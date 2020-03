A murit Andrei Nedelea, tânărul actor de numai 26 de ani. În salvarea lui s-a implicat chiar Paula Chirilă! 24.03.2020

După o lungă luptă cu boala, tânărul actor Andrei Nedelea s-a stins din viață la numai 26 de ani, după ce a fost în comă indusă mai mult timp, pe patul de spital. Andrei Nedelea, actorul din noua generație a pierdut lupta cu boala și s-a stins din viață la numai 26 de ani.

