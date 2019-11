A murit Leo Iorga 02.11.2019

02.11.2019 A murit Leo Iorga Leo Iorga a murit astăzi, lăsând în urma lui o soție îndurerată, rude, prieteni și colegi cu sufletele plin de tristețe… și o moștenire inegalabilă: muzica sa. Vă reamintim că solistul a ajuns în urmă cu câteva zile la spital,



A murit Leo Iorga

Leo Iorga a murit astăzi, lăsând în urma lui o soție îndurerată, rude, prieteni și colegi cu sufletele plin de tristețe… și o moștenire inegalabilă: muzica sa. Vă reamintim că solistul a ajuns în urmă cu câteva zile la spital, după ce o pneumonie mai veche a recidivat, iar perioada pe care o traversa era […] The post A murit Leo Iorga appeared first on Cancan.ro.

A murit Leo Iorga

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Novak Djokovici a avut parte de un meci de coşmar, în optimile de finală ale turneului de la Miami, unde a fost

Fondul grec de investiţii Zeus Capital Management, care are în Bucureşti câteva proiecte de birouri şi rezi­den­ţiale, discută cu grupul german GLL Real Estate Partners posibila achiziţie a proiectului de birouri Floreasca Park de pe şoseaua

Preşedintele Klaus Iohannis se întâlneşte, miercuri, cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor. Este a doua zi de consultări pe care şeful statului le organizează, la Palatul Cotroceni, pe tema referendumului pentru

Transportatorii români pregătesc un mare protest, miercuri, în fața Parlamentului European de la Strasbourg. Citește mai

Deputatul Igor Munteanu, reprezentant al societăţii civile în Blocul electoral ACUM, afirmă că în Parlament va face parte din fracţiunea Partidului Platforma Demnitate şi Adevăr. Anunţul a fost făcut la emisiunea „Punctul pe azi” de la

Doi bărbaţi suspectaţi că au sustras, dintr-o societate comercială din Bascov, judeţul Argeş, un seif cu 260.000 de lei au fost reţinuţi de către

Pentru ca partidele politice care au acces în Parlament ca urmare a alegerilor din 24 februarie să se aşeze la o masă de negocieri trebuie, în primul rând, să iasă din campania electorală. Declaraţiile pe care le fac formaţiunile fac parte

Evenimentul rutier a avut loc marţi seara, în jurul orei 19.00, pe raza oraşului Odobeşti. Patronul Diplomatic TVR Press s-a ales cu dosar

Liderul deputaţilor liberali, Raluca Turcan, susţine că declaraţia premierului Viorica Dăncilă potrivit căreia preşedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit să-l sune pe regele Iordaniei şi să-i spună că nu este de acord cu anularea vizitei în

Astăzi, de Ziua Mondială a Teatrului, de la ora 11.30 şi până la căderea ultimei cortine, Teatrul Naţional ”I.L.Caragiale” (TNB) îşi deschide porţile pentru toţi cei ce sunt curioşi să descopere ce se întâmplă în spectaculoasa

Acum câteva zile, prim-ministrul României a transmis întregii lumi mesajul liderului PSD Liviu Dragnea că România a decis să-şi angajeze, după 75 de ani, responsabilitatea morală şi materială pentru Holocaust. Această răspundere va fi

Pro România a depus miercuri lista cu semnături şi candidaţi la BEC. Formaţiunea condusă de Victor Ponta a venit şi cu nume supriză, locul 3 fiind ocupat de fostul premier Mihai Tudose, în timp ce locul 4 e ocupat de Iurie Leancă, fost

Fostul deputat Sebastian Ghiţă anunţă că a decis să se retragă de pe lista PRU şi să nu candideze la alegerile euro-parlamentare, afirmând că membri ai familiei sale şi zeci de alţi oameni au fost iarăsi chemaţi la DNA de către

Cel puţin cinci persoane au fost rănite în urma unei explozii produse într-o zonă industrială din apropierea capitalei suedeze Stockholm. Mai multe clădiri, printre care şi un hotel din apropiere, au fost afectate, iar cinci persoane au fost

Ambasada Suediei a transmis, în stilul său caracteristic, plin de umor, un mesaj special de felicitare a Serviciului Român de Informaţii (SRI), care a împlinit pe 26 martie 29 de ani de la

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat că fostul prim-ministru Mihai Tudose, care a suferit marţi un infarct miocardic, se simte bine, exprimându-şi totodată încrederea că în curând acesta se va

România pare o ţară “fărâmiţată” în zone bogate şi sărace, nu numai prin prisma veniturilor, ci şi după criteriul depozitelor bancare, în unele judeţe acestea fiind de peste 10 ori mai mari decât

Aproximativ 130.000 de români suferă de epilepsie, estimează neurologii, extrapolând datele europene la populaţia ţării noastre. „În acest moment, au la dispoziţie mai multe medicamente din generaţia I şi

♦ Creditarea totală pentru populaţie şi companii a ajuns în februarie 2019 la un ritm anual de creştere de 8% faţă de februarie 2018, uşor temperat faţă de cel din ianuarie, de 8,4% ♦ Luna februarie a adus prima scădere lunară a

Divizia de laboratoare medicale Synevo, parte din grupul suedezilor de la Medicover şi principalul jucător al pieţei locale de servicii de diagnostic şi analize medicale, a inaugurat la Ploieşti al 17-lea laborator al reţelei, precum şi un centru