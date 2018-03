A murit Herbert Stein, magnatul care a creat un imperiu 23.03.2018

23.03.2018 A murit Herbert Stein, magnatul care a creat un imperiu Una dintre firmele celebre din România a anunțat, pe pagina proprie, dispariția unuia dintre magnații României. Herbert Stein, fondatorul AutoItalia, a decedat. „”Capo” Herbert Stein, fondatorul AutoItalia, a pornit în cursa spre eternitate!



A murit Herbert Stein, magnatul care a creat un imperiu

Una dintre firmele celebre din România a anunțat, pe pagina proprie, dispariția unuia dintre magnații României. Herbert Stein, fondatorul AutoItalia, a decedat. „”Capo” Herbert Stein, fondatorul AutoItalia, a pornit în cursa spre eternitate! Aducem astăzi un ultim omagiu domnului Herbert Stein, fondatorul companiei Auto Italia, supranumit ”Capo” de către toți cei ale căror vieți le-a […] The post A murit Herbert Stein, magnatul care a creat un imperiu appeared first on Cancan.ro.

A murit Herbert Stein, magnatul care a creat un imperiu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că România va sprijini o eventuală majorare, modică, a contribuţiei naţionale la bugetul Uniunii Europene, după ieşirea Marii Britanii din UE, anunţă un comunicat al preşedinţiei, la finalul

Viziunea britanică asupra relaţiei sale viitoare cu UE după Brexit este "bazată pe o pură iluzie", a afirmat vineri preşedintele Consiliului European, Donald Tusk. Citește mai

O echipă de cercetători români a descoperit că pătrunjelul conţine de patru ori mai multă Vitamina C decât portocalele, mai multe proteine decât două ouă la un loc şi mult fier. Citește mai

În capitala filipineză, Manila, carnea este reciclată din pubelele de gunoi, spălată şi gătită din nou, relatează

Stângăciile, gelozia în cuplurile proaspăt căsătorite fac deliciul iubitorilor de bancuri. Vă propunem astăzi o selecţie de bancuri care au ca protagonişti pe tinerii

Anghel Iordănescu şi Gică Popescu nu-şi mai vorbesc de ani de zile, iar selecţionerul Generaţiei de Aur a ţinut să-l pună la punct pe fostul său

Europarlamentarul Norica Nicolai a lansat, voalat, un atac direct la preşedintele României, Klaus Johannis, în chestiunea demiterii şefului DNA, Laura Codruţa

În pragul primăverii, meteorologii anunţă unele dintre cele mai friguroase zile din întregul sezon. Temperaturile vor scădea puternic de sâmbătă noaptea şi vor ajunge la -20 grade Celsius luni dimineaţa, aducând ger arctic. Nici valul de

Drumul a intrat în reparaţii acum un an, dar lucrările nu au înaintat aşa cum era planul. Constructorul spune că pe unele porţiuni nu s-a putut lucra din cauza lipsei autorizaţiilor. Ca să nu mai fie motiv de ironie pe internet din

Un poliţist a ajuns la spital, sâmbătă dimineaţă, fiind lovit de o maşină în timp ce verifica actele unui şofer, pe Splaiul Unirii din Capitală. Şoferul care a provocat accidentul era

Următoarea şedinţă a Consiliului Suprem de Securitate ar putea avea loc miercuri, 28 februarie, a anunţat preşedintele Igor Dodon în cadrul emisiunii „Glavnîi vopros” de la NTV Moldova, transmite

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunţat montarea primei grinzi la podul peste râul Mureş, pe lotul 1 a Autostrăzii Sebeş – Turda, în zona localităţii Limba, comuna Ciugud. Podul este unul dintre cele mai

Din casa victimelor a dispărut suma de 15.000 lei şi 17.700 de euro, bani care se consideră a fi motivul crimei, informaţia despre existenţa anterioară a acestor sume în casă fiind descoperită pe un bilet găsit într-o cutie de

S&P Global Ratings a îmbunătăţit vineri ratingul Rusiei pentru prima oară din 2006, de la nivelul BB+ la BBB-, cu perspectivă stabilă, o decizie majoră care readuce cel mai mare exportator de energie din lume în categoria recomandată

Se pare ca exista o metoda sigura prin care iti poti prelungi viata. Iata ce spun medicii in aceasta privinta. Studiile arată că în cazul unui post în primele 24 de ore de post se consumă glucide,

A început iarna pentru noua generaţie de companii de digital media, care nu mai reuşesc să îşi atingă normele de venituri după ce mediul de advertising a devenit nesigur în urma schimbărilor recente adoptate de Facebook cu privire la

ROMÂNII AU TALENT. Un număr de bellydance masculin și un concurent care a izbucnit în lacrimi au fost momentele picante ale emisiunii. Citește mai

Românii au talent. Un băiețel i-a șocat pe toți jurații cu numărul specatculos de contorsionism pe care l-a avut în cadrul ediției difuzate vineri, 23 februarie. Citește mai

Am stat și m-am întrebat, dacă merită să intru într-o polemică, principială, cu un coleg de breaslă și am ajuns la următoarea concluzie: nu merită. De ce? Pentru că fiecare are dreptul la opinie. Citește mai

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, sâmbătă, că preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o că până la preluarea preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România va