A murit Andrei Gheorhe. Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook! Ultimele cuvinte cu maestrul 20.03.2018

20.03.2018 A murit Andrei Gheorhe. Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook! Ultimele cuvinte cu maestrul Fără cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trăit cei 56 de ani după propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur în față, în secret, îl apreciau. Totuși a avut prieteni



A murit Andrei Gheorhe. Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook! Ultimele cuvinte cu maestrul

Fără cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trăit cei 56 de ani după propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur în față, în secret, îl apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alături la bine, dar mai ales la greu, iar în această seară, […] The post A murit Andrei Gheorhe. Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook! Ultimele cuvinte cu maestrul appeared first on Cancan.ro.

A murit Andrei Gheorhe. Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook! Ultimele cuvinte cu maestrul

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Numărul deceselor provocate de gripă în acest sezon rece a ajuns la 39, potrivit Centrului Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate

Agenţia pentru Reglementare în Energetică de la Chişinău (ANRE) a anunţat marţi, 20 februarie, preţurile-plafon la produsele petroliere pentru următoarele două săptămâni. Preţul la benzină a scăzut cu 95 de bani, iar cel la motorină s-a

După ce mai multe primării din Republica Moldova au semnat declaraţii simbolice de unire cu România, socialiştii au început în paralel colectarea de declaraţii privind condamnarea unionismului. Deputatul PSRM Vlad Bătrîncea susţine că deja

Astăzi, la Prefectura Vaslui, s-a întrunit Grupul de lucru pentru siguranţa în şcoli şi prevenirea absenteismului şi a abandonului

Conducerea companiei ArcelorMittal Galaţi susţine în cererea de chemare în judecată că participarea unor angajaţi la protestele spontane legate de negocierile salariale s-a făcut prin întreruperea ilegală a lucrului în câteva sectoare-cheie,

Cei doi fraţi care la începutul anului trecut l-au omorât pe şeful Postului de Poliţie Vişeu de Jos au fost condamnaţi, marţi, de Tribunalul Maramureş, la închisoare pe viaţă. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel în

Arheologii care explorează cea mai mare peşteră inundată din lume, aflată în Mexic, au găsit rămăşiţe umane vechi de cel puţin 9.000 de ani şi oase aparţinând unor animale care au trăit

Turismul în România nu merge rău deloc, însă facem lucrurile de nota 8, când am putea să le facem de 10, a apreciat, marţi, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de

Sindicatul Poliţiştilor Europeni "Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) cu privire la faptul că structurile Poliţiei Române nu asigură programul permanent de lucru al

Plenul reunit al celor două Camere a adoptat, marţi, cu 225 de voturi „pentru" şi 106 voturi „împotrivă”, proiectului de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei parlamentare de anchetă referitoare la verificarea activităţii directorului

Construcţiile solare la nivel sustenabil care sa producă energie, sunt cu 10-15% mai scumpe decât o construcţie clasică, însă investiţia în construcţia unei case clasice reprezintă doar 20% din costul total al acesteia pe toată perioada

Americanca Elizabeth Swaney a reuşit să dovedească, încă de la primele competiţii de la JO de Iarnă 2018, că locul său nu este la Olimpiadă. Citește mai

Mihaela Radulescu a fost intrebata in nenumarate randul cand ajunge la altar la bratul parasutistului Felix Baumgartner. Jurata de la „Romanii au talent” a dezvaluit misterul. Citește mai

Un ou conţine 60-70 calorii şi are aceleaşi proprietăţi nutritive ca peştele, carnea, nucile sau fasolea uscată. Tocmai datorită acestor proprietăţi, ouăle sunt recomandate de mulţi nutriţionişti în cure de slăbire. Citește

Din 2006, Episcopia Greco-Catolică a solicitat retrocedarea unei suprafeţe de aproape 3.000 de metri pătraţi din cimitirul oraşului Haţeg. Soarta cererii a fost tranşată în

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat marţi că îi va trimite o scrisoare guvernatorului Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, pe tema inflaţiei, spunând că vrea să primească nişte

Un bărbat de 52 de ani a fost arestat pentru 30 de zile sub acuzaţia de agresiune sexuală. El este acuzat că a imobilizat o minoră şi a abuzat-o

Martie este luna în care femeile sunt în mod vădit admirate, apreciate şi răsfăţate. Ziua Femeii este „pretextul perfect“ pentru a le surprinde plăcut cu cele mai inspirate cadouri. E drept, însă, că înainte trebuie să ştim exact ce tip

Cele mai grave abateri constatate de inspectorii Curţii de Conturi Vrancea se regăsesc în zona achiziţiilor

Anunţul divorţului dintre Jennifer Aniston şi Justin Theroux a reaprins speranţa fanilor că actriţa s-ar putea împăca cu fostul ei soţ Brad Pitt, care este la rândul său liber şi în plin divorţ cu Angelina Jolie. Astfel, Aniston le-a