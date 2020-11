A murit Maradona. Legenda fotbalului mondial ar fi suferit un atac de cord 25.11.2020

25.11.2020 A murit Maradona. Legenda fotbalului mondial ar fi suferit un atac de cord Legenda fotbalului mondial, Diego Maradona, a murit la vârsta de 60 de ani. Argentinianul avea mai multe probleme de sănătate și fusese operat de curând pe creier. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din […] The post A murit



A murit Maradona. Legenda fotbalului mondial ar fi suferit un atac de cord

Legenda fotbalului mondial, Diego Maradona, a murit la vârsta de 60 de ani. Argentinianul avea mai multe probleme de sănătate și fusese operat de curând pe creier. Potrivit publicației Clarin, cel mai important ziar din […] The post A murit Maradona. Legenda fotbalului mondial ar fi suferit un atac de cord appeared first on Cancan.ro.

A murit Maradona. Legenda fotbalului mondial ar fi suferit un atac de cord

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

♦ Grupul CEZ a informat în 13 noiembrie că a primit declaraţii de interes de la peste 30 companii pentru cumpărarea activelor din România ♦ Enel a evaluat activele din România la peste 1 miliard de

Câștigătorul de la Wimbledon nu se dă, clar, bătut, după ce a fost ignorat de Otniela, sexy-concurenta de la “Ferma”. Horia Tecău a trecut, rapid, peste eșec și a “vrăjit” o blondă la petrecerea Elle. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din

Lovitură în cazul Caracal. Analizele au arătat că pe oasele din lizieră şi pe cele din butoiul lui Gheorghe Dincă există urmele aceloraşi substanţe chimice. Experţii FBI nu au putut extrage un ADN

Justiţia italiană a adeschis o anchetă care-l vizează pe Matteo Salvini, liderul Ligii (extremă dreapta), pe care-l suspectează de faptul că a folosit în mod abuziv avioane şi elicoptere care i-au fost puse la dispoziţie pe când era ministru

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat joi, înainte de reuniunea Consiliului European de la Bruxelles, că nu este de acord cu propunerea preşedinţiei finlandeze a Consiliului Uniunii Europene privind viitorul MFF (cadru financiar multianual). Acesta

Spitalul Sf. Ioan, unde a lucrat până acum două luni profesorul fals Alexandru Checheriţă, a ajuns loc de răfuieli între tabere. Un grup de rezidenţi se ceartă cu noua coordonatoare de rezidenţiat, Daniela Rădulescu, şi cu şefa secţiei de

Schimbări importante ar putea avea loc în 2020 pe piaţa pensiilor private, inclusiv prin apariţia Pilonului IV, a informat vineri Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), cu ocazia prezentării datelor statistice privind valoarea medie a unui

Momentele emoţionante, surprizele şi rãsturnãrile de situaţie din ultimul episod din acest sezon al serialului Sacrificiul, de la Antena 1 i-au adus pe telespectatori în numãr foarte mare în faţa

Jucătoarea română de tenis Ana Bogdan va juca finala turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, după ce a învins-o, vineri, pe belgianca Greet Minnen cu

FIFA20 // Echipamentul total negru al Borussiei Dortmund a devenit disponibil și în FIFA20. Trupa germană a lansat un echipament special, al patrulea, pentru a celebra originile „minere” ale clubului. Se știe că în zona Ruhr sunt multe

Bucureştenii pot vedea gradul de poluare din diferite regiuni ale Capitalei cu ajutorul unei platforme online lansate recent. Până acum, zece senzori au fost amplasaţi în cele mai intens circulate zone din

Universitatea Craiova și FC Voluntari se întâlnesc sâmbătă, 14 decembrie, de la ora 20:00, în etapa cu numărul 21 din Liga 1. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look

UEFA a realizat echipa ideală din acest sezon al grupelor Europa League, unde singura formație românească a fost CFR Cluj, care s-a și calificat mai departe în primăvara europeană. Campioana României a obținut 12 puncte într-o grupă cu

Accident în Capitală! O persoană a ajuns în stare gravă la spital. Conducatorul unui auto care de deplasa pe Sos.Fundeni dinspre Colentina catre Pantelimon, in momentul in care a ajuns in dreptul imobilului 134, a pierdut controlul asupra directiei

Guvernul s-a reunit în şedinţă, pe ordinea de zi fiind proiectele pentru care urmează să îşi asume răspunderea într-o primă etapă - modificările la legile justiţiei, abrogarea OUG 51/2019, legea plafoanelor bugetare-, dar şi prezentarea,

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, sâmbătă, pe ambasadorul agreat al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman, în vederea prezentării copiei scrisorii de

La 96 de ani, academicianul Constantin Bălăceanu-Stolnici dovedește cu prisosință că vârsta e doar un număr. Iubitor al muzicii de calitate, reputatul om de știință s-a implicat direct în organizarea Galei folk “Om bun”, eveniment

Europarlamentarul PMP Traian Băsescu anunţă că luni, la Strasbourg, în cadrul Parlamentului European (PE) va începe dezbaterea unei rezoluţii despre Revoluţia Română din decembrie 1989, aceasta urmând să

Procurorul Tatiana Toader a fost aleasă vicepreşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Ședinţa plenului pentru alegerea preşedintelui Consiliului Superior al Magistraturii urmează a avea loc la o dată

În cartea „Mihnea Constantinescu - Omul care a schimbat România fără ca noi să ştim“, scrisă de Iulian Comănescu, fostul ambasador al SUA în România la începutul anilor 2000, Michael Guest, dezvăluie presiunile făcute de Adrian Năstase