A murit Lascăr Duiliu Zamfirescu, ultimul coleg de Clasă Palatină al Regelui Mihai: ”L-a cunoscut pe Regele Mihai în anii formării sale educaţionale” 28.05.2020

28.05.2020 A murit Lascăr Duiliu Zamfirescu, ultimul coleg de Clasă Palatină al Regelui Mihai: ”L-a cunoscut pe Regele Mihai în anii formării sale educaţionale” Lascăr Duiliu Zamfirescu a fost ultimul coleg de Clasă Palatină a Regelui Mihai, iar Principesa Margareta, Custodele Coroanei Regale a României deplânge această pierdere. Principesa Margareta spune că Lascăr Duiliu Zamfirescu a fost ”un tezaur



A murit Lascăr Duiliu Zamfirescu, ultimul coleg de Clasă Palatină al Regelui Mihai: ”L-a cunoscut pe Regele Mihai în anii formării sale educaţionale”

Lascăr Duiliu Zamfirescu a fost ultimul coleg de Clasă Palatină a Regelui Mihai, iar Principesa Margareta, Custodele Coroanei Regale a României deplânge această pierdere. Principesa Margareta spune că Lascăr Duiliu Zamfirescu a fost ”un tezaur viu al istoriei contemporane”. ”Majestatea Sa Custodele Coroanei a aflat cu mare tristeţe de trecerea la cele veşnice a ultimului […] The post A murit Lascăr Duiliu Zamfirescu, ultimul coleg de Clasă Palatină al Regelui Mihai: ”L-a cunoscut pe Regele Mihai în anii formării sale educaţionale” appeared first on Cancan.ro.

A murit Lascăr Duiliu Zamfirescu, ultimul coleg de Clasă Palatină al Regelui Mihai: ”L-a cunoscut pe Regele Mihai în anii formării sale educaţionale”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După ce a suferit de atacuri de panică, anxietate și depresie, despre care a scris în bestsellerul Câteva motive să iubești viața, Matt Haig a meditat asupra impactului pe care lumea exterioară îl are asupra noastră. În volumul Gânduri de pe

Inspectoratul Teritorial de Muncă Dâmboviţa organizează în această perioadă o acţiune de informare privind respectarea legislaţiei referitoare la ucenicia la locul de muncă, efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

Piaţa panourilor termoizolante este estimată de jucători la o valoare de 130 de milioane de

Fostul producător căzut în dizgraţie Harvey Weinstein a ajuns la o înţelegere financiară, în cadrul unei proceduri de drept civil, cu mai multe dintre victimele sale prezumtive precum şi cu creditorii care

Rezultate exit poll afisate prima oara de realitatea.net, duminica seara. Aici veti afla in cel mai scurt timp informatiile esentiale Citește mai

AFP prezintă trei scenarii după demisia Theresei May, survenită după eşecul şefei Guvernului britanic de a-i convinge pe parlamentarii de la Londra să accepte acordul pe care l-a negociat pentru retragerea din Uniunea

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a anunţat că vineri seară, din cauza condiţiilor atmosferice extreme a fost avariată o reţea de alimentare cu energie electrică care alimenta mai multe localităţi din judeţul Vaslui. Peste 500

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj către români în care îi îndeamnă să voteze pentru "o justiţie dreaptă" şi "o bună guvernare". "Acum, duminică, pe 26 mai, avem alegeri.

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, o nouă informare meteo de vreme rea. Citește mai

La aproape patru ani de la începerea cercetărilor, procurorii DIICOT Sălaj au trimis pe masa judecătorilor Tribunalului Sălaj dosarele a 45 de inculpaţi acuzaţi că au constituit şi au aderat la un grup infracţional organizat

Deputatul fracţiunii parlamentare ACUM, Platforma DA, Iurie Reniţă, critică intervenţia oamenilor legii la acţiunea de protest şi la contramanifestaţia organizată joi, 24 mai, în faţa

Suporterii echipei CSU Craiova s-au încăierat azi cu fanii echipei lui Adrian Mititelu din Liba a 3-a. Incidentele au avut loc în fața restaurantului lui Gică Craioveanu. CSU Craiova și Viitorul se luptă în această seară, de la ora 21.00,

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe Richter s-a produs, duminică dimineață, în Marea Neagră, anunţă Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica

Magistraţii Tribunalului Galaţi au emis mandate de arestare preventivă pentru cei doi elevi de 18 şi 19 ani, de la Seminarul Teologic din Galaţi, implicaţi în cazul bărbatului de 41 ani înjunghiat mortal pe stradă,

Astra a deschis scorul în finala Cupei României cu Viitorul prin Denis Alibec. Starul giurgiuvenilor a înscris direct din lovitură liberă în minutul 41. Faultul lui Vînă asupra lui Llullkau a născut faza din care Alibec

Astăzi, duminică, 26 mai 2019, s-au produs alte două cutremure după cele înregistrate în zorii zilei, unul în județul Buzău, iar altul în Marea Neagră. Oficialii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica

Premierul României, Viorica Dăncilă, a oferit prima reacție după scorul obținut de PSD la alegerile europarlamentare, de 25,8%. Aceasta a vorbit și despre

Prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 judeţul Bistriţa-Năsăud va primi peste 72,8 milioane de lei pentru sprijinirea dezvoltării urbane durabile şi pentru modernizarea infrastructurii. Contractele

Horoscopul zilei de 27 mai 2019 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 mai 2019 vine cu sfaturi pentru toate zodiile.

Pe numărătoarea paralelă a voturilor exprimate în Cluj Napoca, Emil Boc și PNL sunt marii perdanți ai acestor alegeri. Dacă municipiul Cluj Napoca era considerat un fief liberal, lucrurile s-au schimbat