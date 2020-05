A murit Don Shula, cel mai de succes antrenor din fotbalul american 04.05.2020

Don Shula, legendarul antrenor al echipei de fotbal american Miami Dolphins, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 90 de ani. El a fost antrenorul cu cele mai multe succese din istoria NFL, 347, și a condus clubul din Florida spre câștigarea a două trofee consecutive de campioană. Fost jucător la Cleveland Browns, Baltimore […] The post A murit Don Shula, cel mai de succes antrenor din fotbalul american appeared first on Cancan.ro.

