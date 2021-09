A murit Kadin Năsturică. Ce mesaj a transmis Marcel Pavel 18.09.2021

18.09.2021 A murit Kadin Năsturică. Ce mesaj a transmis Marcel Pavel Interpretul Kadin, din „Formația Geta și Kadin Năsturică s-a stins din viață. Elvis Năsturică a anunțat vestea tristă pe pagina lui de Facebook. „Îmi este atat de greu sa scriu asa ceva despre tăicuțul meu […] The post A murit



A murit Kadin Năsturică. Ce mesaj a transmis Marcel Pavel

Interpretul Kadin, din „Formația Geta și Kadin Năsturică s-a stins din viață. Elvis Năsturică a anunțat vestea tristă pe pagina lui de Facebook. „Îmi este atat de greu sa scriu asa ceva despre tăicuțul meu […] The post A murit Kadin Năsturică. Ce mesaj a transmis Marcel Pavel appeared first on Cancan.

A murit Kadin Năsturică. Ce mesaj a transmis Marcel Pavel

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Moaştele Sfântului Dimitrie au fost scoase, duminică dimineaţa, în procesiune şi aşezate în baldachinul de lângă Catedrala Patriarhală din Capitală. Procesiunea are loc în contextul în care Bucureştiul este pe primul loc ca număr zilnic

Donald Trump spune că nu mereu joacă după regulile Washington-ului, că a luptat mai mult decât orice alt preşedinte și la cea mai mică greşeală au apărut despre el titluri peste tot

Barcelona - Real Madrid 1-3. Leo Messi nu a mai înscris în Clasico din 6 mai 2018, ultimul duel direct cu Cristiano Ronaldo înainte ca portughezul să plece la Juventus. În vara lui 2018, când Cristiano Ronaldo se transfera la Juventus, Leo Messi

Un nou clip legat de violența în școli a apărut în mediul online. O profesoară de matematică din Maramureș a fost filmată cum lovea în timpul orelor mai mulți elevi. Filmare ce a ajuns în […] The post Imagini revoltătoare! O

Solistul trupei Taxi, Dan Teodorescu, 55 de ani, a compus o poezie cu tâlc, prin care lovește în negaționiștii care nu cred că noul coronavirus este atât de periculos, potrivit Adevărul. „Eşti deştept şi ştii că nu-i nicio pandemie;

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru distrugere şi ameninţare şi fac în continuare cercetări pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc

Al-Hilal, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, l-a transferat pe Luciano Vietto (26 de ani, atacant). În schimbul argentinianului, clubul din Arabia Saudită a achitat nu mai puțin de 20 de milioane de euro celor de la Sporting

Paul Loseby, un fost soldat în vârstă de 44 de ani, a fost arestat de 15 polițiști în timp ce se afla în apartamentul său din Leicestershire, Anglia. Bărbatul nevinovat a fost aruncat în închisoare, după ce vecinul său îi folosise wifi-ul

O bătrână de 75 de ani a căzut de la balconul apartamentului unde locuia în circumstanţe care urmează să fie lămurite de

Joan Hocquard, care era cea mai în vârstă femeie din lume și cea mai longevivă persoană din Marea Britanie, a încetat din viață sâmbătă, 24 octombrie, la 112 ani și 209 zile, acasă, la Dorset, a anunțat nepotul ei, Paul Reynolds, potrivit

Primarul ales al Capitalei, Nicuşor Dan, anunţă că va prelua mandatul în această săptămână, după ce Curtea de Apel Bucureşti a respins toate cele 52 de apeluri formulate la validarea mandatului său de primar. „Începem să construim

Meciul amical dintre România și Belarus, programat pe 11 noiembrie, va avea loc la Ploiești, pe stadionul „Ilie Oană”. În loc de finala barajului de calificare la EURO, România va disputa pe 11 noiembrie un meci amical în compania Belarusului.

Compania olandeză de asigurări Aegon a scos la vânzare afacerea sa din Europa de Est, inclusiv din România, în încercarea de a obţine numerar pentru a face faţă mai bine efectelor negative ale pandemiei de coronavirus şi a-şi majora

Directorul UNIFARM, Cornel Ionuţ Ionescu, a demisionat, luni, după ce în urmă cu două săptămâni jurnaliştii Antena 3 au dezvăluit că în depozitele principalului furnizor medical din

Andreea Mantea a publicat o nouă imagine în care apare alături de bărbatul despre care se spune că ar fi într-o relație cu bruneta de peste cinci ani. Mai precis, vedeta s-a fotografiat cu iubitul, […] The post Andreea Mantea a publicat

În plină criză sanitară, cel mai mare spital de urgenţă din judeţul Călăraşi se confruntă cu un deficit uriaş de medici. 40 de doctori ar fi necesari pentru a se acoperi lipsa specialiştilor. În plină pandemie de COVID-19, unitatea

Medicamentele de tipul Omez/Omeran/Controloc sunt foarte populare, iar mulți oameni le consideră un fel de panaceu pentru orice fel de problemă a stomacului. Fie că sunt prescrise de medic, recomandate de

Ministrul Finanţelor Florin Cîţu a declarat că Guvernul nou învestit va fi cel care va prezenta bugetul pe anul viitor, deoarece legea arată că în anii electorali noul Guvern prezintă bugetul, la 15 zile după

Nicolae Bănicioiu rămâne fără imunitate parlamentară, după ce 202 deputați au votat „pentru”, iar 12 „împotrivă”. De la grupul parlamentar Pro Europa a votat doar Adrian Radu

Axa Trans Construct, compania care construieşte centrul comercial Colosseum Mall din nord-vestul Ca­pitalei, a rapor­tat pentru 2019 o cifră de afa­ceri de 73 de milioane de lei, după un avans de 71% faţă de anul precedent, arată da­tele