cafea iese perfectă dacă se folosesc mai puţine boabe de cafea, care trebuie măcinate mai mare, nu mai fin. Care sunt beneficiile

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Cele mai bune analize, pronosticuri sportive și bilete de pariuri le găsești zi de zi pe pariuri1x2.ro. În prima ligă elvețiană

O locomotivă electrică a unui tren de marfă format din cisterne pentru transportul de produse petroliere, fără conţinut, a luat foc în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică între localităţile

Michael Mueller, preşedintele consiliului de administraţie al Raiffeisen Bank (RBA), a demisionat în urma percepţiei publice negative privitoare la o licitaţie pentru contractarea serviciilor unei agenţii de PR, a anunţat banca, potrivit Total

Rapid se întărește în vederea obiectivului de a promova în Liga 1, reușind transferul unui jucător din Liga 1: fundașul Paul Copaci (21 de ani) de la Astra Giurgiu. „Sunt bucuros că am semnat la Rapid, am venit cu inima deschisă, pentru a

Iris Pharm, un business de 67 de farmacii din Buzău, continuă extinderea la nivel regional pentru a se consolida pe piaţă, în contextul în care jucătorii mari pun presiune pe afacerile locale şi vin cu oferte de cumpărare pentru businessurile

Suspiciune de coronavirus și în Bacău, după ce un băcăuan a mers la spital și le-a spus medicilor că a fost în China, în urmă cu opt zile. Din primele investigații, persoana acuza simptome specifice gripei. Pacientul este transferat la

Calificarea Simonei Halep (3 WTA) în sferturile de la Australian Open 2020 a îmbunătăţit situaţia ei în două

Adriana Rogojină, antrenoarea care urma să se ocupe de echipa de fotbal feminin a celor de la CS Universitatea Craiova, și-a anunțat pe Facebook plecarea de la alb-albaștri. „Cu Universitatea Craiova am reziliat contractul din cauza

Întâi a fost Broscuţa, cea care a transformat mobilitatea începând cu anul 1938. După aceea a urmat Golf-ul din 1977 care a democratizat automobilul. Acum a venit rândul lui ID.3 să schimbe lumea vehiculelor pe patru

Jucătoarea rusă de tenis Ekaterina makarova se retrage din tenis la 31 de ani, din cauza accidentărilor repetate, transmite ziare.com. Ekaterina Makarova nu a mai jucat din luna februatrie 2019 din cauza problemelor medicale. Cea mai bună clasare a

Ivan Savvidis, patronul clubului din Salonic, susținea atât PAOK cât și Xanthi, dar Guvernul a modificat ieri legea care retrograda ambele echipe. Și vor primi doar 6 puncte de penalizare și amenzi. PAOK și Xanthi chiar erau cu spatele la zid. În

O turmă de oi a fost filmată pe podul de la Cernavodă, pe Autostrada Soarelui, cu tot cu ciobani. Oile blochează complet accesul pe pod în condiții de ceață. Ciobanul nu este însă deloc impresionat de pericolul pe care l-a creat, într-o zonă

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că nu toate cărţile de muncă sunt scanate, unele dintre ele fiind deja pierdute sau aflate în arhive care nu pot emite adeverinţe de

Ashleigh Barty (23 de ani, 1 WTA) și Sofia Kenin (21 de ani, 15 WTA) se vor înfrunta joi în semifinale la Melbourne, o realizare inedită pentru fiecare dintre ele. Una dintre jucătoarele cu cel mai evident progres în 2019, când a cucerit trei

O persoană a fost descoperită moartă în parcarea Ministerului Muncii, au declarat, pentru AGERPRES, reprezentanţii Poliţiei Capitalei. Oamenii legii au fost chemaţi în jurul orei 14:15 după ce un bărbat se afla căzut, în stare de

Andreea Bălan nu și-a putut controla emoțiile puternice pe care le-a trăit în momentul în care a aflat o veste tristă. Mai mult, cu lacrimi în ochi, ea a lansat un strigăt de ajutor pe o rețea de socializare. Apropiații și fanii săi au

Start-up-ul XVision din Timişoara, care a dezvoltat o soluţie software bazată pe tehnologia inteligenţei artificiale ce îi ajută pe medici în interpretarea radiografiilor, a cărui poveste a fost prezentată în ediţia din 15 ianuarie a emisiunii

Parlamentul s-a reunit, miercuri, în şedinţă comună, în sesiune extraordinară, pentru angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul privind alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Şedinţa